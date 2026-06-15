Faks Kreću ispitni rokovi, u domu osvanula poruka: 'Ako može Tony Cetinski...'

Kreću ispitni rokovi, u domu osvanula poruka: 'Ako može Tony Cetinski...'

Hrvoje Debeljak
Hrvoje Debeljak

15. lipanj 2026.

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Kreću ispitni rokovi, u domu osvanula poruka: 'Ako može Tony Cetinski...'

Studentski dom | ilustracija: Canva, SC Rijeka

Ispitni se rokovi zahuktavaju, bruse se zadnji detalji za obranu diplomskih radova. Motivacija za studente stiže iz domske učionice u Rijeci.

Seminarske i laboratorijske vježbe te predavanja za studente diljem Hrvatske gotova su ili su pri samom kraju. To znači da je pred studentima vrhunac semestra i akademske godine - ljetni ispitni rok.

Ponovno će trebati zagrijati stolicu, dok će oni koji studij završavaju sada brusiti detalje diplomskog rada i prezentacije za obranu. Zato je SC Rijeka posebnom porukom obradovao sve studente i dao im vjetar u leđa.

- Ako Tony Cetinski može umrijet 100 puta dnevno, možeš i ti završit taj faks. :) :) :), stoji na 'post-it' papiriću iz riječke domske učionice, a SC Rijeka u objavi na društvenim mrežama koja je viralna među studentima ističe kako je ovo motivacijska poruka za sve koji kreću u borbu s rokovima.

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