Nova ideja za spas kampusa Borongaj, nakon dugih 20 godina: 'Strah je razumljiv, ali...'

Kampus Borongaj u Zagrebu, kada je otvoren 2007. godine pompozno najavljivan kao 'hrvatski Harvard', ne samo da nikada nije zaživio u svom punom obimu, nego studenti ni nakon velike tragedije još uvijek nisu dobili nathodnik preko pruge.

Dok reizabrani rektor zagrebačkog sveučilišta uvjerava da su uspješno uvjerili Vladu da je riječ o strateškom projektu, ministar obrazovanja javno je rekao da kampus treba novi koncept. Takvo što, čini se, imaju u u N3 Capital Partners, društvu specijaliziranom za upravljanjem alternativnim investicijskim fondovima.

'Strah je razumljiv, ali vjerujem da je neopravdan'

U detaljnom istraživanju, s ciljem pokretanja javne rasprave, predlažu razvoj kampusa vrijedan 500 milijuna eura, ali ne kroz državni proračun – što je prevelik zalogaj za njega – već kroz model javno-privatnog partnerstva (Design-Build-Finance-Operate model - DBFO). Država, odnosno sveučilište, sklopilo bi dugoročni ugovor s privatnim partnerom. Pritom sveučilište zadržava zemljište, a privatni partner gradi i upravlja infrastrukturom kroz 50+ godina. Ono što odmah na prvu tu zvoni jest da takav model kod nas, pogotovo u akademskoj zajednici, još nikako ne živi, pa bi sveučilište moglo biti uplašeno da će njihovom zemljom upravljati privatnici koji neće raditi u akademskom interesu.

- Strah je razumljiv, ali vjerujem da je neopravdan. Dvije ključne točke. Sveučilište zadržava trajno vlasništvo nad zemljištem. Po isteku koncesije, što je 50+ godina, sva infrastruktura prelazi pod isključivu kontrolu Sveučilišta, bez ikakve dodatne nadoknade. Pravila i zahtjevi u javnom natječaju ostaju pod potpunom kontrolom Sveučilišta. Nakon iskustava koje Sveučilište ima u poslijepotresnoj obnovi, siguran sam da postoji potencijal za formiranje vrhunskog tima koji može zadatak obaviti na najvišoj razini i odgovoriti na sve potencijalne strahove, govori nam predsjednik Uprave N3 Capital Partners Damir Čukman koji je autor rada uz člana Uprave Karla Filipovića.

Njihov prijedlog kampusa – koji se proteže na 92,8 hektara bivšeg vojnog kompleksa - sadrži ideju studentskog doma, budući da procjenjuju kako u Zagrebu nedostaje 21.000 studentskih kreveta. Uz dom, bilo bi mjesta i za istraživačko-nastavne resurse, tehnološki napredne laboratorije te kolaborativne prostore za učenje. Takav centar, smatraju, uz razvoj studijskih programa na engleskome stvara temelje za privlačenje stranih studenata. Naime, napominju kako je populacija mladih (15–19) pala za 20,9 posto u proteklom desetljeću, a do 2039. očekuje se dodatnih −22,1 posto. U svom radu računaju da država ovakvu investiciju ne može napraviti sama jer se radi o procijenjenoj investiciji od 500 milijuna do 1,2 milijarde eura.

- Strukturiranje ovakvog partnerstva s tržištem kapitala traži specifičnu stručnost koja je tradicionalno više prisutna u financijskoj industriji nego u javnim institucijama. Naš rad je upravo objavljen i učinjen javnim. Formalne razgovore sa Sveučilištem u Zagrebu, Gradom Zagrebom i nadležnim ministarstvima planiramo nakon što tema bude dovoljno razrađena u javnoj raspravi. Smatramo da je važno da prvo bude predstavljena javnosti, prije nego se vodi institucionalna rasprava, objašnjava Čukman.

'Veliki je broj zainteresiranih, kapital je najmanji problem'

Ali tko je konkretno taj zamišljeni privatnik koji bi uložio u kampus? Čukman kaže da su potencijalni ulagači brojni, i domaći i strani.

- Mirovinski fondovi, osiguravajuća društva, međunarodni infrastrukturni fondovi, nacionalne i međunarodne razvojne banke, a u konačnici i mali ulagači, ukoliko bi društvo bilo izlistano na burzi. Veliki je broj zainteresiranih, kapital je najmanji problem. Osobno mislim da bi bilo najbolje financirati iz domaćih izvora, ali siguran sam da bi bilo interesa i kod velikih infrastrukturnih investitora iz EU, navodi Čukman.

Da nekakvo polazište na zagrebačkom sveučilištu – barem u teoriji – postoji, proizlazi iz izjave ravnatelja Studentskog centra (SC) u Zagrebu Marija Župana za srednja.hr prošle godine. Tada je on rekao kako kao mogućnost gradnje studentskih domova postoje modeli javno-privatnog partnerstva ili mirovinski fondovi. Upravo je to temelj prijedloga ovog privatnog društva.

