Menze, student servis i teretane mijenjaju radno vrijeme: Zabilježite ove termine

Zbog Tijelova student servisi u Zagrebu i Osijeku danas rade skraćeno, a iz SCZG-a obavještavaju i o promjeni radnog vremena menzi i teretana.

Radno vrijeme objekata Studentskog centra u Zagrebu (SCZG) ovih će dana biti drukčije od uobičajenog. Razlog je sutrašnji blagdan Tijelova. Tako student servis danas, srijeda 3. lipnja, radi skraćeno, točnije od 7:30 do 13 sati. Također, u petak 5. lipnja uopće neće raditi.

Nadalje, iz SCZG-a su obavijestili koji će studentski restorani biti dežurni u narednim danima. Tako će od 4. do 7. lipnja raditi restoran u SD Cvjetno naselje i restoran u SD Stjepan Radić. Restoran u SD Lašćina radit će od 4. do 6. lipnja, i to doručak te ručak do 14 sati. Od 8. lipnja svi će restorani vratiti uobičajenom radnom vremenu.

Studentima bi od koristi mogla biti i informacija o radnom vremenu teretana u studentskim domovima u narednim danima. Na sam blagdan Tijelova, u četvrtak 4. lipnja, sve će teretane biti zatvorene. U petak i subotu organizirali su dežurstvo u SD Stjepan Radić u redovnom radnom vremenu, dok ostale teretane neće raditi. U ponedjeljak sve teretane nastavljaju s radom po uobičajenom radnom vremenu.

Dodajmo da radno vrijeme student servisa danas mijenja i Studentski centar u Osijeku (STUCOS). Također rade skraćeno, do 13 sati, a u petak nastavljaju raditi prema uobičajenom radnom vremenu, od 7 do 14 sati.