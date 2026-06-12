Najbolji studenti najvećeg faksa u zemlji otkrili su nam tajnu svog uspjeha: 'To je stvar discipline'

Anita, Antonio i Damjan su među top studentima na EFZG-u. U tome nema nikakve misterije, otkrili su nam - samo disciplina i iskren interes za studij.

Kad si jedan od više od osam tisuća studenata koji svake godine studiraju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (EFZG), svrstati se na popis najboljih nije nimalo lak zadatak. No, našim sugovornicima upravo to je pošlo za rukom.

Anita Žeželj, Damjan Zovko i Antonio Baretić top su studenti Sveučilišnog integriranog studija kojeg izvodi EFZG. Iako su njihove izvrsne ocjene važan dio tog uspjeha, one su samo jedan faktor, jer najbolji se izdvajaju i po angažmanu i uključivanjem u sve prilike koje studiranje nudi. Na EFZG-u, takvih prilika je stvarno puno.

- Očekivao sam pri upisu da će mi ići vrlo dobro jer sam bio pri visokom mjestu upisa, ali pri upisu mi nije bitno mjesto na ranking listi, nego što mi fakultet donosi za zapošljavanje, rekao nam je Antonio.

Sličan stav ima i Damjan. Nakon srednje škole nije bilo posve siguran što studirati, ali EFZG ga je privukao kao faks s kojim će nakon diplome imati široke karijerne mogućnosti. U svom izboru nije pogriješio. Tajna njegovog akademskog uspjeha nije zapravo nikakva tajna - riječ je samo o tome da je dobro izabrao.

- Iako nisam očekivao ostvariti ovakav akademski uspjeh, kolegiji su mi bili stvarno zanimljivi te me potaknuli da ciljam što više ocjene, smatra Damjan.

Što je ključ uspjeha na faksu - motivacija ili disciplina?

Anitu na uspjeh najviše motivira želja da u potpunosti iskoristi svoj potencijal. Znanje je najvažnija valuta kojom svatko od nas trguje, smatra, a mozak naš najjači alat kojeg moramo vježbati. Želi biti ponosna na sebe i to baš svakog dana, no ključno je tu motivaciju pretvoriti u disciplinu.

- Okružila sam se s jako puno uspješnih ljudi i jednom kada vidiš što je sve moguće ne želiš odustati, jer se samo možeš vratiti na to gdje si sada. Ukratko, moraš se okružiti ljudima koji žive život koji želiš jer ti si prosjek pet ljudi s kojima se najviše družiš. Moraš biti spreman gledati u budućnost i podsjećati se da sve što radiš će ti se isplatiti. To je stvar discipline, a ona se gradi postepeno, rekla nam je Anita. Anita Žeželj, studentica na EFZG-u | Foto: Privatna arhiva

Antonio je dodao i da baš svaki student može postići sličan uspjeh, ali ključno je imati iskren interes za područje u kojem studiramo i učiti s razumijevanjem, jer to olakšava pamćenje. Damjan se složio s njim.

- U svemu što učim tražim interes i primjere iz stvarnog života. Kad iza neke definicije postoji priča i logika, puno se lakše pamti nego bubanjem napamet, a učenje postaje i zabavno u trenutku kada shvatiš da se kolegiji međusobno nadopunjuju i grade širu sliku, istaknuo je Damjan.

Najveća greška koju brucoši rade?

Ako ste među tisućama maturanata koji će ove godine započeti svoju akademsku karijeru, vjerojatno već i sami znate koja će vas greška koštati uspjeha na faksu. Naši sugovornici su tu složni: najveći problem s kojim se studenti suoče je kampanjsko učenje.

- Jako mi je pomoglo kad sam prije predavanja ponovila ono što smo učili prošli puta i kad sam se trudila učiti kontinuirano i s razumijevanjem. Kad razumiješ nešto, onda ne zaboraviš lako i kasnije je lakše. Još danas se sjećam formula i pojmova s prve godine. Ako jako dobro savladaš kolegije s prve godine, sve ostalo će ti biti lako jer se sva nadovezuje na tu bazu s prve godine, rekla je Anita.

Ne samo da ne biste trebali odgađati učenje, već i ostale obveze poput zadaća ili projekata. Ne izbjegavajte niti odlaske na predavanja, savjetuje Damjan.

- Izdvojio bih i strah od postavljanja pitanja i odlaska na konzultacije. Profesori su tu da nas nauče te ih se stoga ne treba ustručavati postavljati pitanja. Upravo mi je ovaj pristup uštedio puno vremena u učenju, podijelio je student. Damjan Zovko, student EFZG-a | Foto: Privatna arhiva

Iskorištavajte sve prilike koje vam se nude, dodala je Anita. Na faksu ćete ih dobiti puno, a neke od njih možete stvoriti i sami.

