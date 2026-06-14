Novi dekan o planovima, ali i gašenjima veleučilišta: 'Imamo inflaciju novih studija'

Otvara se novi studentski dom u još jednom gradu, a pokreću i jedan od najpoželjnijih studija
22:01 1095 d 14.06.2023
14. lipanj 2026.
Dekan Veleučilišta u Šibeniku od jeseni će biti Dragan Zlatović. Planira nastaviti jačati veleučilište, a s obzirom na rezultate, gašenja se ne boje.
Veleučilište u Šibeniku od jeseni će voditi novi dekan, Dragan Zlatović, koji će ovu dužnost obnašati od 1. listopada 2026. do 30. rujna 2029. godine. Kako nam je rekao u razgovoru, riječ je o jednoj prepoznatljivoj i stabilnoj javnoj instituciji, a njegov cilj u trogodišnjem mandatu bit će zadržati kontinuitet razvoja bar na trenutačnoj, ako ne i višoj razini.
- Zadnji akreditacijski postupak stvarno je ukazao na iznimno visoku razinu postignuća. U zadnjim godinama možemo se pohvaliti i činjenicom da je veleučilište, kraj svih kriza koje inače vladaju u ovom području, jedna od institucija koja ipak pokazuje rast broja studenta koji se prijavljuju i upisuju na instituciju. I trenutačni rezultati odnosno stanje prijava studenta za sljedeću akademsku godinu svrstava nas na treće mjesto među 28 javnih i privatnih veleučilišta, ali u svakom slučaju treba i dalje inzistirati na onim možda ključnim stvarima koje čine specifičnost ove institucije, a to je Šibenik kao destinacija, Šibenik kao grad perspektive. Inzistirat ćemo i na traženju novih prostora, u smislu novih studijskih programa, novih infrastruktura, daljnjem kadrovskom jačanju, navodi Zlatović.
Jedan od planova mu je i daljnja internacionalizacija veleučilišta.
- Ona je već sada na zavidnoj razini, sadašnja uprava uložila je mnogo napora da se veleučilište ne pozicionira samo u Hrvatskoj, nego i diljem Europe i dalje. Možemo se pohvaliti zaista zavidnim brojem stranih studenta koji dolaze, do 10 posto ukupnog broja studenata, ove godine 80 studenata, a takva je najava i za sljedeću godinu, pojašnjava Zlatović.
Izazovi s kojima se suočava Veleučilište u Šibeniku, koje ove godine obilježava 20 godina postojanja, slični su onima na drugim ovakvim institucijama. Riječ je ponajprije o demografskim kretanjima.
- Smanjuje se broj učenika u generacijama, pa tako i broj maturanata, broj maturanata koji polažu državnu maturu, i to je svakako izazov. Imamo sve manju bazu iz koje crpimo studentsku populaciju, a s druge strane i sve veću ponudu tržišta. Gotovo svakodnevno niču novi studijski programi, usudio bih se reći da imamo inflaciju novih studijskih programa, koja stvara jednu međusobnu konkurentnost koja dodatno narušava harmoniju između ponude i potražnje. Mi se u tom smislu zasad dobro držimo, dobro brodimo, pokazatelji za ovu godinu su na tragu prošlogodišnjih i ukazuju na to da ćemo zadržati tu jednu uzlaznu fazu, da nećemo imati pad u broju studenata u sljedećoj akademskoj godini. To ne znači da se možemo zadovoljiti i uspavati, nego kontinuirano raditi na daljnjoj vidljivosti veleučilišta, stvaranju kontakata i predstavljanju, ističe Zlatović.
Otvara se novi studentski dom u još jednom gradu, a pokreću i jedan od najpoželjnijih studija
22:01 1095 d 14.06.2023
Još jedan izazov s kojim su se neka veleučilišta suočila jest pripajanje drugim institucijama. Kao što smo ranije pisali, Veleučilište 'Marko Marulić' u Kninu pripojit će se Sveučilištu u Splitu, Međimursko veleučilište Sveučilištu Sjever, a Veleučilište 'Hrvatsko zagorje' Krapina Tehničkom veleučilištu Zagreb, o čemu smo ranije razgovarali i sa studentima.
