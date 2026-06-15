Upravo je pokrenut novi studij psihologije: Prijave već otvorene, traži se B razina mature

Studiji psihologije među najtraženijima su kod maturanata, a novi te vrste upravo je pokrenut na privatnom Sveučilištu Algebra Bernays u Zagrebu.

Privatno Sveučilište Algebra Bernays pokrenulo je novi sveučilišni studij psihologije, za koji su dobili dopusnicu Agencije za znanost i visoko obrazovanje i suglasnost Hrvatske psihološke komore.

Riječ je o iznimno traženom studiju među maturantima – u deset najpoželjnijih studija u državi čak su dva studija psihologije, onaj na Filozofskom u Zagrebu u na Fakultetu hrvatskih studija u Zagrebu. U Zagrebu se psihologija može još studirati i na Hrvatskom katoličkom sveučilištu pa je studij psihologije na Sveučilištu Algebra Bernays četvrti te vrste u Zagrebu.

Nastava već od jeseni, što se boduje na upisima?

Nastava na prijediplomskom studiju psihologije na Sveučilištu Algebra Bernays počinje već ove jeseni, od akademske godine 2026./2027. Studij je moguće prijaviti i u sustavu Postani student, gdje stoji da je upisna kvota za državljane EU 55 mjesta i još je pet mjesta za strane državljane. Prema podacima u sustavu Postani student, 20 posto bodova na upisu nose školske ocjene, po 15 posto mature iz Hrvatskog, Matematike i Engleskog, sve na B razini, 20 posto bodova donosi test kognitivnih sposobnosti i 15 pristupni intervju. Dodatne bodove mogu donijeti rezultati državnih i međunarodnih natjecanja iz pojedinih predmeta, profesionalno bavljenje sportom ili završena dodatna četverogodišnja škola.

U sustavu Postani student navedeno je i da je maksimalna iznos školarine 5.445 eura. Studij traje šest semestara, donosi 180 ECTS-a, a oni koji ga završe stječu naziv sveučilišni prvostupnik/sveučilišna prvostupnica psihologije (univ. bacc. psych.). Kako navode sa Sveučilišta Algebra Bernays, oni koji završe studij steći će vještine za rad u raznim sektorima: obrazovanju, zdravstvu, organizacijama, ljudskim potencijalima, istraživanjima, civilnom sektoru i drugim područjima u kojima se psihološka znanja sve snažnije primjenjuju.

Kakve će kolegije imati studenti? Bavit će se i umjetnom inteligencijom

Algebra Bernays u priopćenju navodi i da je studij u potpunosti usklađen s europskim kurikulumom i EuroPsy standardom, 'čime se studentima daje širi međunarodni okvir obrazovanja i dodatna prepoznatljivost kvalifikacije u europskom prostoru'.

- Pokretanje studija psihologije za Sveučilište Algebra Bernays predstavlja važan strateški iskorak i prirodan nastavak razvoja naših studijskih programa. S obzirom da već danas na studijima dizajna, digitalnog marketinga, ekonomije, komunikacija i razvoja računalnih igara izvodimo desetak kolegija iz područja primijenjene psihologije, ovaj je studij logičan nastavak razvoja naših kapaciteta, znanja i istraživanja u polju psihologije. Uzevši u obzir razvoj umjetne inteligencije i rapidnu digitalizaciju poslovanja i čitavog društva, ovim studijem u fokus stavljamo razumijevanje čovjeka i njegove interakcije u suvremenom svijetu, sve kako bismo za svoje diplomante osigurali održive karijere i visoku konkurentnost na tržištu rada, istaknuo je Mislav Balković, rektor Sveučilišta Algebra Bernays.

U priopćenju Sveučilišta navedeno je i da studij sadržava širok raspon kolegija iz ključnih područja psihologije, poput biološke, razvojne, socijalne, kognitivne, kliničke, zdravstvene, školske i organizacijske psihologije.

- Važan dio programa su i metodologija istraživanja, statistika, psihološko mjerenje, psihološki testovi, intervjuiranje, grupni rad te komunikacijske i savjetodavne vještine. Uz obvezne kolegije, program sadrži i velik broj izbornih kolegija, sve što će studentima omogućiti da istraže područja koja poput potrošačkog ponašanja, psihologije medija, pozitivne psihologije, forenzičke psihologije, poduzetničke psihologije i ergonomijske psihologije. Studij sadrži i brojne sadržaje povezane s primjenom umjetne inteligencije i razumijevanjem njezina utjecaja na pojedince, organizacije i društvo. Brzina tehnoloških promjena koje donosi AI stvara sve veću potrebu za stručnjacima koji razumiju ljudsko ponašanje, donošenje odluka, prilagodbu promjenama, mentalno zdravlje i kvalitetu međuljudskih odnosa te je stoga uključivanje ovih sadržaja u studij bilo ne samo potreba, već i nužnost, navode sa Sveučilišta u priopćenju.

Praksa će biti obavezna

Pročelnica Sveučilišnog odjela za psihologiju Sveučilišta Algebra Bernays je Ana Havelka Meštrović. Ona smatra da je riječ o profesiji čija će vrijednost u budućnosti dodatno rasti jer se temelji na dubokom razumijevanju čovjeka, empatiji, etičkom prosuđivanju i složenim interpersonalnim vještinama koje tehnologija teško može zamijeniti.

- Vjerujem da je danas više nego ikada važno obrazovati stručnjake koji će razumjeti čovjeka u njegovoj cjelovitosti: emocije, ponašanje, razvoj, odnose, mentalno zdravlje, ali i digitalno i tehnološki ubrzano društvo u kojem živimo. Program smo gradili s jasnom idejom za pružanje snažne znanstvene osnove studentima, uz značajan prostor za praktičan rad, mentorstvo i upoznavanje stvarnih okruženja u kojima psiholozi djeluju – želimo im predstaviti psihologiju nove generacije. Zato važan dio studija čine praksa, suradnja s više od 30 partnerskih institucija i razvoj vještina koje su ključne za budući rad u obrazovanju, zdravstvu, organizacijama, istraživanjima i drugim područjima primjene psihologije, istaknula je Havelka Meštrović. Ana Havelka Meštrović | foto: Sveučilište Algebra Bernays, press

Obvezni dio programa već na prijediplomskoj razini je i praksa, a studenti će je obavljati uz mentorstvo licenciranih psihologa u stvarnim profesionalnim okruženjima. Sa Sveučilišta ističu da će se ona 'odrađivati' u školama, klinikama, bolnicama, raznim organizacijama i odjelima za ljudske resurse.

- Uz praksu, važan dio studija čini i rad s modernom opremom. Studenti će imati priliku upoznati se s različitim suvremenim tehnologijama poput EEG-a, eye trackera i psihofizioloških mjerenja, čime se teorijska znanja povezuju s istraživanjem pažnje, percepcije, emocija, stresa i drugih aspekata ljudskog ponašanja. Takav pristup otvara prostor za projekte koji psihologiju povezuju sa suvremenim izazovima, od korisničkog iskustva, istraživanja ponašanja i mentalnog zdravlja do obrazovanja, razvoja organizacija i primjene tehnologije u razumijevanju čovjeka, poručuju sa Sveučilišta Algebra Bernays uz napomenu da se studij može prijaviti ovdje.