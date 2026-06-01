Uvedene posebne mjere na najvećem fakultetu u državi: U vodi otkrivena legionela

Studenti Ekonomskog fakulteta u Zagrebu su upozoreni da ne koriste tuševe ni vodu za piće nakon nalaza Legionelle u toploj vodi.

Studentima Ekonomskog fakulteta u Zagrebu prošloga je tjedna pristigao mail uprave fakulteta o tome da je ispitivanjem utvrđena povećana prisutnost bakterije Legionella u dijelu sustava tople vode te povišenu koncentraciju olova na jednom izljevnom mjestu u podrumskom prostoru fakulteta. Fakultet je, stoji u istoj obavijesti, odmah poduzeo mjere koje je preporučio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a to uključuje ispiranje i pasterizaciju sustava te 'dodatne tehničke i sanacijske aktivnosti'.

- Do završetka postupka i potvrde zdravstvene ispravnosti sustava molimo zaposlenike i studente da ne koriste tuševe te da vodu iz slavina na Fakultetu ne koriste za piće. Voda se i dalje može koristiti za pranje ruku i druge higijenske potrebe, stoji u obavijesti Ekonomskog fakulteta pristigloj studentima.

Nije bilo žalbi o tegobama studenata ili djelatnika

S Ekonomskog fakulteta za srednja.hr ističu da su samoinicijativno tražili analizu kvalitete vode u svojim objektima, uključujući ispitivanja na prisutnost bakterije Legionella i olova, 'u okviru redovitih aktivnosti usmjerenih na unapređenje sigurnosti i kvalitete boravka studenata, zaposlenika i svih korisnika Fakulteta'.

- Navedene analize provedene su preventivno, a po zaprimanju preliminarnih nalaza Fakultet je odmah postupio sukladno preporukama nadležnih stručnih institucija te bez odgode započeo provedbu svih preporučenih mjera, navode s fakulteta u odgovoru za srednja.hr.

Na naše pitanje je li se netko od studenata ili zaposlenika žalio na bilo kakve simptome bolesti koje bi upućivale na zarazu ovom bakterijom s fakulteta odgovaraju kako takvih nije bilo.

- Fakultet niti prije pokretanja postupka ispitivanja kvalitete niti nakon provedbe postupka nije zaprimio informacije o zdravstvenim tegobama studenata ili zaposlenika koje bi bile povezane s nalazima utvrđenima tijekom ispitivanja sustava vode, stoji u odgovoru Ekonomskog.

Mjere ostaju na snazi do novog testiranja

Studenti koji su se obratili našoj redakciji tvrde i da ih uprava nije na vrijeme izvijestila o prisustvu bakterije u sustavu i da je neslužbena informacija kružila fakultetom nekoliko dana prije te obavijesti. S fakulteta to oštro opovrgavaju.

- Navedena informacija nije točna. Odmah po zaprimanju preliminarnih nalaza poduzete su sve mjere zaštite koje je preporučio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a koje su uključivale i jasno isticanje potrebnih informacija u svlačionicama i sanitarnim čvorovima prema svim korisnicima, kao i uklanjanje rozeta s tuševa i perlatora sa svih slavina budući da do zaraze dolazi isključivo inhalacijom aerosola a ne konzumacijom vode za piće. Prioritet Fakulteta od prvog trenutka bio je osigurati pravodobne, provjerene i točne informacije te istodobno poduzeti sve potrebne mjere zaštite zdravlja studenata i zaposlenika, što je učinjeno odmah po zaprimanju preliminarnih nalaza.

Kada je riječ o mjeri zabrane tuširanja i nekorištenja vode za piće, to će ostati na snazi do provedbe ponovljenog uzorkovanja i analiza kojima će se potvrditi zdravstvena ispravnost sustava.

- Želimo naglasiti kako se bakterija Legionella primarno prenosi udisanjem aerosola, primjerice tijekom tuširanja. Unatoč tome, Fakultet je primijenio najstrože mjere opreza te privremeno zabranio korištenje vode za piće, vodeći se načelom maksimalne zaštite zdravlja studenata i zaposlenika, poručuju s Ekonomskog fakulteta.

Podsjetimo, uoči povratka na nastavu nakon zimske pauze u siječnju, slično se dogodilo i na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, o čemu više možete čitati ovdje.

Što je Legionella? Prenosi se udisanjem aerosola, a infekcija se ne prenosi s čovjeka na čovjeka

Inače, prema informacijama dostupnima na web stranici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), gram-negativne bakterije Legionella spp mogu uzrokovati legionarsku bolest, jedan od oblika upale pluća. Ta bolest nema kliničke značajke koje bi bile drugačije od ostalih vrsta upala pluća, a obično je potrebno između dva do deset dana od zaražavanja do razvoja simptoma, a vrlo rijetko i do dva ili tri tjedna.

- Simptomi počinju suhim kašljem, vrućicom, glavoboljom i ponekad proljevom, u većine dolazi do upale pluća. Osobe starije od 50 godina imaju veći rizik od mlađih, a muškarci veći rizik od žena. Učinkovito liječenje antibioticima dostupno je ako se dijagnoza postavi u ranoj fazi bolesti, objašnjeno je na webu HZJZ-a.

Do sada su u Hrvatskoj slučajevi legionarske bolesti uglavnom prijavljivani kod starijih muškaraca, s time da su pušači u većem riziku od nepušača. Druga i učestalija bolest koju mogu uzrokovati bakterije Legionelle su Pontijačna groznica sa simptomima sličnima gripi: groznica, slabost, glavobolja, bolovi u mišićima. Ono što je važno naglasiti jest da se ljudi zaraze udisanjem zraka koji sadrži male kapljice vode (aerosol), unutar kojih su bakterije Legionella ili rjeđe, aspiracijom.

- Udisanje aerosola najčešće nastaje pri tuširanju, u bazenima s pjenom te širenjem aerosola iz rashladnih tornjeva velikih vodenih sustava. Aerosoli su sitne, oku nevidljive kapljice. Infekcija se ne prenosi s čovjeka na čovjeka niti kućnim klimatizacijskim sustavima (split sustavi), objasnio je HZJZ.