Objava SC-a razljutila studente, komentari brzo nestali: 'Tik pred sezonu, sramota'

Iz Studentskog centra u Splitu (SCST) na društvenim su se mrežama pohvalili 'novim ulaganju u studentski standard'. Kako su napisali, Studentski dom Bruno Bušić dobio je sedam novih perilica i sedam novih sušilica vrhunske marke Miele, čime studentima osiguravaju još kvalitetnije uvjete stanovanja i svakodnevnog života. Ipak, studenti su odvratili kritikom.

Studenti: 'Cijena 4,50 eura, studentski i simbolično'

Negativni komentari ispod Instagram objave SCST-a u međuvremenu su nestali, a studenti su se potom obratili i nama.

- Na dva studentska doma, Studentski dom Bruno Bušić i Hostel Spinut, smještajnih kapaciteta za 465 studenata u jednom i 200-tinjak u drugom domu, Studentski centar ima dvije mašine i tri sušilice... Termini za pranje se rezerviraju minimalno mjesec dana unaprijed. I sad kad su dobili nove mašine, naravno tik pred sezonu, služe samo da se uslikaju za društvene mreže. To što nisu u funkciji do daljnjeg, nikom ništa. Sramota. A da ne spominjemo to da ove sušilice nerijetko ne osuše kako treba. Sve to za cijenu od 4,50 eura po pranju i sušenju. Studentski i simbolično, rekli su nam studenti.

SCST pustio perilice i sušilice u 'pogon'

Potom smo o cijeloj situaciji upitali sam SCST. Nisu nam potvrdili koliko ukupno perilica i sušilica na koliko studenata ima u Studentskom domu Bruno Bušić i Hostelu Spinut. Ipak, kažu da su perilice i sušilice pustili u 'pogon'.

- Prošli tjedan u Studentskom domu Bruno Bušić montirano je sedam novih perilica rublja i sedam novih sušilica marke Miele, profesionalne opreme visoke kvalitete, kao još jedan u nizu koraka ka uspješnom i kontinuiranom podizanju studentskog standarda SCST-a na Sveučilištu u Splitu. Zbog aktivnosti vezanih uz uspostavu i prilagodbu sustava, uređaji nisu odmah pušteni u rad, a od srijede su u funkciji i dostupni studentima. Tijekom tog razdoblja studentima je bilo omogućeno korištenje profesionalne praonice rublja za sve usluge pranja i sušenja. Prema trenutno važećem cjeniku, cijena jednog pranja iznosi 3,50 eura, dok cijena jednog sušenja iznosi 1 euro, komentirali su iz SCST-a.