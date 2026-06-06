Velika promjena u radnom vremenu studentima najdraže knjižnice za učenje: Evo kada će raditi

Tijekom ljetnog ispitnog roka knjižnica Filozofskog fakulteta u Zagrebu (FFZG) produljit će radno vrijeme vikendom. Sve počinje već ove subote.

Knjižnica Filozofskog fakulteta u Zagrebu (FFZG) produljuje radno vrijeme vikendima tijekom ljetnih ispitnih rokova. Riječ je o jednoj od najdražih lokacija za učenje zagrebačkih studenata, na nultoj etaži ovog fakulteta.

Prva radna subota je već ovog vikenda, 6. lipnja, dok je zadnja radna nedjelja 5. srpnja. Subotom je otvorena od 9 do 20 sati, uz posudbu knjiga od 9 do 14 sati. Nedjeljom je otvorena od 10 do 17 sati. Podsjetimo, knjižnica inače subotom radi od 9 do 14 sati, dok je nedjeljom zatvorena.

Studente su o svemu obavijestili iz Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu (SZZG).

- Zajedno stvaramo više prostora za učenje. Hvala Knjižnici Filozofskog fakulteta koja prepoznaje potrebu za ustupanjem adekvatnog mjesta za učenje, kada je ono studentima najpotrebnije, poručili su iz SZZG-a.