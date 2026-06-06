Ribafish otkrio zašto je prestao biti profesor Geografije: 'Evo nije išlo dalje u tom smjeru'

Domagoja Jakopovića vjerojatno poznajete kao avanturista pod imenom Ribafish. Prije nego je postao travel bloger, on je bio profesor Geografije.

Novinar, avanturist i putopisac Domagoj Jakopović, poznatiji kao Ribafish, povodom 80. obljetnice osnutka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu podijelio je svoja iskustva sa studija. Jakopović je završio studij na nastavnički smjer za nastavnik Geografije na PMF-u, a radio je u školi na Rabu, gdje je i procvjetala njegova ljubav prema otocima.

- Jedno divno, lijepo, toplo iskustvo. Fantastičan faks za družiti se, provesti vrijeme, naučiti neke stvari, ali nažalost ne baš za zaposliti se. Svejedno, evo, ponosan profesor Geografije. Bili smo jako puno vani, bilo je jako veselo. Mladi, razuzdani, teške godine, nikad love, ali puno volje i veselja. Imali smo razne izlaske, izlete, terene. Obišli smo cijelu Hrvatsku, pa čak i nešto Hercegovine, Slovenije, prisjeća se Jakopović.

Prisjetio se profesora Tjelesnog koji ih je uvijek 'forsirao'

Odmah se sjetio i profesora Tjelesnog, danas nažalost preminulog, koji bi studente, kad bi vidio da su iole sportski nadareni, 'forsirao' da daju sve od sebe te ih često slao na sportska natjecanja.

- Bio sam aktivan u atletici, kuglu sam bacao i u vaterpolu sam bio, rukometu, u odbojci sam bio kapetan. Stalno neko druženje, divni ljudi, nije bilo ograničeno samo na Geografiju, priča Jakopović.

Kako je od nastavnika Geografije postao novinar?

Nakon kraja studija prijavio se na državnu burzu i dobio posao na Rabu kao zamjenu za porodiljni. Kaže da je ondje otišao s jednim ruksakom, malo kose i puno očekivanja i da se apsolutno zaljubio u taj otok.

- Rab me primio, zavolio sam ga, dao sam sve od sebe. Imao sam devet programa. Tko je ikad radio u školi i radio više od dva programa zna da je to teško. Volio sam svoj posao, ali evo nije išlo dalje u tom smjeru. Položio sam državni ispit, ali nisam mogao pronaći stalni posao i našao sam novinarstvo, ispričao je kako je ipak promijenio profesiju.

Nakon toga pisao je za više novinarskih redakcija i magazina, od kojih je izdvojio Cosmo, Graciju, Playboy, Klik i Modru lastu, u kojoj piše i danas.

- Jako sam volio to što sam radio i radim i danas, samo sam se nakon par godina šarolikog pisanja o svemu prebacio uglavnom na pisanje o hrani, piću i putovanjima kao gastro travel bloger, kaže Ribafish.

Projekt RokOtok i dalje živi Rokovu veliku želju

U razgovoru za PMF dao je i kratak pregled avanture RokOtok koju je pokrenuo sad već prije sedam godina. Povod projekta je tragedija, kako kaže odlazak njegovog sina u neku drugu sferu.

- Obećao sam mu da ćemo obići sve hrvatske nastanjene otoke. U jednom trenutku kad je prošla godina dana od tragedije došao sam na ideju da stvarno obiđem sve hrvatske otoke, ali tako da plivam do njih i evo u tri godine smo uspjeli doplivati do 52 nastanjena hrvatska otoka, ali kako me lako nagovoriti dvije godine smo plivali oko Istre, tako da smo još nekih 500 kilometara otplivali, ispričao je Jakopović.

Projekt RokOtok okuplja djecu i roditelje kako bi zajedno ostvarili Rokov nikad završen životni projekt. Ovom avanturom zbližava djecu i roditelje i na neko vrijeme ih odvraća od tehnologije te potiče na razgovor.

- Sve u smjeru toga da vole naš planet, vole Hrvatsku, da istražuju, budu puni avanturizma i najbitnije od svega pričaju s roditeljima da im kažu lijepe i ružne stvari i prije spavanja da se zagrle i krenu u novi dan, opisao je Jakopović svoj projekt.