Preokret oko gašenja veleučilišta zbog nepravilnosti: Sud poništio odluku Fuchsa

Nakon redovitog ocjenjivanja Agencija i Ministarstvo naložili su zatvaranje privatnog Veleučilišta Aspira. Sud je sada donio odluku koja to poništava.

Upravni sud u Splitu poništio je rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih s početka 2025. godine kojem se privatnom Veleučilištu Aspira uskraćuje dopusnica za rad. U tom rješenju, koji potpisuje ministar Radovan Fuchs, navodilo se kako je nakon redovitog ocjenjivanja Aspire Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) predložila uskratu dopusnice zbog utvrđenih znatnih nedostataka koji ozbiljno ugrožavaju kvalitetu izvođenja studijskog programa na Veleučilištu.

O sudbini Aspire Ministarstvo će vjerojatno morati ponovno odlučivati

Tada je opisano da Veleučilište Aspira nije u zadanom roku od tri godine uklonilo nedostatke. Oni su se odnosili na analizu usklađenosti studijskog programa sa strateškim ciljevima Veleučilišta, predviđene ishode učenja koji se stječu ispunjavanjem pojedinačnih studijskih obveza, modula studija i ukupnoga studijskog programa, kao i na nastavne metode i sadržaj studijskog programa koji osiguravaju stjecanje predviđenih ishoda učenja. Također, nedostatci su utvrđeni u dijelu dodjeljivanja odgovarajućih ECTS bodova koji se mjere cjelokupnim radom koji student mora uložiti kako bi stekao predviđene ishode učenja u sklopu te obveze.

Sve to stajalo je u rješenju Ministarstva koje je sada poništeno. Naime, Veleučilište Aspira tužilo je Ministarstvo zbog navedenog rješenja. Presuda je donesena. No, treba napomenuti kako detalji presude još nisu poznati niti je ona dostavljena strankama. Poznato je samo da će Ministarstvo morati ponovno odlučiti o sudbini Veleučilišta Aspira. Eventualne žalbe također mogu promijeniti tijek događanja.

- U predmetu osporavanja zakonitosti rješenja kojim se Veleučilištu Aspira uskraćuje dopusnica za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja obavještavate se kako je dana 8. lipnja 2026. objavljena presuda kojom se poništava rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih Republike Hrvatske od dana 31. siječnja 2025. i predmet se vraća tuženiku (Ministarstvu obrazovanja, op.a.) na ponovni postupak. U tijeku je izrada odluke, odgovaraju s Upravnog suda u Splitu.

Ministarstvo i Aspira zasad bez komentara

Kontaktirali smo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Odgovaraju, još nisu zaprimili odluku Upravnog suda u Splitu.

- Ministarstvo stoga nije u mogućnosti očitovati se niti o sadržaju spomenute odluke niti o mogućim daljnjim koracima u predmetu Aspira, navode, između ostalog, na naš upit hoće li uložiti žalbu na ovu sudsku presudu.

Kako se odluka na sudu još dovršava, sa sadržajem nisu upoznati ni na Aspiri. U odgovoru za naš portal ističu kako normalno izvode nastavu te da njihovi studenti po završetku studija ishoduju važeće diplome.

- S time da smatramo kako je najvažnije da tijekom studija na našem Veleučilištu isti nesporno steknu znanja i vještine koje prepoznaju budući poslodavci, pa se stoga isto odnosi i na studente koji se odluče upisati naše programe u budućnosti. U odnosu na Vaše pitanje koja su naša očekivanja od postupanja Ministarstva, ističemo kako su naša očekivanja tijekom cijelog postupka bila ista, a to je da se postupak reakreditacije provede zakonito i uz primjenu jednakih kriterija kao za druga visoka učilišta, vele iz Aspire.

Drugi slučaj sada je na višem sudu

Napomenimo kako Veleučilište Aspira nesmetano radi jer je sud odgodio rješenje Ministarstva obrazovanja o uskrati dopusnice do okončanja spora. Time je dopušten nastavak svih njihovih nastavnih aktivnosti. U sustavu Postani student maturanti mogu prijaviti njihova tri prijediplomska stručna studija koja se izvode u Zagrebu ili Splitu - međunarodni menadžment u hotelijerstvu i turizmu, računarstvo i sportski menadžment.

Dodajmo da je u tijeku još jedan sudski postupak u ovom slučaju. Naime, nakon što je Ministarstvo uskratilo dopusnicu Aspiri, donijeli su odluku o mjerama za osiguranje nastavka i dovršetka studija studentima Aspire. U njoj se nalazio popis fakulteta na kojima studenti mogu nastaviti svoje školovanje. I na tu odluku Aspira je podigla tužbu pred Upravnim sudom u Splitu, a cijeli slučaj sada je na Visokom upravnom sudu.

- U predmetu osporavanja zakonitosti Odluke o mjerama za osiguranje nastavka i dovršetka studija studentima Veleučilišta Aspira sud je rješenjem od 28. travnja 2025. odbacio tužbu tužitelja (Aspire, op.a.). Protiv rješenja suda tužitelj je uložio žalbu, koja je dostavljena tuženiku (Ministarstvu obrazovanja, op.a.) na odgovor. Spis je dostavljen Visokom upravnom sudu RH na nadležno postupanje te se još uvijek nalazi na Visokom upravnom sudu RH, odgovaraju s Upravnog suda u Splitu.

Priča o Aspiri traje sedam godina

Treba reći i da cijela saga oko Aspire zapravo traje još od 2019. godine. Tada je provedena reakreditacija koja je ukazala na nepravilnosti, pa je Agencija Aspiri dala godinu dana za popravak. No, u 2021. godini taj je rok produžen još za dvije godine. Nakon novog ocjenjivanja u 2022., u ljeto 2024. Agencija predlaže uskratu dopusnice za rad, dok u konačnici u siječnju 2025. Fuchs donosi odluku. Naime, ova reakreditacija provodi se po starom zakonu koji predviđa da Ministarstvo donosi zadnju riječ. Novi zakon od 2022. zadnju riječ daje Agenciji, bez potrebe uplitanja Ministarstva. No, sve reakreditacije koje su krenule prije novog zakona u 2022. trebaju se dovršiti po starim pravilima.

Valjda reći da iz Aspire cijelo vrijeme komuniciraju da je reakreditacija bila pristrana. Navode da su procjenu radili zaposlenici drugih konkurentskih visokih učilišta te da je postupak bio pun nepravilnosti i neistinitih zaključaka. Žalili su se na izjave poput ‘postoji bojazan’ ili ‘postoji sumnja’ te tvrdili da je rješenje Ministarstva duboko nezakonito. Maturantima koji su upisivali Veleučilište usred ove sage poručili su da se treba boriti za svoja prava kada je nanesena nepravda te su najavili da će iskoristiti sve zakonske mogućnosti kako bi ispravili nepravdu i skinuli ljagu.