Ne sviđa vam se hrana u menzi? Ovo je prilika da to kažete, a možete i dobiti nagradu

Zagrebački Studentski zbor provodi anonimnu anketu o zadovoljstvu menzama, a ako ju ispunite možete sudjelovati u nagradnom natječaju.

Podijelite li svoje mišljenje o hrani i usluzi u menzama, možete osvojiti fotoaparat, bluetooth zvučnik ili promo paket Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu (SZZG). Ovaj Zbor pokrenuo je anonimnu anketu o studentskoj prehrani i iskustvima studentica i studenata u studentskim restoranima Studentskog centra u Zagrebu (SCZG).

Prostor za konstruktivnu povratnu informaciju

Cilj ankete je prikupiti stvarna mišljenja korisnika menzi o kvaliteti i raznolikosti hrane, dostupnosti obroka, organizaciji rada, higijeni, usluzi i ukupnom zadovoljstvu studentskom prehranom.

- Studentske menze važan su dio studentske svakodnevice i studentskog standarda. Upravo zato anketa otvara prostor za konstruktivnu povratnu informaciju studentica i studenata te prikuplja podatke koji će poslužiti kao stvaran temelj za stvaranje konkretnih prijedloga prema nadležnim tijelima, poručili su iz Zbora.

Anketu možete ispuniti do 12. lipnja do kraja dana

Kako bi što više studentica i studenata potaknuli na sudjelovanje, za sve koji ispune anketu pripremili su i darivanje. Riječ je o vrijednim nagradama: fotoaparat, bluetooth zvučnik ili promo paket SZZG-a. Sudjelovanje u darivanju nije obvezno, a kontakt-podaci ostavljaju se isključivo radi mogućnosti kontaktiranja dobitnika te se neće povezivati s odgovorima u anketi. U darivanju ne mogu sudjelovati studentski predstavnici SZZG-a niti studentski predstavnici studentskih zborova sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.

Anketa je u potpunosti anonimna, a prikupljeni podaci koristit će se isključivo za analizu i unaprjeđenje sustava studentske prehrane. Otvorena je do 12. lipnja u 23:59.

- Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu poziva sve studentice i studente da ispune anketu, podijele svoje iskustvo i tako doprinesu boljoj, kvalitetnijoj i dostupnijoj studentskoj prehrani, zaključuju iz Zbora, a anketu možete pronaći na poveznici.