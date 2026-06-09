Umro je naš ugledni znanstvenik, ostavlja neizbrisiv trag: 'Uvijek spreman pomoći i podijeliti znanje'

Slobodan Danko Bosanac, ugledni hrvatski fizičar, profesor i jedan od najistaknutijih promicatelja razvoja svemirskih tehnologija i svemirskih aktivnosti u Republici Hrvatskoj, preminuo je u 81. godini života. Izvijestila je to Jadranska aerosvemirska asocijacija (A3) čiji je bio predsjednik. Posljednji ispraćaj održat će se u Krematoriju na Mirogoju, u Velikoj dvorani, u četvrtak, 11. lipnja, s početkom u 14:00 sati.

Dobitnik je dviju državnih nagrada za znanost

Naš znanstvenik, koji je uživao i međunarodni ugled, diplomirao je teorijsku fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu 1968. godine, a doktorat iz teorijske fizike s primjenom na molekularne znanosti stekao je 1972. na Sveučilištu u Sussexu u Ujedinjenom Kraljevstvu. Nakon poslijedoktorskog usavršavanja na Sveučilištu u Bristolu svoju je znanstvenu karijeru nastavio na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu. Ondje je desetljećima djelovao kao istraživač i znanstvenik međunarodnog ugleda.

- Tijekom karijere bio je i gostujući profesor na više uglednih sveučilišta. Njegov znanstveni opus obuhvaća više od stotinu znanstvenih radova i nekoliko knjiga iz područja atomske i molekularne fizike, elektromagnetskih interakcija i astrofizike, navode iz Jadranske aerosvemirske asocijacije.

Podsjetili su i da je Bosanac za svoj doprinos znanosti nagrađen dvjema državnim nagradama za znanost Republike Hrvatske, 1997. i 2013. godine.

- Odlaskom Slobodana Danka Bosanca Hrvatska je izgubila vrhunskog znanstvenika, vizionara i predanog zagovornika znanstvenog i tehnološkog razvoja. Njegov doprinos hrvatskoj znanosti i razvoju svemirskog sektora ostat će trajno upisan u povijest domaće znanstvene zajednice, navode iz Asocijacije.

'Bio je uvijek spreman pomoći i podijeliti svoje znanje'

Od Bosanca se opraštaju i s Instituta Ruđer Bošković, podsjećajući da je s profesorom Johnom N. Murrellom kojim mu je bio mentor objavio knjigu Introduction to the Theory of Atomic and Molecular Collisions u izdanju Wileyja 1989. godine, koja je i danas važna referenca u tom području.

- Tijekom boravka na Sveučilištu Sussex Danko Bosanac upoznao je i mladog predavača, kasnijeg nobelovca dr. Harryja Krota, s kojim ga je povezivalo dugogodišnje prijateljstvo te zajednička strast prema istraživanju svemira i razvoju civilnog društva. Nakon doktorata boravio je na University of Bristol i Hebrew University u Jeruzalemu. Bio je gostujući profesor na University of Florida u Gainesvilleu, MPI für Strömungsforschung u Göttingenu, Harvard University te Universidade Federal de Minas Gerais u Belo Horizonteu, ističu s Ruđera.

Znanstvena karijera Danka Bosanca, dodaju, razvijala se od kvantnog i klasičnog opisa sudarnih procesa, preko razvoja semiklasične mehanike, do istraživanja fundamentalnih interakcija zračenja i materije.

- Suradnicima će ostati u sjećanju kao iznimno produktivan znanstvenik, širokog repertoara analitičkih i numeričkih vještina, uvijek spreman pomoći i podijeliti svoje znanje. Sjećamo ga se kao strastvenog, otvorenog i radoznalog znanstvenika, uvijek spremnog na raspravu.(...) Osim znanosti, zanimale su ga i vrlo praktične stvari. Bio je spretan s alatom i rukama, izvrstan stolar, strastveni vrtlar i poznavatelj bilja, uvijek voljan pomoći, ne samo savjetom, nego i djelom. Slobodan Danko Bosanac ostavio je neizbrisiv trag u hrvatskoj znanosti i društvu te smo mu na tome duboko zahvalni, navode s Ruđera.