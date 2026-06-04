Nakon 'Save', još jedan studentski dom priprema svoj party: 'Cijene će biti pristupačne'

U Studentskom domu Ante Starčević 13. lipnja održat će se Šarijada. Studentski centar osigurat će pića po povoljnim cijenama, ali i besplatne majice.

Nakon Radićevih dana i Dana ekipe s Cvjetnog, partijanje u zagrebačkim studentskim domovima za ovu akademsku godinu zaokružit će Šarijada. Šarijada je poznata zabavna manifestacija na prostoru Studentskog doma Ante Starčević, a ove će se godine održati 13. lipnja.

Besplatne 'Šara' majice za stanare doma

Studenti se mogu okušati u raznim igrama, poput šarine alke, povlačenja užeta, odbojke s vodenim balonima, nogometa, bele, beer ponga i trešete. Studenti iz Domskog odbora kažu nam da će Studentski centar u Zagrebu (SCZG) osigurati šank na kojem će se pića moći kupovati po pristupačnim studentskim cijenama.

Dodaju da SCZG financira i majice za Šarijadu koje će se dijeliti besplatno tijekom same manifestacije. Centralna tema dizajna majice je sam Ante Starčević.

Šarijada 2026. uz DJ-a i dobru zabavu

Glazbeni program s DJ-om počet će u 20 sati. Domski odbor poziva studente da se okupe u što većem broju.

- Nadamo se da će se stanovnici Šare, ali i ostali studenti okupiti u što većem broju i obilježiti Šarijadu koja je daleko najstarija studentska manifestacija ovog tipa, rekli su iz Domskog odbora.