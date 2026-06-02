Veliki fakultet gradi novi kampus: Bit će gotov 2028., a evo kako će izgledati

Veliki fakultet dobio novu dekanicu: Nekad je tamo i sama studirala
Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu izabrao je novu dekanicu. Na to mjesto od jeseni dolazi profesorica Renata Mekovec.
15:08 26 d 07.05.2026
02. lipanj 2026.
Fakultet organizacije i informatike (FOI) u Varaždinu do 2028. godine dobit će novi kampus. Jučer su predstavljeni renderi i sadržaj novih zgrada.
Fakultet organizacije i informatike (FOI) u Varaždinu objavio je rendere novog kampusa koji grade u sklopu projekta FOI 2. Jučer je održano predstavljanje Plana upravljanja okolišnim i društvenim rizicima u okviru javnog savjetovanja koje traje do 7. lipnja. Čitav projekt vrijedan je 20 milijuna eura, a radovi bi trebali biti gotovi do listopada 2028. godine.
- Svrha projekta je jačanje istraživačke infrastrukture kroz stvaranje novih prostornih i tehnološki naprednih kapaciteta temeljenih na načelima zelene i energetski učinkovite gradnje. Time se osiguravaju bolji uvjeti za rad studenata, nastavnika i istraživača, povećava učinkovitost istraživačkih aktivnosti te jača integracija FOI-ja u europske istraživačke tokove. Projekt istovremeno doprinosi i razvoju Varaždina i sjeverozapadne Hrvatske kao regionalnog centra znanja, inovacija i digitalne transformacije, s naglaskom na suradnju akademske zajednice i gospodarstva, izjavila je dekanica FOI-ja Marina Klačmer Čalopa.
Veliki fakultet dobio novu dekanicu: Nekad je tamo i sama studirala
Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu izabrao je novu dekanicu. Na to mjesto od jeseni dolazi profesorica Renata Mekovec.
15:08 26 d 07.05.2026
Danas je dekanica, ali nekoć ni sama nije znala što studirati: Pitali smo ju kako odabrati faks i ne požaliti
Dekanica FOI-ja, čiji je studij nedavno dobio prestižnu ASIIN akreditaciju, otkrila nam je na što morate obratiti pažnju prilikom izbora studija.
10:40 28 d 05.05.2026
Detalje projekta predstavio je glavni projektant Tin Sven Franić. Novi kampus FOI 2 prostirat će se na 5.559,2 metara kvadratnih uz natkrivenu garažu veličine 800 kvadratnih metara u kojoj je predviđeno 86 parkirnih mjesta i parkiralište za bicikle. U prostoru će biti tri predavaonice veličine 153 kvadrata u sa 137 mjesta te velika predavaonica veličine 352 kvadrata s kapacitetom od 328 mjesta. Uz njih su predviđene četiri računalne učionice od 68 kvadrata, četiri seminarske učionice od 156 kvadrata s kapacitetom od 80 mjesta, te 16 kabineta za nastavnike i istraživače.
Novi kampus imat će i istraživačke laboratorije različitih površina, prostorije za sastanke, malu vijećnicu, gospodarske i prateće prostore, centralni hodnik te zajednički studentski prostor od 127 kvadrata koji je zamišljen kao mjesto svakodnevne interakcije i razmjene ideja.
Na predstavljanju su istaknuti i ključni razvojni učinci projekta, uključujući usklađenost s nacionalnim strateškim ciljevima te projektom DIGIT koji se provodi uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, kao i partnera uključenih u razvoj istraživačke infrastrukture.
- Odlučili smo podržati projekt s 20 milijuna eura kako bismo omogućili izgradnju i opremanje nove zgrade te stvorili uvjete za daljnji razvoj FOI-ja, kako u znanstveno-istraživačkom, tako i u obrazovnom smislu. Vjerujemo da će ova investicija dodatno osnažiti položaj FOI-ja kao jednog od najvažnijih sveučilišnih centara u Hrvatskoj, izjavio je ravnatelj Uprave za znanost i tehnologiju u MZOM-u Hrvoje Meštrić.
Veliki faks uskoro dobiva novu zgradu i kampus: 'Ulazimo u ključnu fazu'
07:26 186 d 28.11.2025
Na FOI-ju pokrenut Dev Club: zajednica studenata s fokusom na programiranje
14:30 202 d 12.11.2025
Varaždinski župan Anđelko Stričak rekao je da je nova zgrada važan korak u jačanju uloge FOI-ja kao jednog od vodećih visokoškolskih i znanstvenih centara u tom dijelu Hrvatske. Pročelnica Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti Slađana Miočić naglasila je da će nove zgrade FOI 2 s obnovljenom Vilom Oršić, Regionalnim centrom za predinkubaciju u pametnoj industriji te zgradom FOI 1 činiti jedinstven i suvremen urbani sveučilišni kampus u Varaždinu, snažno povezan s potrebama obrazovanja, istraživanja, inovacija i gospodarskog razvoja regije.
Javno savjetovanje o ESMP dokumentu traje do 7. lipnja 2026. godine, a zainteresirana javnost može dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja putem elektroničke pošte [email protected] i [email protected] ili poštom na adresu Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu.
