Sveučilište u Zagrebu dobilo novi fakultet, kreće ove godine: Poznato što će biti s postojećim studentima

Zdravstveno veleučilište u Zagrebu postaje 35. fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Upisne kvote za sada će ostati kakve jesu.

Sveučilište u Zagrebu uskoro dobiva novi fakultet. Riječ je o transformaciji Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu (ZVU), koje je potpisivanjem ugovora o provedbi statusne promjene korak bliže tome da se pripoji novoosnovanom Fakultetu zdravstvenih studija i tako postane dio Sveučilišta.

Proces pripajanja službeno je započeo još u studentom 2023. godine na temelju odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu. Nakon toga dodatno je formaliziran potpisivanjem Sporazuma o međusobnim odnosima u listopadu 2024. koji su sklopili čelnici dviju institucija, o čemu smo već pisali. Usvajanje Ugovora o provedbi statusne promjene na sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu 19. svibnja korak je kojim je pripajanje potvrđeno.

Veleučilište postaje fakultet

Privremeni dekan Igor Fakulteta zdravstvenih studija Igor Filipčić u ponedjeljak je potpisao ugovor s rektorom Sveučilišta u Zagrebu Stjepanom Lakušićem i predsjednikom upravnog vijeća ZVU-a Željkom Krznarićem. Idući korak je postepeno akreditiranje studija koji se provode na ZVU, kako studenti u buduće dobili sveučilišne diplome.

- Osjećam se jako ponosno da se nalazim na mjestu gdje ste nam dali šansu da u budućnosti još više i kvalitetnije učimo naše studente, da naše veleučilište preraste u novi fakultet, Fakultet zdravstvenih studija, što nama stvara veliko zadovoljstvo i obvezu, izjavio je privremeni dekan Igor Filipčić.

'Vidim pripajanje kao priliku za dodatno akademsko jačanje'

Zadovoljstvo je iskazao i predsjednik upravnog vijeća ZVU-a Željko Krznarić, naglašavajući da se otvara novo poglavlje suradnje.

- Cijeli proces je vođen s jasnom sviješću i odgovornošću prema studentima prije svega, zatim nastavnicima, djelatnicima, ali i prema zdravstvenom sustavu u cjelini. Zdravstvena profesija danas ima iznimno važnu ulogu, a njihovo obrazovanje mora pratiti suvremene potrebe medicine. Pripajanje Sveučilištu u Zagrebu vidim kao priliku za dodatno akademsko jačanje, razvoj nastave i stručnih programa, pogotovo povezanih s istraživačkim i kliničkim okruženjem te snažnije pozicioniranje zdravstvenih studija, poručio je Krznarić.

Studiji će opet proći akreditacije AZVO-a

Fakultet zdravstvenih studija postaje 35. sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. Provedbom statusne promjene pripajanja, svih 3.760 studenata koji studiraju na Zdravstvenom veleučilištu postaju studenti Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Zagrebu.

To se odnosi na studente ukupno šest stručnih prijediplomskih studija (fizioterapija, medicinsko-laboratorijska dijagnostika, radna terapija, radiološka tehnologija, sanitarno inženjerstvo i sestrinstvo), te šest stručnih diplomskih studija (fizioterapija, javno zdravstvo, kliničko sestrinstvo, menadžment u sestrinstvu, psihijatrijsko sestrinstvo i sanitarno inženjerstvo). Oni će svoj proces studiranja nastaviti na Fakultetu zdravstvenih studija prema studijskim programa i uvjetima koji su bili na snazi kada su upisali prvu godinu studija.

Studiji će narednih mjeseci i godina proći akreditaciju Agencije za znanost i visoko obrazovanje kako bi mogli dobiti status sveučilišnog studija te kako bi studenti novog fakulteta mogli dobiti sveučilišne diplome. Potpisivanje ugovora | Foto: Sveučilište u Zagrebu

Prvi na redu je diplomski studij Mendažmenta u sestrinstvu

Na temelju danas potpisanoga Ugovora, Fakultetsko vijeće u kratkom će roku Sveučilištu dostaviti uvjete upisa i broj upisnih mjesta na studijskim programima koji se izvode na Fakultetu zdravstvenih studija. Nakon što Senat usvoji predložene kvote i uvjete upisa, Sveučilište će od Agencije za visoko obrazovanje zatražiti preimenovanje studijskih programa Veleučilišta u studijske programe čiji je nositelj Sveučilište u Zagrebu, a izvoditelj Fakultet zdravstvenih studija.

- Još prije dvije godine na svečanoj sjednici Sveučilišta u Zagrebu prikazan je hodogram akreditacija, točno kada i koji studiji će prolaziti akreditaciju. Studiji sestrinstva, za radioterapeuta i radiologa bit će akreditirani od diplomskog do prijediplomskog studija, ali naravno neće svi krenuti ove akademske godine. Ove akademske godine akreditacija je vezana samo za studij menadžmenta u sestrinstvu, odgovorio nam je na pitanje rektor Stjepan Lakušić.

'Idemo po redu'

Privremeni dekan Filipčić kaže da je prijava studija menadžmenta u sestrinstvu spremna za akreditaciju već dulje od godine dana i da je sve popunjeno i spremno te da se samo trebaju javiti AZVO-u.

- Idemo po redu. Onda kreće sestrinstvo, pa fizioterapija, pa radna terapija i tako ćemo popunjavati programe. Što se tiče fizioterapije moramo pričekati zakon i to ne naš hrvatski, nego europski zakon o fizioterapiji koji će odrediti kako će taj studij izgledati, rekao nam je privremeni dekan Filipčić.

Rekao je da broj upisnih mjesta ostao je kakav je bio do sad i da za sad neće širiti programe, a s vremenom će i ovisno o potrebi eventualno dizati kvote. Filipčić kaže da će biti sretan ako će nastaviti upisivati onoliko studenata koliko upisuju trenutačno uz dizanje kvalitete.

- Većina profesora već postoji. Imamo jako puno vanjske suradnje. Tu vanjsku suradnju ćemo sad morati smanjiti i ići ćemo na to da imamo što više naših zaposlenika, naših kvalitetnih mladih ljudi koje ćemo zaposliti iz našeg sustava i to nam je cilj. Ali sve ćemo raditi postupno jer ako idemo prebrzo i preširoko, onda ćemo se izgubiti, a sad trebamo raditi na kvaliteti. Za studente ovo znači strašno puno, to je veliko zadovoljstvo i kad razgovaramo s njima kažu da je to trebalo biti puno prije, zaključio je Filipčić.