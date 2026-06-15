Najpoznatiji sindikalist aktivan i u mirovini: Sad je dobio titulu počasnog predsjednika

Jedan od većih obrazovnih sindikata, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja, protekli je tjedan održao XI. Sabor sindikata. Riječ je o događaju koji se održava svake četiri godine i u njemu sudjeluje dvjestotinjak zastupnica i zastupnika iz svih podružnica diljem Hrvatske. Jedna od najvažnijih funkcija Sabora je odabir ključnih tijela Sindikata za iduće četverogodišnje razdoblje.

Smital ostaje predsjednik Sindikata znanosti

Kako je izvijestio sindikat, Sabor je tako u Veliko vijeće, ključno političko tijelo Sindikata izabrao 28 članica i članova. To su: Dragan Bagić i Ivana Bašić s Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Marko Blažević s Pravnog fakulteta u Splitu, Josip Bota s Grafičkog fakulteta u Zagrebu, Helena Bule s Pomorskog fakulteta u Splitu, Sandra Buratović Maštrapa sa Sveučilišta u Dubrovniku, Saša Ceci s Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Igor Čaljkušić s Umjetničke akademije u Splitu, Ivana Dražić Lutilsky s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Dalida Galović s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Ivica Gašparac s Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, Marko Gregurić s Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, Alen Harapin s Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, Heli Hajdić-Nikolić iz Rektorata Svečilišta u Zagrebu, Mario Jurak s Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Matija Kroflin, glavni tajnik Sindikata, Velibor Mačkić s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Predrag Marković s Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Ines Mrakovčić-Šutić s Medicinskog fakulteta u Rijeci, Teuta Opačak Bernardi s Medicinskog fakulteta u Osijeku, Sniježana Papić Malijan iz Rektorata sveučilišta u Zagrebu, Ana Petek s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, Jakov Proroković sa Sveučilišta u Zadru, Tvrtko Smital s Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Berto Šalaj s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, Tomislav Šikić s Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, Ivana Unukić s Ekonomskog fakulteta u Osijeku i Lana Vujica s Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu.

Za predsjednika Sindikata ponovno je izabran Tvrtko Smital s Instituta Ruđer Bošković. Iz Sindikata je priopćeno da su provedeni izbori i za novi saziv Nadzornog vijeća te Časnog suda Sindikata.

- Na Saboru je jednoglasno usvojen strateški dokument – Politika Sindikata u znanosti i visokom obrazovanju, kao i tri važne rezolucije: Rezolucija o utjecaju umjetne inteligencije na akademske slobode, radna prava i kvalitetu visokog obrazovanja, Rezolucija o kulturi odnosa i zaštiti dostojanstva u akademskoj zajednici te Rezolucija o sindikalnoj politici prema ekonomskim nejednakostima, stoji u priopćenju sindikata.

Vilim Ribić postao počasni predsjednik sindikata

Vjerojatno najpoznatijem sindikalistu u državi, Vilimu Ribiću, dodjeljena je i počasna titula. Iako je otišao u mirovinu s početkom 2023., već je tada najavio da će ostati u sindikatu dio radnog vremena, rekavši da će primati mirovinu i pola plaće.

- Zbog svog doprinosa u stvaranju i dugogodišnjoj izgradnji Sindikata, Sabor je za počasnog predsjednika Sindikata izabrao Vilima Ribića, svog dugogodišnjeg čelnika u prethodnim mandatima, navode iz Sindikata znanosti.

Inače, osim Ribića počasni predsjednici sindikata su i Zvonimir Šikić (Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb) i Krunoslav Pisk (Institut Ruđer Bošković, Zagreb).

Iz Sindikata poručuju i da će u roku od 30 dana od održavanja Sabora Veliko vijeće održati konstituirajuću sjednicu na kojoj će iz svojih redova izabrati predsjednika Velikog vijeća i odrediti sastav preostalih tijela (Malog i Upravnog vijeća). Potom će izabrati i glavnog tajnika za idući četverogodišnji period. Glavni tajnik sindikata trenutačno je, podsjetimo, Matija Kroflin, a predsjednik Velikog vijeća, Predrag Marković.