Pokrenut novi studij, razvijen je prema jednom od najboljih iz SAD-a: Možete ga upisati već ove godine

RIT Croatia pokreće novi studij Cybersecurity koji donosi edukaciju za jedno od najtraženijih zanimanja današnjice. Doznali smo što čeka studente.

Sigurno ti se barem jednom dogodilo da dobiješ poruku koja te na trenutak stvarno zbunila. Možda je pisalo 'Tata, pomozi, izgubila sam mobitel, ovo je novi broj', a ti još nisi ni srednju završio. Ili si na Instagram pričama naletio na profil prijatelja koji odjednom promovira biznis preko kojeg je zaradio milijune. To nisu filmski scenariji, to se događa svaki dan i to ljudima koje poznaješ.

Razmisli samo koliko informacija dijeliš svaki dan. Fotografije, lokacija, bankovni podaci, poruke, lozinke sve to živi negdje na serverima i postoji kao podatak koji netko može zloupotrijebiti. Dok hakeri napadaju, stručnjaci za kibernetičku sigurnost brane, a potražnja za njima je sve veća.

Stručnjaci za kibernetičku sigurnost moraju usvojiti širok raspon znanja i vještina kako bi bili dobri u svom poslu. U tome je ključan odabir pravog smjera obrazovanja. RIT Croatia ove jeseni pokreće studij Cybersecurity, novi stručni prijediplomski studij kibernetičke sigurnosti.

Razgovarali smo s voditeljem katedre za informacijske tehnologije na RIT Croatia, dr. sc. Alanom Mutkom o tome kako ta branička strana uopće funkcionira.

- Kibernetički napadi pogađaju organizacije svih veličina, od globalnih korporacija do malih poduzeća. Napadači ne biraju samo prema tome tko je 'dobar' ili 'loš' u sigurnosti, nego prema prilici, ranjivosti i mogućoj koristi. Pitanje za organizacije više nije hoće li biti napadnute, nego koliko su spremne kad se to dogodi, rekao nam je Alen. Kibernetička sigurnost | Foto: Canva

Zvuči ozbiljno - i jest, ali posao stručnjaka za kibernetičku sigurnost nije samo tehnički. Uz poznavanje sustava, stručnjaci moraju znati i kada smiju ući u nečiji sustav, što smiju s tim napraviti i što se dogodi ako pogriješe. Upravo ta kombinacija tehničkog i nečeg šireg čini ovo zanimanje drugačijim od većine IT poslova.

- Kibernetička sigurnost nikada nije samo tehničko pitanje. Stručnjak za kibernetičku sigurnost često radi s osjetljivim podacima, sustavima koji su važni za poslovanje ili javne usluge te odlukama koje mogu imati posljedice za ljude, organizacije i društvo. Dobri stručnjaci za kibernetičku sigurnost zato nisu samo tehničari. Oni moraju znati komunicirati s upravom, pravnim timovima, korisnicima i javnošću. Moraju razumjeti tehnologiju, ali i ljude, procese i širi društveni kontekst u kojem se sigurnosne odluke donose, podijelio je s nama dr. sc. Mutka.

Znatiželja, upornost i učenje iz grešaka

Razlika između dobrog i izvrsnog stručnjaka za kibernetičku sigurnost leži, između ostalog, i u toj širini znanja mimo tehnologije. Na studiju Cybersecurity, studenti od prvog dana uče kako tehnologija, pravo i etika idu zajedno.

- Program je koncipiran tako da teorija i praksa idu zajedno od samog početka. Studenti uče temeljne koncepte, ali ih odmah primjenjuju kroz laboratorijske vježbe, projekte i rad na stvarnim ili realističnim sigurnosnim scenarijima. Primjerice, u kolegiju Web Application Security studenti igraju ulogu napadača -traže slabe točke u web stranicama i aplikacijama prije nego ih netko drugi pronađe, i uče kako ih zatvoriti, ispričao nam je Alen.

Na studiju učiš kako razmišlja haker da bi ga mogao zaustaviti. Zvuči kao scenarij iz neke špijunske serije, ali tako stvarno izgleda nastava. U svim tim sigurnosnim 'misijama' važno je razviti pravilan način razmišljanja.

- Najizazovnije će vjerojatno biti privikavanje na analitički način razmišljanja koji kibernetička sigurnost zahtijeva od prvog dana - rješavanje problema korak po korak, sustavno razmišljanje i upornost kad rješenje ne dolazi odmah. Pritom nije potrebno prethodno iskustvo. Važnije od toga što student već zna jest koliko je znatiželjan i spreman učiti jer pogreške su u ovom području dio procesa: testiraš, analiziraš, ispravljaš i pokušavaš ponovno, rekao je dr. sc. Alan Mutka. Programiranje | Foto: Canva

Profesori ozbiljno shvaćaju zadatak razvoja analitičkog načina razmišljanja kod studenata. Zato studentima ne serviraju sve na pladnju već ih potiču da sami dođu do rješenja. Ideja je da se frustracija pretvori u naviku samostalnog rješavanja problema, što je u ovom poslu možda i najvažnija vještina.

