Sveučilište svrstano u 1 % najinovativnijih na svijetu, a sad su predstavili i prostor koji mijenja studiranje

Sveučilište Sjever predstavilo je novi prostor koji će studentima omogućiti praksu, moderne laboratorije i prilike za razvoj ideja tijekom studija.

Nedostatak prakse i konkretnog doticaja s tržištem čest je problem s kojim se studenti susreću tijekom studija. No, stvari se mijenjaju, a najbolji primjer za to se može vidjeti na Sveučilištu Sjever.

U kampusu Sveučilišnog centra Koprivnica završena je rekonstrukcija dviju napuštenih zgrada koje će postati Znanstveno-inovacijski park (ZIP), moderan kompleks vrijedan više od pet milijuna eura, a koji će potpuno promijeniti način na koji gledamo na studentski život i učenje.

Kada se spomene 'znanstveno-inovacijski park', to na prvu možda zvuči kao apstraktan pojam iz nekog korporativnog rječnika, ali u praksi to znači nešto vrlo opipljivo za svakog studenta. Zamislite da umjesto u staroj knjižnici, na grupnim projektima radite u moderno opremljenom coworking prostoru, uz kreativne i inovativne prostore za istraživanje i realizaciju novih ideja.

Kompleks se prostire na gotovo 4.200 kvadrata i bit će dom najsuvremenijih laboratorija, dvorana, čitaonice, ali i prostora namijenjenih isključivo za razvoj studentskih start-up i spin-off ideja. Zgrade su rekonstruirane prema najvišim ekološkim standardima, a ideja je da kampus postane mjesto gdje se studenti svakodnevno susreću s novim prilikama.

Da se radi o strateškom koraku prema modernom obrazovanju, potvrđuje i rektor Sveučilišta Sjever, prof. dr. sc. Damir Vusić.

- Sveučilište mora biti otvorena i inovativna ustanova okrenuta budućnosti, koja ne čeka promjene nego ih sama pokreće. Upravo u ovim novim, vrhunski opremljenim prostorima naši će studenti i mladi znanstvenici dobivati priliku stvarati ideje i razvijati inovacije, čime dokazujemo da im ne nudimo samo diplomu, već pružamo konkretnu ulaznicu u svijet uspješne karijere, istaknuo je rektor. Završna konferencija Znanstveno-inovacijskog parka | Foto: Sveučilište Sjever

Sveučilište svrstano u 1 % najinovativnijih

Ovaj višemilijunski projekt, ostvaren uz snažnu podršku Grada Koprivnice i ITU mehanizma, nije se dogodio slučajno. On je logičan nastavak priče koju Sveučilište Sjever gradi već godinama. Sa svojih, oko 5.000 studenata, Sveučilište Sjever se pozicioniralo kao mjesto gdje studenti ne dolaze samo slušati, već i raditi.

S obzirom na to da oko 80 % studenata studira u STE(A)M područjima, klasične klupe i ploče jednostavno više nisu dovoljne. Studentima trebaju novi kreativni, inovativni prostori za istraživanje i razradu kreativnih ideja. Zato na Sjeveru predavanja često drže stručnjaci direktno iz gospodarstva, a nastava je bazirana na rješavanje stvarnih problema.

Da je ovakav inovativan pristup itekako prepoznat i izvan granica Hrvatske, najbolje potvrđuje nedavni veliki uspjeh na globalnoj razini. Naime, Sveučilište Sjever svrstano je među 1 % najinovativnijih sveučilišta na svijetu prema prestižnoj WURI ljestvici (World University Rankings for Innovation), a čak tri programa ušla su među elitnih Top 100 u svijetu.

Umjesto da nakon diplome šalju stotine životopisa bez dana radnog iskustva, studenti Sjevera već tijekom studija rade na konkretnim kampanjama za velike tvrtke, sudjeluju na događajima poput UNIN Connect Weeka gdje upoznaju stotine poslodavaca i uče kako svoje ideje pretvoriti u posao.

- Najbolja stvar na Sveučilištu je što nismo zatvoreni u teoriju. Nedavno smo radili na stvarnom projektu za Podravku – smišljali smo digitalne kampanje za njihov poznati brend i to je bio fantastičan osjećaj jer znaš da radiš nešto što ima mogućnost da se zaista koristi, a ne samo za ocjenu. Znanstveno-inovacijski park za nas će značiti još više prostora, bolje laboratorije i priliku da se povežemo s ljudima iz industrije dok smo još na predavanjima. To je ono što nam daje prednost na tržištu, istaknula je Anja, studentica prijediplomskog studija Komunikologija, mediji i novinarstvo. Promocija studenata | Foto: Sveučilište Sjever

Želite još tijekom faksa pokrenuti nešto svoje?

Na nedavno održanoj Završnoj konferenciji Znanstveno-inovacijskog parka Koprivnica, prorektor Sveučilišnog centra Koprivnica, prof. dr. sc. Mario Tomiša, istaknuo je kako je cilj da ovo mjesto postane stvarni 'hub' – ne samo za učenje, nego za bolju integraciju mladih u prave razvojne projekte. Ideja je da Sveučilište bude mjesto gdje će, uz podršku profesora i gospodarstvenika, možda i prije diplome pokrenuti nešto svoje.

Kada se u novoj akademskoj godini otvore vrata Znanstveno-inovacijskog parka, Sveučilište Sjever studentima će nuditi novi vrhunski opremljen prostor u kojem će njihove ideje, uz prave alate i kontakte, moći postati stvarni proizvodi ili tvrtke.