Spušten prag za dodjelu državne stipendije, dodatan broj studenata dobiva 1.800 eura

Kraj nastave za studente je pred vratima, ali još nisu podijeljene sve državne stipendije. Ponovno je spušten bodovni prag na listi dobitnika.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih i ove godine dodjeljuje 12.150 državnih socioekonomskih stipendija. Mjesečno stipendija iznosi 200 eura, isplaćuje se za devet mjeseci akademske godine i uz nju studenti ne smiju primati druge javno financirane stipendije.

Sada je ponovno spušten bodovni prag za dodjelu socioekonomskih državnih stipendija, čime je pravo na stipendiju ostvarilo još 28 studenata. Konkretno, sada uvjete za dodjelu državne stipendije u kategoriji E ostvaruju studenti s prebivalištem u RH na rang-listi s minimalno ostvarenih 750 bodova i prihodima po članu kućanstva manjim ili jednakim 570,70 eura.

Rang-lista novih dobitnika je na dnu članka, a studenti moraju prihvatiti uvjete stipendiranja, inače ostaju bez stipendije. Oni koji su ostvarili pravo u sustavu Vidra uvjete moraju prihvatiti do 3. lipnja u 16 sati, a osim potvrde uvjeta stipendiranja nužno je unijeti i IBAN. U Sustav državnih stipendija studenti se prijavljuju, kao i prilikom prijave na natječaj za državnu stipendiju, AAI@EduHr korisničkim identitetom - opcija Prijava.

- Upisani broj računa mora biti u IBAN formatu, duljine 21 znak (primjer: HRxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). Isto tako, svi znakovi iza vodećeg teksta moraju biti brojevne vrijednosti (znamenke 0-9, bez crtica, razmaka i drugih znakova). Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora, izvjestilo je Ministarstvo.

Studenti čiji su računi pod ovrhom moraju u FINA-i otvoriti zaštićeni račun. Prilikom otvaranja zaštićenog računa prijavljuju sljedeće podatke uplatitelja:

Ime i prezime: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih

Adresa: Donje Svetice 38, Zagreb

OIB: 18683136487 (Ministarstvo financija).

U nastavku možete vidjeti novu listu dobitnika državne stipendije.