Studenti otkrili 10 red flagova poslodavaca na sezoni: 'Pola sata prekovremenog računa kao pola satnice'

Ako tek idete na svoju prvu sezonu, savjeti iskusnih studenata mogli bi vam pomoći. Savjetuju da obavezno inzistirate na fotografijama smještaja.

Stihovi hita benda ABBA - Money, money, money - ovih se dana pjevuše u učeničkim i studentskim krugovima. Neki su već otišli na sezonu, ali većina se tek sprema i sitno broji do trenutka kada će se njihov skromni džeparac konačno podebljati. Studente sa zavidnim iskustvom u sezonskim poslovima upitali smo koji su to red flagovi kod poslodavaca na sezoni, a oni su podijelili iskustva koja bi vam mogla pomoći.

Red flagovi poslodavaca na sezoni i bonus savjet

Studentica Ana s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta odradila je već četiri sezone, uglavnom kao konobarica ili servirka u kafićima ili restoranima na hrvatskim otocima. Susrela se s odličnim, ali i groznim poslodavcima, a brojni postupci potonjih uglavnom se ponavljaju, pa ih je lako prepoznati. Ana ih je izdvojila čak 10.

#1 Ne pošalje ti fotografije ili ti ne pokaže unaprijed kako izgleda tvoj smještaj.

#2 Plaću ti daje 'prema dogovoru', odnosno datum isplate nije definiran.

#3 Dio plaće ti daje na ruke 'jer tako dobiješ novac odmah'.

#4 Izbjegava odgovoriti na pitanja o radnom vremenu, prekovremenima i slobodnim danima.

#5 Pola sata prekovremenog računa kao pola satnice. (Prema Zakonu o obavljanju studentskih poslova, satnica za prekovremeni rad mora biti uvećana za najmanje 50 posto u odnosu na redovnu ugovorenu satnicu, op.a.)

#6 Kaže ti da je jedan obrok osiguran, ali nema detalja - kakav obrok, koje vrste, kada.

#7 Zahtijeva da radiš svaki dan, a ako tražiš slobodan dan, ne isplati ti taj novac.

#8 Na poruke odgovara rijetko ili nejasno.

#9 Zaposlenici često odlaze i dolaze ili se stalno traže novi radnici za istu poziciju.

#10 Uopće te ne pita za studentski ugovor.

- Bonus savjet je - pitaj poslodavca za kontakt osobe koja je radila sezonu prije tebe, ako je sve bilo ok, nemaju se čega bojati i dat će ti ime osobe, a ako to izbjegavaju, znaš da nešto ne štima, savjetuje Ana.

'Kada vas krivi da ste nešto pokvarili samo da može oduzeti od plaće'

Studentica Lea s Ekonomskog fakulteta do sada je odradila tri sezone. Baš poput Ane, i ona naglašava da je važno unaprijed dogovoriti da ćeš raditi maksimalno šest dana tjedno, odnosno da želiš slobodan dan, te inzistirati na fotografijama smještaja.

- Ogroman red flag je i kada vas krivi da ste nešto pokvarili, samo zato da vam može oduzeti od plaće, iako je očigledno da je riječ o staroj ili potrošnoj mašini ili nečemu sličnome. Naravno, to će vam se dogoditi krajem sezone kada vas više 'ne trebaju', ali ako vidite da nešto cijelo vrijeme šteka, pokušavajte imati dokaze da ste to prijavljivali i ranije, ističe Lea.

Podsjetimo, minimalna učenička i studentska satnica od 1. siječnja ove godine iznosi 6,56 eura, dok se nedjeljom i blagdanima penje na 9,84 eura. Ranije smo izračunali koliko novca možete zaraditi na sezoni u nekoliko različitih scenarija, o čemu više možete pročitati na poveznici. Nemojte zaboraviti da morate pripaziti na porezne limite. Ako ste porezna olakšica svojim roditeljima, preko učeničkog i studentskog ugovora smijete zaraditi do 3.600 eura godišnje bez plaćanja poreza. Ako niste porezna olakšica, smijete zaraditi do 12.000 eura godišnje, a za samo cent više morat ćete platiti porez.

Dodajmo da je prema podacima Porezne uprave za 2025. godinu poslove preko učeničkih i studentskih udruga, odnosno posrednika pri zapošljavanju, obavljalo 125.266 učenika i studenata na redovnom školovanju. O tome koliko su novca zaradili i kako izgleda usporedba s ranijim godinama više smo pisali ovdje.