Nakon starih paviljona na Savi, SC priprema još jednu obnovu: 'Drago mi je, ima retro izgled'

Studentski centar u Zagrebu planira obnovu menze na Cvjetnom, a studenti tu odluku pozdravljaju. Kako kažu, ženski se WC-i ne daju ni zaključati.

Nakon obnove starih paviljona u Studentskom domu Stjepan Radić, čiji je predviđeni rok za početak radova ovog srpnja, Studentski centar u Zagrebu (SCZG) priprema se za još jednu obnovu, onu restorana u Studentskom domu Cvjetno naselje. Riječ je o menzi koja ima dvije linije, a u istoj zgradi nalaze se i još dva studentima draga objekta - Caffe bar 'Cvjetno' i slastičarna 'Cvjetno'. Studentski centar trenutačno je u fazi pripreme projektne dokumentacije za ovu obnovu.

'Klasični retro izgled 80-ih i 90-ih'

Studenti tu odluku itekako pozdravljaju. Jedan od njih je i Fran, student strojarstva koji je dvije godine živio u Studentskom domu Ante Starčević, popularno zvanom Šara. Riječ je o jedinom zagrebačkom studentskom domu koji nema svoju menzu, no s obzirom na to da se nalazi se u blizini Cvjetnog naselja, brojni studenti na topli obrok odlaze upravo tamo.

- Nisam znao da planiraju obnovu, mislim da je potrebna i drago mi je da će menza ići u obnovu zato što bi, kao i menza na Savi, mogla biti puno estetski ljepša i puno funkcionalnija. Izgled menze je, rekao bih, klasični retro izgled 80-ih i 90-ih. Znam da su relativno nedavno, mislim prije dvije, tri godine, prefarbali cijelu menzu i malo osvježili paletu boja, ali vidi se da ima mjesta za poboljšanje. Hrana je uvijek bila u redu, na razini, ako ne i na razini više od menze na Savi, kaže Fran.

Studenti se nadaju obnovi tijekom ljetnih mjeseci

Dodaje da bi bilo dobro da obnova izbjegne razdoblje trajanja nastave na fakultetima. Zatvaranje ove menze bi, kaže, moglo biti problematično za stanare Cvjetnog, ali i Šare. A posljedice eventualnog zatvaranja mogli bi osjetiti i stanari Save, Studentskog doma Stjepan Radić, smatra studentica Ana s Fakulteta političkih znanosti.

- Ne znam ništa o obnovi, ali se nadam da će početi i završiti tijekom ljetnih mjeseci koje već godine, jer na Savi, zbog toga što jedna menza uopće ne radi za večeru, i inače znaju biti gužve. Isto je za ručak vikendom. Ako na Cvjetnom zatvore menzu, te gužve bi se mogle preliti na Savu, osim ako onda otvore tu drugu menzu koju bi recimo pokrivali djelatnici s Cvjetnog. Ja tijekom godine često prošetam do Cvjetnog na ručak ili večeru jer je često manja gužva. Vidi se da menza nije obnovljena kad su obnovljeni paviljoni i mislim da je dobro što će to riješiti, navodi Ana.

'WC-i vape za obnovom'

Studentica Nina sa Stomatološkog fakulteta dodaje da joj ne smeta trenutačni izgled menzi, 'koliko je problematičan izgled toaleta'.

- Izbjegavam odlazak na WC u menzi, radije odem do sobe čak i kad imam neki plan između, jer su jednostavno loši. Uglavnom, ne možeš nigdje zakačiti stvari, WC se ne da zaključati... Mislim da WC-i vape za obnovom i sreća da su to prepoznali, smatra Nina.

Iako obnova neće početi ove godine, dodajmo da je SCZG još u planu javne nabave za 2026. godinu naveo što bi se točno na ovom restoranu moglo raditi te moguće troškove za te korake. U planu stoji da bi na izradu i postavljanje novog krova iznad ovog restorana Studentski centar mogao utrošiti 65.800 eura. Usluga izrade projekta građevinskih radova i instalacija restorana Cvjetno naselje mogla bi ih stajati 26.300 eura. Nadalje, prema planu javne nabave, usluga izrade projekta opremanja ugostiteljskom opremom restorana moglo bi ih koštati 22.500. U prvoj izmjeni plana za ovu godinu dodana je još jedna stavka, a to je usluga izrade geodetskog elaborata za usklađenje katastra i zemljišne knjige za SD Cvjetno naselje, s mogućim iznosom od 25.000 eura.