Pokrenut novi studij, razvijen je prema jednom od najboljih iz SAD-a: Možete ga upisati već ove godine
RIT Croatia pokreće novi studij Cybersecurity koji donosi edukaciju za jedno od najtraženijih zanimanja današnjice. Doznali smo što čeka studente.
10:20 7 h 02.06.2026
Iznenadilo me kad sam otkrila kako zapravo izgleda ovaj studij: Upisuju ga maturanti koji će graditi budućnost
Mislila sam da znam što se studira na zagrebačkom Fakultetu prometnih znanosti, ali tek kad sam počela istraživati saznala sam da tu možeš puno više.
09:50 7 h 02.06.2026
Misliš da nemaš vremena za trening? U Hrvatsku je stigao uređaj koji te potiče da se krećeš i brineš o sebi
Na hrvatsko tržište došao je novi pametni sat HUAWEI WATCH FIT 5 s baterijom koja traje 10 dana i naprednim zdravstvenim i fitness funkcijama.
09:30 7 h 02.06.2026
Učenici danas uče drukčije, a ovi udžbenici se mijenjaju kako bi ih pratili: Evo što je novo
Nove generacije uče drugačije, a iz Alfe su napravili korak u pravom smjeru, preobrazbom nastavnih materijala u strukovnim školama.
09:30 1 d 01.06.2026
Strahuju od Kiklopa, žele Glembajeve: Nisu svi maturanti spremni za esej, ali slušanje lektira moglo bi pomoći
Neki nisu pročitali sva djela na popisu za esej na maturi, a kad smo im pustili lektire u obliku audioknjiga, reakcije su bile pozitivne.
13:45 5 d 28.05.2026
Božina priča pokazuje zašto ne treba strahovati od krivog izbora faksa: 'To vas ne mora definirati za život'
U sklopu projekta Brucoš 101 razgovarali smo s Božom Crnkovićem, Service Desk Team Leadom u Spanu, o izboru faksa te kako uskladiti posao i studij.
11:49 2 d 31.05.2026
Ante i Lovro ruše stare predrasude o studentima ekonomije: Izvrsni su studenti s impresivnim postignućima
Dvojica studenata ZŠEM-a putuju svijetom, vode udruge, odrađuju prakse i uz sve to drže odličan prosjek. Kažu da su temelje postavili u srednjoj.
08:08 3 d 30.05.2026
Upoznale su se na faksu, a završile u New Yorku: Kažu da je izbor studija ključan, a imaju i savjete oko toga
Prijateljstvo za vrijeme studiranja pretvorile su u projekt koji je završio na festivalu u New Yorku i pokazale koliko fakultet može otvoriti vrata.
09:00 4 d 29.05.2026
Otvoren je nagradni natječaj za najbolje projekte studentskih udruga: Prijavi svoju
Studentske udruge čine fakultetski život bogatijim, pokažite što vaša radi i osvojite poklon paket u sklopu projekta Brucoš 101.
10:25 5 d 28.05.2026
Čitajte portal srednja.hr cijele godine u pola cijene: Podržite neovisno novinarstvo uz veliku akciju
Portal srednja.hr nedavno je uveo sustav pretplate kojim zaključavamo dio članaka. Sad godišnju pretplatu možete kupiti uz čak 50 % popusta.
12:00 1 d 01.06.2026
Imamo zadnju listu prijava na studije prije ključnih ispita mature: Evo kolika je konkurencija na svakom
Uoči prvog većeg ispita mature, Biologije, donosimo novu listu najpoželjnijih studija u Hrvatskoj i tablicu broja prijava na svakom studiju u državi.
16:46 42.633333333333 min 02.06.2026
Sveučilište u Zagrebu dobilo novi fakultet, kreće ove godine: Poznato što će biti s postojećim studentima
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu postaje 35. fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Upisne kvote za sada će ostati kakve jesu.
16:45 1 d 01.06.2026
Uvedene posebne mjere na najvećem fakultetu u državi: U vodi otkrivena legionela
Studenti Ekonomskog fakulteta u Zagrebu su upozoreni da ne koriste tuševe ni vodu za piće nakon nalaza Legionelle u toploj vodi.
14:44 1 d 01.06.2026
Država dala Hrvatskim studijima godinu dana da poprave svoj rad, poznat novi zaplet
Hrvatski studiji i dalje nemaju zeleno svjetlo države u reakreditacijskom procesu, odnosno redovitom ocjenjivanju. Dobili su novi rok za popravak.
12:29 1 d 01.06.2026
Još jedan zagrebački faks dozvolio korištenje ChatGPT-a: 'Naša je temeljna zadaća...'
Zagrebački Fakultet političkih znanosti svojim je studentima dozvolio korištenje umjetne inteligencije, ali uz poštivanje smjernica.
11:45 2 d 31.05.2026
Ravnatelj NCVVO-a javno prozvao fakultet, dekanica oštro odgovorila: Nema stručnog skupa bez naših učitelja
Dekanica zagrebačkog PMF-a Ivančica Ternjej odgovorila je na prozivku ravnatelja NCVVO-a Vinka Filipovića, podsjetivši da je i on išao na taj fakultet
08:31 3 d 30.05.2026