- Veleučilište u Šibeniku nije uključeno u te integracijske procese, što ne znači da neće biti 'sutra', ali u svakom slučaju mi pratimo situaciju, gledamo što se događa, analizirat ćemo posebnosti koje će uslijediti kad ti procesi budu okončani. Ono što je moja profesionalna, ali i osobna, ljudska želja jest da sredine koje su obuhvaćene tim procesima racionalizacije ne ostanu bez visokog obrazovanja. Također, jasno, da budu riješeni radni statusi zaposlenika i nastavnika. Svakako da potreba za racionalizacijom postoji u svakom društvenom segmentu, pa tako i visoko obrazovanje traži jednu prilagodbu vremenu, ali sigurno i naše resorno ministarstvo ima promišljenu politiku kako provoditi takvu vrstu racionalizacije, ističe Zlatović.
Studenti o novoj mjeri ministarstva: 'Bilo bi bolje očuvati broj veleučilišta'
Vijeću studenata veleučilišta Republike Hrvatske posebno je žao što se gubi ime Veleučilišta 'Marko Marulić' u Kninu zbog simboličkog značaja.
09:16 44 d 01.05.2026
Upisni debakl uzima novu žrtvu: Još jedno veleučilište moglo bi nestati s karte
Iako Istarskom veleučilištu nije stigla odluka o pripajanju s drugom ustanovom, pokrenuti su razgovori o tome da se ono spoji sa Sveučilištem u Puli.
12:16 47 d 28.04.2026
Oni se, dakle, gašenja ne boje, ali pomno će pratiti daljnji razvoj situacije.
- Mi u Šibeniku smo cijepljeni od straha, strah u Šibeniku ne stanuje, ali sve pratimo, oprezni smo i spremni na sve situacije. Mislim da je Veleučilište u Šibeniku jedna stabilna i jaka institucija s dobrim pokazateljima, referencama i potencijalno dobrim pregovaračkim pozicijama, pa ćemo jasno u svakoj situaciji koja se ukaže biti spremni na konstruktivne razgovore ako se takva situacija dogodi. Jasno, moramo tu uključiti činjenicu da veleučilište uživa i iznimno visoku podršku lokalne zajednice, Grada Šibenika i Šibensko-kninske županije, ne samo riječima, već i djelima i sredstvima. Kontinuirano radimo na jačanju sebe. U svakom slučaju, naša intencija i moja osobno je da Veleučilište u Šibeniku bude samostalna institucija, da se jača i razvija. Znamo da je Šibenik jedini grad na obali ovakvih gabarita, ovakve veličine, koji nema sveučilište, a kamoli da ostane bez veleučilišta. Naša intencija je upravo u tome da se dalje razvijamo, da jednog dana i Šibenik postane sveučilišna sredina, zaključuje Zlatović.
Da biste nastavili sa čitanjem naših pretplatničkih tekstova, morate se pretplatiti.
Čitajte portale srednja.hr, mirovina.hr i bauštela.hr cijelu godinu uz 50 % popusta! Prilikom kupnje unesite kod: GODISNJA50, a popust vrijedi za prvu godinu pretplate.
Već ste pretplaćeni? Prijavite se
Za sva pitanja javite nam se na [email protected]
Ida je najvolonterka godine i studira na jednom od najpopularnijih studija, a evo kako joj sve polazi za rukom
Obveze na faksu i volontiranje nije joj lako uskladiti, ali Ida kao volonterka daje sve od sebe, pa je za svoj rad dobila i Volonterski Oskar.
13:51 2 d 12.06.2026
Nije svejedno gdje studirate ekonomiju: Pogledajte kakve prilike imaju studenti ovog faksa još tijekom studija
Studij nije samo diploma. Važno je i kakve ćete prilike dobiti tijekom studiranja, upoznati ljude iz struke i steći iskustvo, a FET u Puli nudi puno.
13:19 2 d 12.06.2026
Najbolji studenti najvećeg faksa u zemlji otkrili su nam tajnu svog uspjeha: 'To je stvar discipline'
Anita, Antonio i Damjan su među top studentima na EFZG-u. U tome nema nikakve misterije, otkrili su nam - samo disciplina i iskren interes za studij.
