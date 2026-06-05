Izašla nova rang-lista najboljih sveučilišta svijeta: Tri hrvatska pala su u odnosu na lani

Na CWUR ljestvici najboljih svjetskih sveučilišta su tri hrvatska - zagrebačko, splitsko i riječko. Sva tri lošije su rangirana u odnosu na 2025.

Center for World University Rankings (CWUR) objavio je listu 2.000 najboljih sveučilišta među 21.291 rangiranom institucijom u 2026. godini. Zbog brojnosti institucija riječ je najvećem akademskom rangiranju svjetskih sveučilišta. Na listi su se našla tri hrvatska sveučilišta, ali su lošije rangirana u odnosu na prošlu godinu.

Na CWUR ljestvici naša sveučilišta pala u odnosu na 2025., najbolje u okruženju je beogradsko

Sveučilište u Zagrebu je na 522. mjestu (top 2,5 posto), Sveučilište u Splitu je 953. (top 4,5 posto), a Sveučilište u Rijeci nalazi se na 1.658. poziciji (top 7,8 posto). Najveće, Sveučilište u Zagrebu, u 2025. je na istoj ljestvici bilo 516., Sveučilište u Splitu, lani je bilo 928., a Sveučilište u Rijeci prošle je godine zauzimalo 1.629. mjesto CWUR-ove ljestvice.

Kada je riječ o sveučilištima u susjednim nam zemljama, bolje od hrvatskih stoji Sveučilište u Beogradu koje je 393. (top 1,9 posto). Iz Srbije su još na CWUR ljestvici Sveučilište u Novom Sadu (1.136. mjesto, top 5,4 posto), Sveučilište u Kragujevcu (1.549. mjesto, top 7,3 posto) i Sveučilište u Nišu (1.886. mjesto, top 8,9 posto). Bolje od hrvatskih stoji Sveučilište u Ljubljani koje je ove godine 444. (top 2,1 posto), a na ljestvici je od slovenskih još i Sveučilište u Mariboru koje zauzima 1.293. poziciju (top 6,1 posto).

Inače, top pet svjetskih sveučilišta u 2026. prema CWUR-u su Sveučilište Harvard, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Sveučilište Stanford, Sveučilište u Cambridgeu i Sveučilište u Oxfordu.

Vrednuju se četiri područja, a ovakve liste imaju svoja ograničenja

Prilikom rangiranja CWUR koristi pokazatelje grupirane u četiri veća područja i to bez oslanjanja na ankete i podatke koje dostavljaju sama sveučilišta. Ove je godine za potrebe rangiranja analiziran 81 milijun podataka temeljenih na ishodima.

Prvo područje koje se vrednuje je obrazovanje, a promatra se pritom akademski uspjeh alumnija sveučilišta, mjeren u odnosu na veličinu sveučilišta (25 posto). Drugo područje je zapošljivost, kriterij koji se temelji na profesionalnom uspjehu alumnija sveučilišta, također mjerenom u odnosu na veličinu sveučilišta (25 posto). Treće vrednovano područje odnosi se na nastavno osoblje, točnije brojčanost nastavnog osoblja s najvišom akademskom titulom (10 posto). Četvrto područje koje se vrednuje na CWUR ljestvici je područje istraživanja u kojemu su četiri pokazatelja: istraživačka produkcija (mjeri se ukupnim brojem znanstvenih članaka (10 posto), visokokvalitetne publikacije (mjeri se brojem znanstvenih članaka objavljenih u časopisima najviše razine (10 posto), utjecaj (mjeri se brojem znanstvenih članaka objavljenih u časopisima visokog utjecaja (10 posto) i citiranost (mjeri se brojem visoko citiranih znanstvenih članaka (10 posto).

Treba naglasiti da iako, postignuća sveučilišta u ovim rangiranjima zvuče pozitivno, ovakve liste imaju svoja ograničenja, o čemu smo pisali više puta. Povremene kritike stručnjaka odnose se na to da ovakva rangiranja svojom metodologijom zapravo ne mogu obuhvatiti cjelokupnu kvalitetu sveučilišta, nego mjere samo određene aspekte. Iako mogu pružiti korisne informacije sveučilištima, ona moraju dobro paziti da ne upadnu u velike zamke – da im rang-ljestvice diktiraju misiju ili da krajnji cilj sveučilišta postane isključivo ostvarivanje visokog mjesta na ljestvici.