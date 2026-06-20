Novi ministar otkrio podržava li priznavanje studentskog rada u staž: 'Započeli smo...'

Novo pravo koje u zadnje vrijeme aktivno traže studenti jest da se njihov studentski rad preko studentskih centara prizna u mirovinski staž. Studentski predstavnici apeliraju kako takvo što već imaju neke druge države, gdje se čak i godine studiranja priznaju u staž, dok je nedavno i oporbeni SDP progovorio o ovoj temi.

Ministarstvo tvrdi: 'Započeli smo s izradom sveobuhvatne analize'

S obzirom na to da je u programu Vlade ovog mandata do 2028. godine navedeno omogućavanje studentima priznavanje njihova rada u staž mirovinskog osiguranja, obratili smo se Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Zanimalo nas je mišljenje novog ministra Alena Ružića.

- Ministar Ružić podržava ideju priznavanja studentskog rada u staž mirovinskog osiguranja, u skladu s ciljevima utvrđenima Programom Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2024. – 2028. Započeli smo s izradom sveobuhvatne analize u okviru koje će se razmotriti različiti modeli priznavanja studentskog rada u mirovinski staž, uključujući način evidentiranja takvog rada, njegov obuhvat te procjenu fiskalnih učinaka. Također će se analizirati opseg potrebnih izmjena zakonodavnog okvira, budući da se radi o pitanju koje zahvaća nadležnosti više resora, odgovaraju iz Ministarstva rada.

I dalje bez konkretnog roka za izmjene

Do kraja redovitog mandata Vlade još je nešto manje od dvije godine. Stoga smo konkretno pitali kada očekuju da bi izmjene mogli predstaviti i uputiti ih u proceduru.

- Imajući u vidu kompleksnost materije i potrebu međuresornog usuglašavanja, u ovom trenutku nije moguće precizno odrediti rok za upućivanje konkretnih izmjena u zakonodavnu proceduru. Međutim, provedba ove mjere planirana je u okviru aktualnog mandata Vlade, izdvajaju iz Ministarstva rada.

Podsjetimo, prošle godine u ovo doba iz istog ministarstva također su rekli da treba napraviti sveobuhvatnu analizu. Tada su dodali da je riječ o 'kompleksnim izmjenama kojima treba pristupiti analitički u dijalogu sa svim relevantnim dionicima, pogotovo socijalnim partnerima i studentskim udrugama'.

U Sloveniji se studentski rad u staž priznaje već desetljeće

Kako bi moglo izgledati priznavanje studentskog rada u staž, provjerili smo prošlo ljeto na primjeru Slovenije. Kod njih kada student zaradi 60 posto prosječne slovenske plaće, priznaje mu se mjesec dana staža. I to je tako već od 2015. godine. Tada smo računali, na primjeru hrvatske bruto plaće od 2024. godine, da bi po tom modelu naš student za svakih zarađenih 924 eura neto dobio mjesec dana staža.

Trenutačno u Hrvatskoj poslodavci na svaki studentski ugovor uplaćuju 18 posto neto zarade studenata student servisu. Od toga studentski centar pet posto izdvaja kao doprinos za mirovinsko osiguranje u prvi stup. Tako zapravo sadašnji studenti svojim radom pune kasu za isplate mirovina sadašnjih umirovljenika, što je spomenuti prvi stup. Na primjer, u 2024. godini studenti su u prvi stup isplatili 16,65 milijuna eura, pisao je naš sestrinski portal mirovina.hr.

Inače, podatci za 2025. godinu kažu da je broj studenata kojima su u 2025. isplaćeni ugovori 135.130, dok je u zimski semestar te akademske godine bilo upisano 147.454 studenta. Napomenimo i kako je u 2026. godini minimalna satnica za studente i učenike 6,56 eura. Prvi limit, do kojeg studenti mogu biti porezna olakšica roditeljima iznosi 3.600 eura, dok je drugi limit nakon kojeg studenti moraju plaćati porez 12.000 eura. Koliko je studenata lani prešlo limite, pročitajte ovdje.