07:00 2 d 12.06.2026
Profesor nam je otkrio kako izgleda studij koji obrazuje tražene stručnjake: 'Studenti nisu samo promatrači'
Jedan nastavnik može promijeniti smjer cijeloga života. Saznajte kako FOI u Varaždinu obrazuje ljude koji će jednog dana biti taj nastavnik.
09:54 3 d 11.06.2026
Pronašli smo jedan od najzanimljivijih pametnih satova na tržištu: Evo pet razloga zašto je genijalan
Plaćate bez novčanika, prati vaš san i raziinu stresa, detaljno prati vaše rezultate u više od stotinu sportova, a baterija mu traje do deset dana.
11:30 4 d 10.06.2026
Diplome ovih studija otvaraju vrata cijelog svijeta, a studira se u Zagrebu: Jedan je jedinstven u Hrvatskoj
Što ako ne moraš letjeti u inozemstvo kako bi stekao međunarodnu diplomu i studirao s ljudima iz čitavog svijeta? Takvi studiji postoje u Zagrebu.
09:00 4 d 10.06.2026
Fanovi nogometa, ovo je prilika koja se ne propušta: Dijeli se 15.000 € za AI radove inspirirane navijanjem
HT je pokrenuo natječaj za sve koji znaju kreativno koristiti AI alate. Najbolje radove koji pokažu emociju navijanja za Vatrene bogato nagrađuju.
12:20 9 d 05.06.2026
Sveučilište svrstano u 1 % najinovativnijih na svijetu, a sad su predstavili i prostor koji mijenja studiranje
Sveučilište Sjever predstavilo je novi prostor koji će studentima omogućiti praksu, moderne laboratorije i prilike za razvoj ideja tijekom studija.
09:40 9 d 05.06.2026
Tražimo novog člana ili članicu tima: Zapošljavamo video snimatelja/icu i montažera/ku
Zapošljavamo videografa ili videografkinju koji će snimati i montirati video sadržaj za naše portale. Rok za prijavu je 17. lipanj do 23:59 sati.
13:45 11 d 03.06.2026
Otvoren je nagradni natječaj za najbolje projekte studentskih udruga: Prijavi svoju
Studentske udruge čine fakultetski život bogatijim, pokažite što vaša radi i osvojite poklon paket u sklopu projekta Brucoš 101.
10:25 17 d 28.05.2026
Čitajte portal srednja.hr cijele godine u pola cijene: Podržite neovisno novinarstvo uz veliku akciju
Portal srednja.hr nedavno je uveo sustav pretplate kojim zaključavamo dio članaka. Sad godišnju pretplatu možete kupiti uz čak 50 % popusta.
12:00 13 d 01.06.2026
Student na Potjeri sam nadigrao Vukorepu i osvojio 10.000 eura: 'Kad su ostali ispali, moja prva misao...'
Student Rene Benić samostalno je nadigrao Mladena Vukorepu i u Potjeri osvojio 10.000 eura. Studira na PMF-u, a geografija ga zanima čitav život.
09:24 7 h 14.06.2026
Nakon starih paviljona na Savi, SC priprema još jednu obnovu: 'Drago mi je, ima retro izgled'
Studentski centar u Zagrebu planira obnovu menze na Cvjetnom, a studenti tu odluku pozdravljaju. Kako kažu, ženski se WC-i ne daju ni zaključati.
09:20 1 d 13.06.2026
Porastao broj studenata i učenika koji rade: Značajno je više onih koji zarade preko 10.000 eura
Prema podacima Porezne, lani je poslove obavljalo 125.266 redovitih učenika i studenata, a porastao je broj onih sa zaradom preko 10.000 eura.
15:44 4 d 10.06.2026
PMF je nagradio najbolje profesore i studente, zapamtite njihova imena
Niz najboljih studenata i profesora PMF-a u Zagrebu dobilo je nagrade na svečanoj sjednici na kojoj je faks obilježio 80. godišnjicu.
13:26 4 d 10.06.2026
Umro je naš ugledni znanstvenik, ostavlja neizbrisiv trag: 'Uvijek spreman pomoći i podijeliti znanje'
U 81. godini života preminuo je Slobodan Danko Bosanac, ugledni hrvatski znanstvenik i pionir suvremenih hrvatskih svemirskih inicijativa.
15:55 5 d 09.06.2026