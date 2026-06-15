Hrvatska sada broji 11 studija za koje nije potrebno položiti maturu. Imamo detalje novog

U hrvatskim srednjim školama otprilike je 70 posto onih koji su u strukovnim školama, dok je 30 posto gimnazijalaca. Dok se prvima obrazovanje okončava obranom završnog rada, gimnazijalci moraju položiti državnu maturu kako bi uopće imali završenu srednju školu. I dok tako gimnazijalci bez mature nikako ne mogu na fakultet, za strukovnjake koji padnu maturu - ili na nju uopće ne izađu - postoji drugi put.

Novi kratki stručni studij bit će u Poreču

Iako od novog zakona u visokom obrazovanju iz 2022. godine visoko učilište nije moguće upisati bez položene državne mature, postoji iznimka za strukovnjake. Radi se o kratkim stručnim studijima kojih Hrvatska trenutačno broji 11. Cijeli popis možete pronaći na kraju članka.

Ovi studiji uglavnom traju dvije godine, po njihovom završetku dobiva se svjedodžba, stječe se stručni naziv pristupnik uz naznaku struke, a nakon toga put je otvoren za upisivanje stručnih prijediplomskih studija. Novoodobreni takav studij je Primijenjena agrotehnologija na Veleučilištu u Rijeci, s time da će se on izvoditi u Poreču na Poljoprivrednom odjelu.

- Ovogodišnji upisi na stručni kratki studij će se provoditi u ljetnom i jesenskom upisnom roku i to putem razredbenog postupka. Dokumentaciju je potrebno predati osobno (u studentske referade u Rijeci ili Poreču tijekom uredovnog vremena) ili poslati poštom na adresu Veleučilišta u Rijeci. Svi detalji, uključujući uvjete upisa, rokove, kvote i cijenu studija, bit će navedeni u službenom Natječaju za upis, odgovaraju s Veleučilišta u Rijeci na naš upit, a dodaju da će cijena biti formirana sukladno najnovijim tržišnim uvjetima.

Kriteriji za bodovanje, nastavljaju, obuhvaćaju opći uspjeh u svim razredima srednje škole te ocjenu završnog rada. Za kandidate koji su položili državnu maturu, u obzir će se uzeti i ostvareni rezultati na maturi. Upisna kvota je 20 studenata u redovitom statusu i 30 studenata u izvanrednom statusu. Pitamo ih je li razlog pokretanja ovakvog studija velik broj učenika srednjih strukovnih škola koji padaju maturu.

- Analizom tržišta potencijalnih polaznika kratkog stručnog studija primijenjena agrotehnologija ukazala je i na tu činjenicu, no i učenici koji su maturirali mogu upisati ovaj studij čijim završetkom postaju stručnjaci koji odgovaraju na specifične potrebe u području poljoprivrede te mogu nastaviti svoje usavršavanje na prijediplomskim i diplomskim studijima, odgovaraju.

Neki kratki stručni studiji izvode se online

Glede samog studija primijenjene agrotehnologije, ističu da se sektor poljoprivrede suočava s izazovima poput brzog tehnološkog napretka i klimatskih promjena. Zbog toga raste potražnja za stručnjacima sa specifičnim kompetencijama u području agrotehnologije

- Nove okolnosti oblikovale su eru u kojoj su kompetencije vezane uz primijenjenu agrotehnologiju, održivo gospodarenje resursima i prilagodbu klimatskim promjenama postale ključne za uspjeh na tržištu rada. Poljoprivreda više nije ograničena na tradicionalne metode, već uključuje korištenje suvremenih tehnologija, digitalnih alata, precizne poljoprivrede, obnovljivih izvora energije i pametnih sustava upravljanja proizvodnjom. Osobit naglasak stavljen je na održivu poljoprivredu i ekološku proizvodnju, digitalizaciju i preciznu poljoprivredu, klimatsku otpornost, ruralni razvoj i zelenu tranziciju, navode s Veleučilišta u Rijeci.

Dodajmo kako je trenutačno u sustavu Upisnika studijskih programa Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih 11 kratkih stručnih studija.

Oni su: ljevarstvo na Metalurškom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, internetski marketing na Sveučilištu Algebra Bernays (klasično i online), poslovanje Sveučilišta Algebra Bernays, poduzetništvo na EFFECTUS veleučilištu, digitalne tehnologije Veleučilišta Velika Gorica, biljna proizvodnja na Veleučilištu u Križevcima, animalna proizvodnja na Veleučilištu u Križevcima, marketing i poslovna komunikacija Veleučilišta 'Marko Marulić' u Kninu, održiva poljoprivreda i okoliš Veleučilišta 'Marko Marulić' u Kninu, primijenjena ekonomija Veleučilišta s pravom javnosti Baltazar Zaprešić (online) te primijenjena agrotehnologija Veleučilišta u Rijeci. Ovaj popis odnosi se na sve kratke stručne studije koji su trenutačno odobreni i koji imaju dozvolu za izvođenje.