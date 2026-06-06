Objava SC-a razljutila studente, komentari brzo nestali: 'Tik pred sezonu, sramota'

U teretanu studentskog doma stigla nova hit oprema: Ulaz besplatan uz iksicu
Studenti su oduševljeni novom opremom u teretani doma na splitskom Kampusu - u kojoj mogu trenirati besplatno.
10:39 77 d 20.03.2026
06. lipanj 2026.
Splitski Studentski dom Bruno Bušić dobio je sedam novih perilica i sedam novih sušilica odjeće. Studenti su odgovorili kritikama.
Iz Studentskog centra u Splitu (SCST) na društvenim su se mrežama pohvalili 'novim ulaganju u studentski standard'. Kako su napisali, Studentski dom Bruno Bušić dobio je sedam novih perilica i sedam novih sušilica vrhunske marke Miele, čime studentima osiguravaju još kvalitetnije uvjete stanovanja i svakodnevnog života. Ipak, studenti su odvratili kritikom.
Negativni komentari ispod Instagram objave SCST-a u međuvremenu su nestali, a studenti su se potom obratili i nama.
- Na dva studentska doma, Studentski dom Bruno Bušić i Hostel Spinut, smještajnih kapaciteta za 465 studenata u jednom i 200-tinjak u drugom domu, Studentski centar ima dvije mašine i tri sušilice... Termini za pranje se rezerviraju minimalno mjesec dana unaprijed. I sad kad su dobili nove mašine, naravno tik pred sezonu, služe samo da se uslikaju za društvene mreže. To što nisu u funkciji do daljnjeg, nikom ništa. Sramota. A da ne spominjemo to da ove sušilice nerijetko ne osuše kako treba. Sve to za cijenu od 4,50 eura po pranju i sušenju. Studentski i simbolično, rekli su nam studenti.
U teretanu studentskog doma stigla nova hit oprema: Ulaz besplatan uz iksicu
Studenti su oduševljeni novom opremom u teretani doma na splitskom Kampusu - u kojoj mogu trenirati besplatno.
10:39 77 d 20.03.2026
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Potom smo o cijeloj situaciji upitali sam SCST. Nisu nam potvrdili koliko ukupno perilica i sušilica na koliko studenata ima u Studentskom domu Bruno Bušić i Hostelu Spinut. Ipak, kažu da su perilice i sušilice pustili u 'pogon'.
- Prošli tjedan u Studentskom domu Bruno Bušić montirano je sedam novih perilica rublja i sedam novih sušilica marke Miele, profesionalne opreme visoke kvalitete, kao još jedan u nizu koraka ka uspješnom i kontinuiranom podizanju studentskog standarda SCST-a na Sveučilištu u Splitu. Zbog aktivnosti vezanih uz uspostavu i prilagodbu sustava, uređaji nisu odmah pušteni u rad, a od srijede su u funkciji i dostupni studentima. Tijekom tog razdoblja studentima je bilo omogućeno korištenje profesionalne praonice rublja za sve usluge pranja i sušenja. Prema trenutno važećem cjeniku, cijena jednog pranja iznosi 3,50 eura, dok cijena jednog sušenja iznosi 1 euro, komentirali su iz SCST-a.
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