- U praksi to izgleda ovako: kad student naiđe na problem u zadatku, naš prvi korak nije dati mu rješenje, nego ga pitati što već zna o problemu, što je isprobao i što mu govori poruka greške. To studentu u tom trenutku može biti frustrirajuće, ali dugoročno funkcionira. Godinu, dvije nakon kolegija, studenti često kažu upravo to: 'Nisam razumio zašto smo to radili dok nisam naišao na isti problem na praksi - tada mi je sve sjelo', podijelio je s nama dr. sc. Mutka.

Karijera koja ne zna za nezaposlenost

Kibernetička sigurnost danas je prisutna kao zanimanje u svakoj industriji, od zdravstva i bankarstva do automobilske industrije i javne uprave, svugdje gdje postoji digitalni sustav koji treba netko čuvati. Zbog sve veće potražnje, važno je da obrazovanje u tom području bude ozbiljno i praktično, a ne samo teorija na papiru.

Upravo to želi osigurati RIT Croatia. Za studij Cybersecurity iskoristili su temelje RIT-ovog programa u Rochesteru, koji je rangiran u 20 najboljih u SAD-u. Uz to, RIT je među sveučilištima koje je priznala američka Nacionalna sigurnosna agencija (NSA) kao centar izvrsnosti za obrazovanje i istraživanje u području kibernetičke sigurnosti u SAD-u.

Studij koji se izvodi u Hrvatskoj, osim što se temelji na onom iz SAD-a, u suradnji s hrvatskom cyber industrijom prilagođen je europskom tržištu. Rezultat je program usklađen s europskim okvirom vještina za kibernetičku sigurnost (ECSF) što u prijevodu znači da ono što naučiš na faksu direktno odgovara onome što poslodavci traže.

- Na svim našim programima već dugo primjenjujemo model obvezne stručne prakse koji smatramo jednim od ključnih elemenata kvalitetnog obrazovanja. Studenti moraju odraditi minimalno 800 sati prakse u stvarnim tvrtkama i organizacijama, kao sastavni dio studija, a ne kao izborni dodatak. To znači da diplomant traži prvi posao s iskustvom u životopisu, a ne samo s diplomom, ispričao je dr. sc. Mutka. Kibernetička sigurnost | Foto: Canva

A ni globalna slika ne laže jer potražnja za stručnjacima je ogromna. Nije pretjerivanje reći da je ovo jedno od rijetkih zanimanja gdje diploma u džepu znači da biraš između ponuda, a ne čekaš da te netko nazove.

- Prema posljednjoj ISC2 procjeni koja kvantificira globalni manjak stručnjaka za kibernetičku sigurnost, svijetu nedostaje oko 4,8 milijuna stručnjaka; potražnja i dalje daleko premašuje ponudu. U sljedećih pet godina važnost kibernetičke sigurnosti samo će rasti. Umjetna inteligencija, automatizacija i sve veća količina podataka mijenjaju način na koji radimo, ali istovremeno otvaraju i nove sigurnosne rizike - sustave umjetne inteligencije, digitalnu infrastrukturu i podatke na kojima počivaju treba netko štititi, rekao je dr. sc. Mutka.

Dvije diplome i karijera koju sam biraš

Prednost upisa na kibernetičku sigurnost jest i ta da ne moraš unaprijed znati točno što želiš raditi. Možeš završiti kao primjerice Incident Responder, osoba koja prva reagira kad sustav doživi napad, analizira što se dogodilo i gasi požar u realnom vremenu. Ili kao Digital Forensics Analyst koji istražuje digitalne tragove kao detektiv. To naravno nisu jedine dvije opcije, ni blizu.

Studij te priprema i za cloud security, compliance, upravljanje sigurnosnim politikama i još cijeli niz smjerova. Tijekom studiranja, kroz kolegije i praksu otkrivaš što ti se najviše sviđa.

- Kibernetička sigurnost je odličan izbor jer je dovoljno široka da studentima otvori više karijernih putova, a dovoljno konkretna da ih priprema za vrlo traženo područje. Tijekom studija upoznaju programiranje, računalne mreže, operacijske sustave, podatke, računarstvo u oblaku, sigurnost aplikacija, digitalnu forenziku, upravljanje rizicima, naveo je Alen. Uredski posao | Foto: Canva

Osim interdisciplinarnosti studija, samo studiranje na RIT-u iskustvo je za sebe. Okružen si kolegama iz različitih zemalja i kultura, učiš kroz projektne radove i stvarnu praksu, a program ti nudi mogućnost biranja minore i majora prema vlastitim interesima i karijernim ciljevima.

Po završetku dobivaš dvije diplome, američku i hrvatsku, što ti otvara vrata i na domaćem i na međunarodnom tržištu rada. Uz 800 sati obvezne prakse u stvarnim tvrtkama, do diplome već imaš što staviti u životopis i to nije mali detalj kad počneš slati prijave za posao.

