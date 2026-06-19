Ravnateljica je tri godine, sudski proces oko njezina zapošljavanja još traje

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19. lipanj 2026.
Iako je niži sud donio oslobađajuću presudu, cijeli slučaj oko zapošljavanja ravnateljice obrazovne agencije još uvijek je na višem sudu.
Iako je imenovana u ožujku 2023. godine na mandat od četiri godine, što znači da je sada u posljednjoj godini svog mandata, suđenje oko zapošljavanja ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) Danijele Horvatek Tomić još nije okončano. Općinski prekršajni sud u Zagrebu u ožujku 2024. donio je oslobađajuću presudu, no Državni inspektorat žalio se pa je sada slučaj na Visokom prekršajnom sudu koji još nije donio odluku.
Naime, Državni inspektorat posjetio je AZVO krajem 2023. godine te nakon nalaza pokrenuo dva sudska spora. Jedan od njih, koji još uvijek traje, odnosi se na sumnje inspektora u ispunjavanje posebnih uvjeta ravnateljice za zapošljavanje. Pitanje koje se poteže jest je li Horvatek Tomić imala dovoljnog radnog iskustva na rukovodećim i organizacijskim poslovima iz područja visokog obrazovanja i znanosti za mjesto ravnateljice.
Kako su tvrdili iz AZVO-a, Horvatek Tomić je na rukovodećim poslovima bila zaposlena od 2014. do 2022. godine, dakle osam godina. Ona je 2014. godine imenovana voditeljicom Ureda za kvalitetu, a 2016. godine i predsjednicom Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Veterinarskog fakulteta. Od 2018. do 2022. godine, točno četiri godine, obnašala je dužnost prodekanice za kontrolu kvalitete Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. To je bilo dovoljno, istaknuli su, jer je natječaj na koji se javila Horvatek Tomić tražio minimum četiri godine. Ono što je zanimljivo je i da je na natječaju za ravnatelja Agencije godinu dana ranije, u 2022. godini, uvjet bio deset godina. Nakon toga, dolaskom novog Zakona, promijenjen je i Statut Agencije koja je uvela uvjet od četiri godine. Do tada uopće nije bilo takvog uvjeta u Statutu.
Iz AZVO-a su tada rekli da javni natječaj nije osporavan, a da je odluku o imenovanju ravnateljice donijelo Upravno vijeće. Njihova predsjednica Dijana Vican kazala nam je onda da je Horvatek Tomić ispunila sve uvjete natječaja za ravnateljicu AZVO-a, ali da će Upravno vijeće donijeti odgovarajuće mjere u skladu sa sudskom odlukom.
Čini se da Općinski prekršajni sud u Zagrebu nije prihvatio mišljenje Inspektorata, no oni su se žalili pa se čeka odluka Visokog prekršajnog suda. Otamo su nam samo kratko rekli da je prekršajni postupak u tijeku, kako odluka nije donesena pa ne mogu dati više informacija. Koja je potencijalna kazna za AZVO ako viši sud preinači odluku? Zakon o radu kaže da će se novčanom kaznom od 4.110 do 7.960 eura kazniti poslodavac ako sklopi ugovor o radu s radnikom koji ne udovoljava posebnim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa propisanim zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.
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Kontaktirali smo ravnateljicu Horvatek Tomić. Pitali smo je osjeća li teret u radu jer sudski proces još nije završen te kako komentira da je u posljednjoj godini mandata, a još nema presude oko njezina zapošljavanja.
- Uvažavajući neovisnost pravosudnih tijela i činjenicu da je postupak još uvijek u tijeku, ne bih smatrala primjerenim iznositi komentare o njegovu tijeku i sadržaju, poručila je.
Drugi sudski postupak pak je pravomoćno završen u svibnju 2025. Naime, inspektori su uočili da ravnateljica nije bila pravovremeno prijavljena na obvezno mirovinsko osiguranje. Iz sudske presude vidljivo je kako su podatci trebali biti uneseni najkasnije 13. ožujka 2023., a uneseni su dan poslije, 14. ožujka 2023., s time da je tada prijavljena s točnim danom početka rada i sve to prije inspekcijskog nadzora 4. prosinca. Zbog toga je Općinski prekršajni sud u Zagrebu donio osuđujuću presudu, no kojom su okrivljenici oslobođeni od kazne. Moguća novčana kazna za ovo djelo inače je između 660 i 6.630 eura za poslodavca te između 130 i 1.320 eura za odgovornu osobu.
No, na tu se presudu žalio Državni inspektorat i tražio da se izrekne novčana kazna. Tvrdili su kako prekršaj predstavlja ponašanje kojim se povrjeđuje ili ugrožava javni poredak, društvena disciplina i društvene vrijednosti zajamčene Ustavom te da njihova zaštita nije moguća bez prekršajno pravnog sankcioniranja. Navodili su da je jedini način da se okrivljenici u buduće klone prekršaja je njihovo sankcioniranje i izricanje novčanih kazni. Viši sud potvrdio je odluku nižeg suda. Naveli su da za osiguranicu niti za Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje nije nastupila nikakva šteta te da okrivljenici do sada nisu prekršajno kažnjavani. Tako su u tom slučaju AZVO i ravnateljica pravomoćno proglašeni krivim, ali su oslobođeni od kazne.
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