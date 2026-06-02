Veliki fakultet gradi novi kampus: Bit će gotov 2028., a evo kako će izgledati

Fakultet organizacije i informatike (FOI) u Varaždinu do 2028. godine dobit će novi kampus. Jučer su predstavljeni renderi i sadržaj novih zgrada.

Fakultet organizacije i informatike (FOI) u Varaždinu objavio je rendere novog kampusa koji grade u sklopu projekta FOI 2. Jučer je održano predstavljanje Plana upravljanja okolišnim i društvenim rizicima u okviru javnog savjetovanja koje traje do 7. lipnja. Čitav projekt vrijedan je 20 milijuna eura, a radovi bi trebali biti gotovi do listopada 2028. godine.

- Svrha projekta je jačanje istraživačke infrastrukture kroz stvaranje novih prostornih i tehnološki naprednih kapaciteta temeljenih na načelima zelene i energetski učinkovite gradnje. Time se osiguravaju bolji uvjeti za rad studenata, nastavnika i istraživača, povećava učinkovitost istraživačkih aktivnosti te jača integracija FOI-ja u europske istraživačke tokove. Projekt istovremeno doprinosi i razvoju Varaždina i sjeverozapadne Hrvatske kao regionalnog centra znanja, inovacija i digitalne transformacije, s naglaskom na suradnju akademske zajednice i gospodarstva, izjavila je dekanica FOI-ja Marina Klačmer Čalopa.

Kampus će se prostirati na 5.559 kvadrata

Detalje projekta predstavio je glavni projektant Tin Sven Franić. Novi kampus FOI 2 prostirat će se na 5.559,2 metara kvadratnih uz natkrivenu garažu veličine 800 kvadratnih metara u kojoj je predviđeno 86 parkirnih mjesta i parkiralište za bicikle. U prostoru će biti tri predavaonice veličine 153 kvadrata u sa 137 mjesta te velika predavaonica veličine 352 kvadrata s kapacitetom od 328 mjesta. Uz njih su predviđene četiri računalne učionice od 68 kvadrata, četiri seminarske učionice od 156 kvadrata s kapacitetom od 80 mjesta, te 16 kabineta za nastavnike i istraživače.

Novi kampus imat će i istraživačke laboratorije različitih površina, prostorije za sastanke, malu vijećnicu, gospodarske i prateće prostore, centralni hodnik te zajednički studentski prostor od 127 kvadrata koji je zamišljen kao mjesto svakodnevne interakcije i razmjene ideja.

'Vjerujemo da će ova investicija dodatno osnažiti položaj FOI-ja'

Na predstavljanju su istaknuti i ključni razvojni učinci projekta, uključujući usklađenost s nacionalnim strateškim ciljevima te projektom DIGIT koji se provodi uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, kao i partnera uključenih u razvoj istraživačke infrastrukture.

- Odlučili smo podržati projekt s 20 milijuna eura kako bismo omogućili izgradnju i opremanje nove zgrade te stvorili uvjete za daljnji razvoj FOI-ja, kako u znanstveno-istraživačkom, tako i u obrazovnom smislu. Vjerujemo da će ova investicija dodatno osnažiti položaj FOI-ja kao jednog od najvažnijih sveučilišnih centara u Hrvatskoj, izjavio je ravnatelj Uprave za znanost i tehnologiju u MZOM-u Hrvoje Meštrić.

Uskoro nastaje jedinstven kampus

Varaždinski župan Anđelko Stričak rekao je da je nova zgrada važan korak u jačanju uloge FOI-ja kao jednog od vodećih visokoškolskih i znanstvenih centara u tom dijelu Hrvatske. Pročelnica Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti Slađana Miočić naglasila je da će nove zgrade FOI 2 s obnovljenom Vilom Oršić, Regionalnim centrom za predinkubaciju u pametnoj industriji te zgradom FOI 1 činiti jedinstven i suvremen urbani sveučilišni kampus u Varaždinu, snažno povezan s potrebama obrazovanja, istraživanja, inovacija i gospodarskog razvoja regije.

Javno savjetovanje o ESMP dokumentu traje do 7. lipnja 2026. godine, a zainteresirana javnost može dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja putem elektroničke pošte [email protected] i [email protected] ili poštom na adresu Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu.