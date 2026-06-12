Nije svejedno gdje studirate ekonomiju: Pogledajte kakve prilike imaju studenti ovog faksa još tijekom studija

Studij nije samo diploma. Važno je i kakve ćete prilike dobiti tijekom studiranja, upoznati ljude iz struke i steći iskustvo, a FET u Puli nudi puno.

Ako postoji trenutak koji najbolje pokazuje kako izgleda ekonomija u stvarnom vremenu, onda je to onaj kada se za istim stolom nađu guverneri središnjih banaka i akademska zajednica. Upravo se takav trenutak dogodio 15. svibnja na Fakultetu za ekonomiju i turizam 'Dr. Mijo Mirković' u Puli, koji djeluje u sastavu Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Toga je dana Hrvatska narodna banka u suradnji s Fakultetom ekonomije i turizma organizirala okrugli stol guvernera regije na temu: 'Od eksperimenta do infrastrukture: digitalna imovina u svijetu tradicionalnih financija'. Na panelu su sudjelovali Boris Vujčić, guverner Hrvatske narodne banke, Primož Dolenc, guverner Banke Slovenije, Ahmet Ismaili, guverner Centralne Banke Republike Kosovo, Irena Radović, guvernerka Centralne banke Crne Gore, Jasmina Selimović, guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine te Trajko Slaveski, guverner Narodne banke Sjeverne Makedonije. Susret guvernera | Foto: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (UNIPU)

Rasprava je otvorila jedno od ključnih pitanja današnjice: može li se digitalna imovina odgovorno integrirati u tradicionalni financijski sustav i pod kojim uvjetima? Guverneri su analizirali načine na koje bi se ta integracija mogla provesti bez ugrožavanja financijske stabilnosti, zaštite potrošača i monetarnog suvereniteta.

Posebno je naglašeno da pitanje više nije hoće li se digitalna imovina i tradicionalne financije susresti, nego hoće li taj susret biti vođen jasnim politikama i povjerenjem ili će ga obilježiti krize i fragmentacija sustava. Uz digitalnu imovinu, raspravljalo se i o uzrocima povišene inflacije te mogućim scenarijima razvoja globalne ekonomije u kontekstu geopolitičkih i gospodarskih izazova.

Takvi događaji su prilika za studente

Iako se na prvi pogled čini da su ovakve teme udaljene od svakodnevice srednjoškolaca, upravo one definiraju svijet u koji će oni vrlo brzo zakoračiti. Financijska stabilnost, digitalne valute, inflacija i globalna kretanja nisu samo pojmovi iz udžbenika, nego realni procesi koji utječu na tržište rada, plaće, cijene i poslovne prilike.

Ono što ovaj događaj čini posebno važnim jest činjenica da se odvijao u akademskom okruženju koje ekonomiju ne promatra kao teorijsku disciplinu, nego kao živi sustav u kojem se odluke donose svakodnevno i imaju konkretne posljedice. Fakultet za ekonomiju i turizam time je još jednom potvrdio svoju ulogu mosta između akademskog znanja i realnog sektora.

Za srednjoškolce koji razmišljaju o svom budućem studiju, upravo takvi događaji nude rijetku priliku i uvid u to kako izgleda donošenje odluka na najvišoj razini financijskog sustava i kako se teorija primjenjuje u praksi. FET u Puli time se pozicionira kao institucija koja studentima ne nudi samo znanje, nego i kontekst u kojem se to znanje koristi. Susret guvernera | Foto: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (UNIPU)

Što možete studirati na FET-u?

Studijski programi na FET-u osmišljeni su tako da prate interese studenata i potrebe tržišta rada. Studij Ekonomije pruža čvrste temelje u razumijevanju poslovnih procesa, financija i upravljanja, uz razvoj analitičkih i kvantitativnih vještina koje su tražene u gotovo svim sektorima, od bankarstva i javne uprave do poduzetništva.

Studij Kultura i turizam spaja ekonomiju, menadžment i kulturnu baštinu te priprema studente za rad u jednoj od najvažnijih gospodarskih grana u Hrvatskoj. Program omogućuje razumijevanje upravljanja turističkim destinacijama, kulturnim projektima i održivim razvojem, što ga čini posebno relevantnim u nacionalnom kontekstu.

Sve veću važnost ima i online studij Primijenjena ekonomija, koji omogućuje fleksibilno studiranje uz prilagodbu individualnim obavezama. Ovaj model posebno je atraktivan za studente koji žele kombinirati posao i obrazovanje ili učenje organizirati vlastitim tempom, bez gubitka kvalitete akademskog sadržaja.

Klasični studij Ekonomije pruža široku bazu znanja iz financija, poslovanja i upravljanja, uz naglasak na analitičko razmišljanje i razumijevanje ekonomskih procesa koji oblikuju suvremeno društvo.

Financije, management i poduzetništvo, marketing, digitalna ekonomija ili turizam - pet smjerova, jedna diploma, bezbroj karijera: Poslovna ekonomija na FET-u u Puli. Foto: Pixabay

Ne birate samo studij, birate okruženje

Za Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, ovakvi događaji dodatno učvršćuju poziciju regionalnog središta znanja koje ne samo da obrazuje studente, nego i aktivno sudjeluje u oblikovanju gospodarskih i društvenih procesa.

U konačnici, poruka koja proizlazi iz ovog događaja nadilazi financijski sektor. Ona se odnosi na sve srednjoškolce koji stoje pred važnom odlukom o svom budućem obrazovanju. Jer izbor studija nije samo izbor fakulteta, to je izbor okruženja, prilika i smjera u kojem će se graditi buduća karijera.

- Tvoj izbor, tvoja priča počinje upravo sada. FET u Puli nudi upravo to, spoj znanja, prakse i kontakata koji studentima omogućuju da postanu aktivni sudionici, a ne samo promatrači ekonomskih i društvenih procesa, poručili su s fakulteta.