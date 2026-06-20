Omiljene teretane skraćuju radno vrijeme, neke uskoro i zatvaraju: 'Zadnji leg day...'

Ususret ljetu teretane u zagrebačkim studentskim domovima skraćuju radno vrijeme, a neke i zatvaraju svoja vrata do jeseni.

Teretane u zagrebačkim studentskim domovima u narednim tjednima mijenjaju radno vrijeme. Razlog je završetak ljetnog semestra, zbog kojeg je u studentskim domovima iz dana u dan sve manje studenata.

Teretana u Studentskom domu Ante Starčević radit će do 30. lipnja. Teretane u Studentskom domu Cvjetno naselje i Studentskom domu Stjepan će do 30. lipnja raditi po redovnom radnom vremenu, dok će od 1. do 15. srpnja raditi samo poslijepodne, odnosno od 16 do 22 sata. Od 15. srpnja sve će teretane zatvoriti svoja vrata do početka rujna.

- Zadnje serije prije plaže! Ekipa, vrijeme je da znoj iz teretane zamijenimo onim na suncu! Naše teretane rade do 15. srpnja, nakon toga utezi i bučice idu na godišnji, a vraćaju se (zajedno s vama) početkom rujna. Imate još malo vremena za odraditi onaj zadnji leg day prije nego što spakirate kofere, poručili su iz SCZG-a.