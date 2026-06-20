Iseljavate iz studentskog doma? Pomaknite krevet, stol i frižider, evo što će vam sve provjeravati

SC došao na ideju kako 'natjerati' studente da uglancaju domske sobe: Novčano ih nagrađuju
Studentski centar Split nagrađuje stanare triju najurednijih soba u svojim studentskim domovima, kojima će umanjiti iznos stanarine.
11:21 23 d 28.05.2026
20. lipanj 2026.
Proteklih dana studente koji planiraju iseljenje iz studentskog doma muče brojna proceduralna pitanja, ali i što sve trebaju očistiti prije odlaska.
Lipanj i srpanj u studentskim domovima prolaze u duhu učenja za kolokvije i ispitne rokove, a potom i - iseljavanja. Studente koji ovih dana prvi put iseljavaju iz domske sobe muče slična pitanja, a najčešća su povezana s čišćenjem sobe.
Na primjeru procesa razduženja studentske sobe koji je utvrdio Studentski centar u Zagrebu (SCZG) objasnit ćemo kako izgleda iseljenje iz doma. Prvi korak jest upravo adekvatno čišćenje studentske sobe. Što točno ono podrazumijeva ovisi o tome u kojoj kategoriji smještaja stanujete.
Krenimo od sobe. Naravno, prije pozivanja spremačice koja će provjeriti jeste li sve dobro očistili, potrebno je spakirati sve svoje stvari i očistiti cijelu sobu. Ako cimerica ili cimer ostaju, njihovu 'polovicu' sobe, odnosno njihove stvari, ne dirate, ali svejedno prebrišite neke zajedničke 'dijelove', poput prozora i ogledala.
Spremačice će posebnu pažnju posvetiti nekim dijelovima sobe koje studenti uglavnom preskoče očistiti. To su, recimo, ladice koje se nalaze ispod kreveta, a pomaknut će i cijeli krevet da vide jeste li pokupili sve stvari koje su vam tijekom godine ondje ispale i pomeli prašinu. Isto će učiniti i s radnim stolom. Potrebno je pomesti cijelu sobu, a bilo bi dobro i oprati pod, pogotovo ako ste cimer koji posljednji iseljava. Nemojte zaboraviti prebrisati sve površine - stol, police, ormare...
SC došao na ideju kako 'natjerati' studente da uglancaju domske sobe: Novčano ih nagrađuju
Studentski centar Split nagrađuje stanare triju najurednijih soba u svojim studentskim domovima, kojima će umanjiti iznos stanarine.
11:21 23 d 28.05.2026
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Ako vaša soba ima frižider, spremačica će provjeriti jeste li ga izvukli 'van' i pomeli prostor u kojem se nalazi. Što se tiče odleđivanja i čišćenja frižidera, to u pravilu ostaje na onom cimeru koji zadnji iseljava, ali potrebno je da se oko toga usuglasite. Iz SCZG-a savjetuju da ga odledite dan-dva ranije, ovisno o količini leda. Ako vaša soba ima toalet i kuhinju, važno je baš sve površine očistiti od kamenca i ostalih prljavština. Nemojte zaboraviti isprazniti kante za smeće.
Spremačica će vas ili uputiti što je još potrebno očistiti ili vam potpisati 'razdužnicu'. Ako vam u sobi nedostaje nešto od inventara, spremačica će to zabilježiti te ćete na blagajni morati podmiriti taj trošak. S razdužnicom odlazite u skladište u kojem morate predati ključ, ali i SC-ovu posteljinu ako ste ju uzeli prilikom useljenja. Potom ćete dobiti potvrdu s kojom odlazite na blagajnu studentskog doma sa svim dobivenim papirima. Ondje ćete podmiriti troškove, ako ih ima, i tek onda ste iseljeni iz doma.
- Iseljenje van propisane procedure podliježe naplati prema cjeniku Studentskog doma, poručuju iz SCZG-a, a dodaju i da iseliti možete od ponedjeljka do petka od 7 do 14:30 sati.
Imajte na umu da od 10:30 do 11 sati svim djelatnicima koji vam trebaju za iseljenje traje pauza. Dodajmo da je često pitanje među stanarima i mogu li oba cimera iseliti istovremeno. Naravno - mogu, ako su sobu ostavili u prikladnom stanju. Spremačice ćete uglavnom pronaći u njihovoj sobi u paviljonu ili na nekom od hodnika.
Za sva pitanja javite nam se na [email protected]
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