- Imamo i sreće što nam je studij besplatan i mislim da nismo dovoljno zahvalni na tome. Iskorištavanje svih prilika za učenje je svojevrsni način ulaganja u samoga sebe da budeš bolji, kvalitetniji, pametniji. Ako ne učiš, ne napreduješ, tako da je matematika jednostavna. Svijet se mijenja brzo i ako se ne mijenjaš s njim, onda si u zaostatku. Osim toga ja još nisam čula ni za jednu uspješnu osobu koja je prestala učiti, poručila je studentica.

Summer Business Academy je prilika koju su iskoristili

Jedna od prilika koju je faks ponudio našim sugovornicima tako je i Summer Business Academy. Riječ je o programu kojeg organiziraju Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Dubrovniku, a okuplja studente i profesore iz područja ekonomije koji dolaze iz cijelog svijeta.

Studenti koji se uključe tako imaju priliku kroz mjesec dana, koliko program traje, učiti od nekih od najvećih stručnjaka, a kroz radionice i projekt rad iskusiti svoju struku iz prve ruke. Program kombinira online rad, učenje uživo kroz sedmodnevni boravak u Dubrovniku te samostalni rad na projektu. Anita nam je otkrila da se akademiji jako veseli.

- Očekujem upoznati jako puno novih studenata iz različitih okolina i s različitim mišljenjima od kojih mogu nešto novo naučiti. Uz to, očekujem naučiti nove informacije od fantastičnih predavača iz različitih područja. Jako se veselim i tome što ćemo imati priliku biti cijelo vrijeme s profesorima jer su oni uvijek otvoreni za razgovor i vrlo rado odgovore na naša pitanja, poručila je Anita.

Peti Summer Business Academy već je krenuo, a ove se godine održava od 10. lipnja do 10. srpnja. Polaznici će učiti o temama kao što su neuromarketing, kibernetička sigurnost za poduzeća, održivo poduzetništvo ili bihevioralne financije. Program svim sudionicima omogućava da ga prilagode svojim potrebama tako što biraju radionice na kojima će sudjelovati, a Antonio, koji je na akademiji sudjelovao prije dvije godine, tome se posebno veseli.

- Od SBA očekujem zabavno okruženje u kojem mogu naučiti relevantne teme dok upoznajem ambiciozne osobe. Najviše se veselim i radionicama jer su zanimljive, kao i završnoj večeri, rekao nam je. Antonio Baretić, student EFZG-a | Foto: Privatna arhiva

Boravak i učenje u Dubrovniku nešto je čemu se polaznici posebno vesele. Sve će započeti roštiljem i druženjem dobrodošlice, a svaki dan donosit će nove prilike za učenje. Svako jutro i popodne imat će sportske aktivnosti u koje se mogu uključiti, a čekaju ih i prilike za razgledavanje, međunarodna i kviz večer te oproštajna zabava.

'Tu se stvara razlika između dobrih i iznimnih studenata'

Ovogodišnji program možete pogledati ovdje, a želite li se i sami iduće godine uključiti, pratite EFZG. To nije jedina dodatna prilika za učenje koju ovaj faks nudi. Često se održavaju konferencije, radionice i predavanja gostujućih predavača, a u sklopu faksa djeluje i niz udruga u koje se možete uključiti ovisno o svojim interesima, poput Ekonomske klinike, Debatnog kluba, Financijskog kluba ili Tourism Laba.

- EFZG doista nudi široki spektar aktivnosti i svatko može pronaći nešto što ga zanima. Takve prilike nam pružaju uvid u nova područja i pomažu da bolje prepoznamo vlastite interese. Smatram da će mi to biti uvelike korisno kad završim faks i krenem graditi svoju karijeru, istaknuo je Damjan.

Osim što su često zabavne i obogaćuju nas, dodatne prilike za učenje na faksu imaju još jednu važnu svrhu. Jednog dana kad diplomirate, bit ćete si jako zahvalni što ste ulagali dodatan trud, jer cijenit će ga i vaši poslodavci, smatra Antonio.

- Na ovakvim dodatnim aktivnostima se stvara razlika između dobrih i baš iznimnih studenata. Sam prosjek poslodavac nakon fakulteta često neće zapamtiti, ali aktivnost u projektima, studentskim udrugama te praksama pokazuju poslodavcu da osoba zbilja ima potencijal za rad i ambiciju. Naravno, prosjek pomogne za pronalazak takvih praksi i aktivnosti, poručio je Antonio za kraj.

Zanima li vas studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, više o mogućnostima koje vam se nude pročitajte na njihovoj web stranici.

Sadržaj je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu