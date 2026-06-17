Velik skok u budućnost na zagrebačkom faksu: Dobili najnapredniju tehnologiju, povezuju sport i AI

Zagrebački KIF predstavio je KINNOVATE centar, u kojem povezuju napredne dijagnostičke metode, AI i sport. Uz centar obnovljena je i sportska dvorana.

Odlične vijesti dolaze nam s Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, gdje je dovršen projekt vrijedan 2,35 milijuna eura. Uz obnovu sportske dvorane, Kineziološki je dobio i novi centar za sportsku dijagnostiku, biomehaniku, fiziologiju i istraživanje ljudske izvedbe, naziva KINNOVATE, i to jedan od najnaprednijih u Hrvatskoj. Svečano otvorenje novog sadržaja održat će se 29. lipnja.

Nova infrastruktura neće služiti samo znanosti i nastavi, već će biti otvorena i profesionalnim sportskim klubovima, nacionalnim savezima, vrhunskim sportašima, zdravstvenim ustanovama, rehabilitacijskim centrima i gospodarstvu. Tehnologija koja je do sad bila dostupna uglavnom samo u vodećim europskim i svjetskim centrima sportske znanosti, ovim projektom postaje dostupna i hrvatskom sportu.

- Ovo je najveće ulaganje u infrastrukturu Fakulteta u posljednjih 50 godina. Od danas naši studenti uče, a naši znanstvenici istražuju na opremi svjetske klase. No jednako je važno da vrata KINNOVATE centra otvaramo hrvatskim sportskim savezima, profesionalnim klubovima, vrhunskim sportašima i zdravstvenim ustanovama. Želimo da znanje, dijagnostika i tehnologija koje su godinama bile dostupne samo rijetkima postanu standard hrvatskog sporta i zdravstvenog sustava, izjavio je dekan Kineziološkog fakulteta Tomislav Rupčić.

Što sve sadrži nova oprema?

Srce novog centra čini Theia3D sustav za trodimenzionalnu analizu pokreta, što je vodeća tehnologija te vrste u sportskoj biomehanici. Uz primjenu umjetne inteligencije i sustava od osam sinkroniziranih kamera, omogućuje preciznu biomehaničku analizu bez postavljanja markera ili senzora na tijelo sportaša. Time se mogu prikupljati visokokvalitetni podaci o kretanju u znatno prirodnijim uvjetima, bez narušavanja uobičajene izvedbe pokreta.

Sustav nadopunjuje Movella/Xsens tehnologija nosivih senzora, koja omogućuje precizno praćenje pokreta sportaša u stvarnim uvjetima treninga i natjecanja, uključujući analizu kinematike i ostalih ključnih parametara njihove izvedbe. Među najvrjednijim dijelovima opreme nalazi se i h/p/cosmos gaitway 3D – Arsalis, jedna od najnaprednijih traka za analizu hoda i trčanja, koja u stvarnom vremenu mjeri sile reakcije podloge pri svakom koraku te omogućuje prepoznavanje biomehaničkih asimetrija i procjenu čimbenika koji mogu povećati rizik od ozljeda.

Za procjenu neuromuskularne spremnosti i smanjenje rizika od ozljeda koristi se KangaTech 360 PRO, tehnologija koju između ostalih koristi i NBA. Sustav omogućuje precizno mjerenje snage, asimetrija i funkcionalne spremnosti sportaša. Poseban iskorak ostvaren je i u području umjetne inteligencije, virtualne stvarnosti i neuroznanosti. Sustav GALEA Varjo XR-3 omogućuje istraživanje pažnje, reakcija i donošenja odluka u simuliranim natjecateljskim uvjetima, dok integracija podataka iz svih sustava otvara prostor za razvoj novih modela umjetne inteligencije za prevenciju ozljeda, optimizaciju treninga i praćenje sportskih performansi.

'Mjesto gdje se susreću sport, zdravstvo, obrazovanje i tehnologija'

Cijeli projekt povezuje znanstveni pristup sportu, STEM područje i posebno umjetnu inteligenciju. S fakulteta poručuju da će najveću korist imati studenti, jer će umjesto da o najmodernijoj sportskoj dijagnostici uče iz knjiga, imati prilike učiti u praksi, a nove sustave moći će koristiti svakodnevno.

- Sport budućnosti neće se temeljiti samo na talentu i iskustvu. Temeljit će se na podacima, znanosti, umjetnoj inteligenciji i interdisciplinarnom pristupu. KINNOVATE je mjesto gdje se susreću sport, zdravstvo, obrazovanje i tehnologija, a naša je ambicija da postane jedno od ključnih razvojnih središta hrvatskog sporta u desetljećima koja dolaze, zaključio je dekan Tomislav Rupčić.