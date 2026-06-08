Ne sviđa vam se hrana u menzi? Ovo je prilika da to kažete, a možete i dobiti nagradu

Na zidu velike menze osvanule poruke: Pročitajte što su studenti poručili
U menzi Studentskog doma Stjepan Radić osvanule su poruke zahvale za djelatnike koji svakodnevno brinu da studenti ne ostanu gladni.
10:08 12 d 27.05.2026
08. lipanj 2026.
Zagrebački Studentski zbor provodi anonimnu anketu o zadovoljstvu menzama, a ako ju ispunite možete sudjelovati u nagradnom natječaju.
Podijelite li svoje mišljenje o hrani i usluzi u menzama, možete osvojiti fotoaparat, bluetooth zvučnik ili promo paket Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu (SZZG). Ovaj Zbor pokrenuo je anonimnu anketu o studentskoj prehrani i iskustvima studentica i studenata u studentskim restoranima Studentskog centra u Zagrebu (SCZG).
Cilj ankete je prikupiti stvarna mišljenja korisnika menzi o kvaliteti i raznolikosti hrane, dostupnosti obroka, organizaciji rada, higijeni, usluzi i ukupnom zadovoljstvu studentskom prehranom.
- Studentske menze važan su dio studentske svakodnevice i studentskog standarda. Upravo zato anketa otvara prostor za konstruktivnu povratnu informaciju studentica i studenata te prikuplja podatke koji će poslužiti kao stvaran temelj za stvaranje konkretnih prijedloga prema nadležnim tijelima, poručili su iz Zbora.
Na zidu velike menze osvanule poruke: Pročitajte što su studenti poručili
U menzi Studentskog doma Stjepan Radić osvanule su poruke zahvale za djelatnike koji svakodnevno brinu da studenti ne ostanu gladni.
10:08 12 d 27.05.2026
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Kako bi što više studentica i studenata potaknuli na sudjelovanje, za sve koji ispune anketu pripremili su i darivanje. Riječ je o vrijednim nagradama: fotoaparat, bluetooth zvučnik ili promo paket SZZG-a. Sudjelovanje u darivanju nije obvezno, a kontakt-podaci ostavljaju se isključivo radi mogućnosti kontaktiranja dobitnika te se neće povezivati s odgovorima u anketi. U darivanju ne mogu sudjelovati studentski predstavnici SZZG-a niti studentski predstavnici studentskih zborova sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.
Anketa je u potpunosti anonimna, a prikupljeni podaci koristit će se isključivo za analizu i unaprjeđenje sustava studentske prehrane. Otvorena je do 12. lipnja u 23:59.
- Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu poziva sve studentice i studente da ispune anketu, podijele svoje iskustvo i tako doprinesu boljoj, kvalitetnijoj i dostupnijoj studentskoj prehrani, zaključuju iz Zbora, a anketu možete pronaći na poveznici.
Za sva pitanja javite nam se na [email protected]
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