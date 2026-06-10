PMF je nagradio najbolje profesore i studente, zapamtite njihova imena

Niz najboljih studenata i profesora PMF-a u Zagrebu dobilo je nagrade na svečanoj sjednici na kojoj je faks obilježio 80. godišnjicu.

Prirodoslovno-matematički fakultet slavi svoj veliki, 80. rođendan. Svečana sjednica vijeća fakulteta kojom je on obilježen bila je izvrsna prilika za dodjelu nagrada najboljim studentima, ali i nastavnicima, a u jednoj od kategorija najbolje nastavnike birali su i sami studenti.

Odana su i priznanja umirovljenim djelatnicima koji su ostavili trag u razvoju fakulteta, kako i počasne titule professor emeritus. U svom govoru dekanica Ivančica Ternjej osvrnula se na osam desetljeća razvoja Fakulteta, naglasivši kako PMF danas predstavlja jednu od vodećih znanstveno-obrazovnih institucija u Hrvatskoj, prepoznatu po izvrsnosti u nastavi, istraživanjima i međunarodnoj suradnji.

Nagrađeni najbolji studenti, studenti odabrali i najbolje nastavnike

Dekaničinu nagradu dobili su najbolji studenti PMF-a Gabriela Kanceljak, Katarina Pauli, Frano Uskoković, Grgur Premec, Marija Sremić, Nika Žlepalo, Luka Jerković, Luka Šafarić, Jakov Borovec, Dora Berdin, Namik Agić i Zvijezdana Posavec.

Sami studenti birali su i najbolje profesore, asistente i stručne suradnike te im dodijelili svoju tradicionalnu nagradu 'Brdo'. Nju su na Biološkom odsjeku dobili su Fran Rebrina i Sandra Vitko. Na Fizičkom odsjeku nagrađeni su Matko Milin i Jamal Hammoud, dok su na Geofizičkom odsjeku nagradu dobili Danijel Belušić i Marijana Boras. Na Geografskom odsjeku nagrađeni su Nenad Buzjak i Ivan Šišak, a na Geološkom odsjeku Blanka Cvetko Tešović i Fran Vidaković. Na Kemijskom odsjeku nagradu su dobili Darko Vušak i Edi Topić, dok su na Matematičkom odsjeku nagrađeni Ivana Valentić i Ela Đimoti.

Dodijeljene titule professor emeritus

Kada je riječ o tituli professor emeritus, nju su dobili profesori Marina Cindrić, Vjeran Hari i Mladen Krajačić. Nagradu fakulteta za istaknutu znanstvenu djelatnost radnika u znanstvenim ili u znanstveno-nastavnim zvanjima dobili su Marijana Đaković, Davor Kovačević i Nikola Sandrić.

Nagradu za istaknuti znanstveni rad radnika, asistenta i radnika u suradničkom zvanju višeg asistenta zaprimili su Adrian Beker, Dora Hlebec i Valerija Rossi, dok je nagrada za znanstveni rad studenata pripala Jakovu Borovecu, Filipu Mergetiću i Antunu Habijanecu.

Fakultet je dodijelio i nagradu za istaknuti nastavni rad i rad sa studentima djelatnicima na znanstveno-nastavnom radnom mjestu, a dobili su je Jana Pisk, Nikola Poljak i Katarina Gobo. Za rad u nastavi i sa studentima nagrađeni su i suradnici Tin Klačić i Marina Čančar Lukić, dok je posebno priznanje za promidžbu i popularizaciju znanosti i Fakulteta dobila Karmen Fio Firi.

Podsjetimo, dekanica Ternjej gostovala je i u podcastu srednja.hr povodom 80 obljetnice osnutka PMF-a, a možete ga pogledati u nastavku.