- Izjava ravnatelja SC-a, u kojoj je javno potvrdio da su modeli javno-privatnog partnerstva i ulaganja mirovinskih fondova realne opcije za izgradnju studentskih domova, pokazuje da temeljni okvir koji predlažemo ne dolazi iz vakuuma, već je usklađen s pozicijom institucije koja izravno upravlja studentskim domovima u Zagrebu. Ravnateljeva izjava potvrđuje da kapacitet razmišljanja unutar institucija postoji. Sada je pitanje koraka prema operacionalizaciji, odgovara Čukman.

'Prometna pristupačnost Borongaja zaista je preduvjet potpunog razvoja kampusa'

Treba reći kako je zagrebački SC već izradio projekt studentskog doma na kampusu s tri paviljona. Može li taj njihov posao ipak poslužiti u ovoj ideji?

- Apsolutno. To zapravo ide u prilog cijelom procesu. Postojeća dokumentacija SC-a za tri paviljona može biti polazna točka za DBFO natječaj. Idejna projektna rješenja, programi prostora, lokacijske analize, sve su to vrijedne ulazne informacije koje smanjuju vrijeme od političke odluke do gradnje, kaže Čukman.

Ono što se zna čuti kao argument zašto kampus Borongaj ne napreduje, jest i to što prometno on nije dobro povezan s ostatkom grada, o čemu smo ranije već izvještavali kada su nam studenti priznali da troše na taksije kako bi došli do njega. I planovi Grada Zagreba za kampus kao da su stali. Treba li čekati da se prvo riješi promet, pa onda krenuti s razvojem kampusa? Čukman kaže da promet ne smije postati prepreka pokretanju projekta, posebno u kontekstu demografije.

- Prometna pristupačnost Borongaja zaista je preduvjet potpunog razvoja kampusa, ali tri stvari važno je razdvojiti. Planiranje, pravna struktura i natječajna dokumentacija za javni natječaj traju 18–24 mjeseca. Taj proces može teći paralelno s planiranjem prometa, ne nakon njega. Borongaj već danas ima pristup javnim prijevozom kroz nekoliko autobusnih linija. Nije idealno, ali nije izolirana lokacija. Planirani željeznički nathodnik 2026.–2027. i moguće proširenje tramvaja u programu su Grada i ZET-a, a oboje su otvorena tema bez obzira na razvoj kampusa, navodi Čukman.

'Vjerujem da su pozitivni efekti ovakve investicije ogromni'

A da ova stvar već funkcionira u inozemstvu, pokazuje primjer Velike Britanije. Čukman izdvaja da je tamo model u uporabi više od dva desetljeća, a neki od primjera su University of Sheffield s 4.191 ležaja (konzorcij Bovis Lend Lease i HSBC Infrastructure Fund) University of Sussex (West Slope Residences, 1.899 ležajeva, Balfour Beatty Investments) i Staffordshire University Student Village (oko 1.000 ležajeva, konzorcij Hochtief PPP Solutions i Plenary Group).

Čukmana pitamo što je sve onda zapravo potrebno da ova ideja uspije u Hrvatskoj. Kaže da ako se politička odluka donese u 2026. godini, treba proći 18 do 24 mjeseca do prve faze gradnje, a potom tri do četiri godine same gradnje prvih paviljona. Dakle, uz odluku ove godine prvi novi ležajevi mogu biti dostupni 2030. ili 2031. Onda bi se do 2040. gradilo do pune razine zasićenja, navodi. Oko same političke odluke Čukman veli da su u pitanju tri strane koje su nerijetko na suprotnim stranama argumenata – Vlada, Grad Zagreb i Sveučilište u Zagrebu.

- Svaka ima vlastite prioritete i vlastite kalkulacije. Ključ uspjeha je pokazati svakoj od njih zašto je ovaj projekt važan iz njihove perspektive. Vladi, demografski izazov koji prelazi okvire obrazovne politike i izravno dotiče mirovinski sustav, tržište rada i pozicioniranje Hrvatske kao zemlje koja zadržava mlade. Sveučilištu, preduvjet jakog, internacionalno konkurentnog visokog obrazovanja koje u sljedećem desetljeću može privući domaću i stranu istraživačku zajednicu. Gradu Zagrebu, funkcionalno sveučilišno središte koje stabilizira tržište stanovanja, generira ekonomsku aktivnost i pozicionira grad kao regionalno središte. Upravo to je razlog zašto smo rad javno objavili. Ne kao gotovo rješenje, već kao polazište za raspravu u kojoj sve tri strane mogu prepoznati svoj interes. Vjerujem da su pozitivni efekti ovakve investicije ogromni, zaključuje Čukman.