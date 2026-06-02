Imamo zadnju listu prijava na studije prije ključnih ispita mature: Evo kolika je konkurencija na svakom

Državna matura započela je u ponedjeljak ispitima materinskih jezika nacionalnih manjina. No, prvi veći ispit na rasporedu je u srijedu. Riječ je o Biologiji koju polaže oko 4.500 maturanata. Uoči ključnih ispita mature od Središnjeg prijavnog ureda Agencije za znanost i visoko obrazovanje zatražili smo podatke o poželjnosti i trenutačnom broju prijava na svaki od studija.

Top pet studija prema omjeru kvote i prvih izbora

Kada se promatraju studiji s kvotom većom od deset upisnih mjesta, konkretno omjer ukupne kvote i broja maturanata kojima je studij prvi izbor, i dalje je na prvom mjestu gluma Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu. Samo je 12 mjesta, a studij je na prvom mjestu za 188 kandidata. Drugim riječima, za jedno mjesto konkurira preko 15 osoba. Druga je logopedija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu, a taj je studij prvi izbor za 340 maturanata, dok je mjesta za njih 50.

Slijedi fizioterapija na Fakultetu zdravstvenih studija u Splitu, koja je prvi izbor za 81 maturanta, a mjesta je za njih 15. Četvrta po poželjnosti je radiološka tehnologija na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, koja je prvi izbor za 214 kandidata, a kvota je 40 mjesta. Animirani film, studij Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, peti je po poželjnosti s 54 prve prijave i 12 upisnih mjesta.

Top pet studija po broju prvih izbora

Ako se ne uzima u obzir broj upisnih mjesta, nego promatraju samo studiji s najvećim brojem prvih izbora, na vrhu liste je studij elektrotehnika i informacijska tehnologija i računarstvo Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, koji je prvi izbor za 897 kandidata, a upisuje se 660 brucoša.

Druga je medicina Medicinskog fakulteta u Zagrebu koja je trenutačno prvi izbor za 812 kandidata, a mjesta je za njih 300. Slijedi poslovna ekonomija Ekonomskog fakulteta u Zagrebu sa 688 prvih prijava na 980 mjesta, a četvrta je arhitektura i urbanizam na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu s 468 prvih prijava na 132 upisna mjesta. Top pet po broju prvih izbora zaokružuje izvanredni studij sestrinstva Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, koji je prvi izbor za 441 maturanta, a mjesta je za njih 300.

Prijave studija do 15. srpnja

Ispiti državne mature taju cijeli lipanj, ali i tada je još uvijek moguće prijavljivati studije. Rok za to je do 15. srpnja u 13:59 sati, osim ako je visoko učilište odredilo raniji datum. To je obično slučaj na fakultetima koji održavaju prijemni ili drugu provjeru za upis, poput Medicinskog na kojem prijave traju do 8. lipnja. Istoga dana, ali iza 15 sati, izaći će i konačne rang-liste upisa na fakultete, s time da privremene postaju vidljive već 8. srpnja. Detaljan kalendar upisa na fakultete u 2026. možete proučiti na ovoj poveznici.

U dokumentu u nastavku možete provjeriti koliko je trenutačno prijava na svakom studiju u Hrvatskoj.

U sklopu naše online konferencije Brucoš 101 razgovarali smo i o upisima na fakultete, a gost nam je bio pomoćnik ravnateljice AZVO-a Igor Drvodelić koji je odgovorio na najvažnija pitanja u tom procesu. Sve detalje doznajte u videu u nastavku: