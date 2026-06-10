Diplome ovih studija otvaraju vrata cijelog svijeta, a studira se u Zagrebu: Jedan je jedinstven u Hrvatskoj

Zanima vas studij u području ekonomije? Evo što morate znati prije nego li ga upišete
08:00 337 d 08.07.2025
10. lipanj 2026.
Što ako ne moraš letjeti u inozemstvo kako bi stekao međunarodnu diplomu i studirao s ljudima iz čitavog svijeta? Takvi studiji postoje u Zagrebu.
Jedna od prvih stvari koje maturante zanima po pitanju ekonomije: hoće li ta diploma otvoriti prava vrata na tržištu rada? Nedavno sam krenula istraživati što točno nudi Ekonomski fakultet u Zagrebu i otkrila nešto što bi jako dobro došlo svakom maturantu koji razmišlja o ekonomiji.
Tržište rada sve više traži ljude s međunarodnim iskustvom i odličnim poznavanjem engleskog jezika, no selidba i studiranje daleko od kuće nisu jedini put do toga. Za sve koji bi voljeli u budućnosti imati više mogućnosti, ali žele svoje studentske dane provesti kod kuće - to na ovom fakultetu i mogu.
Ekonomski fakultet u Zagrebu svake godine broji više od 8.000 studenata i najveći je fakultet te vrste u Hrvatskoj. Osim smjerova koji su možda poznatiji, dva prijediplomska studija koja se izvode potpuno na engleskom jeziku odmah su mi privukla pažnju. Svoje studentske dane provodite s kolegama iz cijelog svijeta u istoj predavaonici, a da ne napustite Hrvatsku.
Jedan od studija, Bachelor Degree in Business (BDiB) nosi tri najprestižnije međunarodne akreditacije istovremeno: AACSB, EQUIS i AMBA. To ga svrstava među samo stotinjak poslovnih studija na svijetu koji mogu reći isto - uz fakultete iz Londona, Amsterdama i Singapura.
Zanima vas studij u području ekonomije? Evo što morate znati prije nego li ga upišete
08:00 337 d 08.07.2025
Bachelor Degree in Business jedini je sveučilišni studij iz područja poslovne ekonomije, odnosno 'businessa' u Hrvatskoj koji se u potpunosti izvodi na engleskom jeziku. Program traje četiri godine i pokriva isti sadržaj kao i klasični studij poslovne ekonomije: menadžment, financije, marketing, poduzetništvo, ali u okruženju koje od prvog dana podsjeća na ono što vas čeka na globalnom tržištu rada.
Predavaonice su internacionalne po prirodi: studij zajedno pohađaju hrvatski i strani studenti, što znači da međukulturalna komunikacija nije samo kolegij na rasporedu, nego svakodnevna realnost. Uz redovne profesore EFZG-a, koji dolaze s bogatim poslovnim iskustvom iz struke, nastavu drže i gostujući profesori s partnerskih sveučilišta te stipendisti prestižnog Fulbright programa.
Studenti dodatnu vrijednost dobivaju i kroz redovno organizirane međunarodne studijske posjete. Svake godine čekaju ih iskustva koja spajaju praksu i akademsko okruženje u inozemstvu, pa su tako prošle godine putovali u Frankfurt i doživjeli Deutsche Bundesbank i Frankfurt Stock Exchange. Ove godine su pak posjetili Berlin i European House Berlin, PVcomB – Competence Centre Photovoltaics Berlin te Fraunhofer HHI/Forum Digital Technologies.
Ono što me posebno zanimalo kada sam pogledala popis kolegija jest raznolikost izbornih predmeta. Jedan od zanimljivijih jest Affective Computing in Electronic Business - kolegij koji se izvodi u EFZG-ovom Affective Computing Labu, kakav imaju tek rijetka sveučilišta u svijetu, uključujući MIT.
Na njemu studenti koriste digitalnu opremu kako bi rješavali konkretne poslovne probleme na sjecištu ljudskog ponašanja i digitalne tehnologije. Za one koji razmišljaju globalno, tu su i poslovni kineski te međunarodno poduzetništvo kao izborni predmeti. Na višim godinama studija organizira se i studentska praksa u renomiranim poduzećima koja posluju u Hrvatskoj.
Ako vas ipak više zanima ekonomija, na EFZG-u možete upisati Bachelor Degree in Economics, skraćeno BDiE. Dok BDiB gleda unutar organizacija, BDiE gleda šire: zašto inflacija raste, što pokreće gospodarski rast, kako odluke u Bruxellesu ili Washingtonu završe kao promjena cijene najma u Zagrebu.
Studenti se upoznaju s ekonomijom na lokalnoj i međunarodnoj razini, a naglasak nije samo na teoriji. Veliki dio programa temelji se na radu na konkretnim projektima i studijama slučaja iz stvarnog ekonomskog života.
Tko razumije mehanizme iza svakodnevnih ekonomskih pojava, taj ima prednost na tržištu rada koje sve više traži analitičke profile. Za one koji žele i praktično iskustvo, praksa je dostupna kao izborni kolegij već tijekom studija. BDiE traje četiri godine te je otvoren za hrvatske i strane studente.
Istraživajući ova dva smjera i sama sam se pitala za koji bih se odlučila da sam sada maturantica, jer na prvi pogled razlika nije odmah očita. Ako se nalazite u poziciji gdje vas oba smjera zanimaju, ali se morate odlučiti samo jedan studij, BDiB je prirodan izbor ako te privlači poslovni svijet: kako funkcioniraju kompanije, što ih čini uspješnima, kako se donose strateške odluke.
BDiE je bolji odabir ako te zanimaju šire ekonomske slike: kako funkcioniraju tržišta, što pokreće rast ili pad gospodarstava, kako europska i globalna ekonomija utječu na svakodnevni život. Više informacija o samim studijima možeš saznati ovdje.
Sadržaj je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr i Ekonomskim fakultetom u Zagrebu.
Za sva pitanja javite nam se na [email protected]
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