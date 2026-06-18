Ravnateljica obrazovne agencije nije predala imovinsku karticu, prijeti joj kazna

Srednja.hr uočila je kako ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje nije predala imovinsku karticu. To je učinila tek nakon našeg upita.

Za razliku od kolega na čelu drugih obrazovnih agencija, ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) Danijela Horvatek Tomić nije predala imovinsku karticu za 2025. godinu. To je bila dužna učiniti do 31. siječnja. Tek nakon našeg upita predala je imovinsku karticu, s četiri i pol mjeseca zakašnjenja.

Protiv ravnateljice pokreće se postupak

Naime, da njezine imovinske kartice nema, primijetili smo nakon što smo izvijestili o imovinskim karticama ravnateljice Agencije za odgoj i obrazovanje te ravnatelja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u travnju. Tada smo u tekstu naznačili kako imovinska kartica Horvatek Tomić nije objavljena na internetskim stranicama Povjerenstva, a kako ni u nadolazećem periodu nije bila dostupna, obratili smo se Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa.

Iz Povjerenstva su nam u srijedu ujutro odgovorili kako imovinsku karticu Horvatek Tomić još nisu zaprimili.

- Obveznica Danijela Horvatek Tomić do danas nije podnijela imovinsku karticu za 2026. godinu te ona stoga nije objavljena na internetskim stranicama Povjerenstva. Povjerenstvo će u predmetnom slučaju postupati sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa i svojim zakonskim ovlastima, na isti način kao i u drugim slučajevima u kojima postoji sumnja na povredu obveza propisanih Zakonom. U slučaju naknadnog podnošenja imovinske kartice, ista će biti objavljena na internetskim stranicama Povjerenstva nakon provedbe propisanih administrativnih radnji, odgovorili su iz Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa u srijedu na naš upit.

Nakon našeg upita predala imovinsku karticu

Tako smo u srijedu kontaktirali Horvatek Tomić. Nakon našeg upita predala je imovinsku karticu, potvrdila nam je.

- Ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje prof. dr. sc. Danijela Horvatek Tomić predala je imovinsku karticu te Vam se zahvaljuje na Vašem upitu, stoji u odgovoru Agencije koji smo zaprimili.

Moguća kazna od 530 do 5.309 eura

Kakva kazna prijeti Horvatek Tomić? Prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa u slučaju povrede obveza podnošenja imovinske kartice Povjerenstvo, uzimajući u obzir načelo razmjernosti, može izreći opomenu ili novčanu sankciju. Ako je riječ o lakom obliku kršenja zakona, dobiva se opomena, dok novčana kazna iznosi od 530 do 5.309 eura, vodeći računa o težini i posljedicama povrede zakona.

Podsjetimo, Horvatek Tomić ravnateljicom je postala u 2023. godini na mandat od četiri godine, a dolazi s Veterinarskog fakulteta. Nekoliko mjeseci nakon što je imenovana Agenciju je posjetio Državni inspektorat te pred sudom pokrenuo dva spora. Jedan zbog sumnji u ispunjavanje ravnateljičinih posebnih uvjeta za zapošljavanje, a drugi zbog zakašnjele prijave ravnateljice na mirovinsko osiguranje. U prvom predmetu ravnateljica je prvostupanjski oslobođena, no spor je na višem sudu. U drugom predmetu Agencija je pravomoćno proglašena krivom, ali su oslobođeni kazne jer se radilo o kašnjenju prijave od jednog dana te je tada prijavljena s pravim datumom pa nije bilo štete, objasnio je sud.

U posljednjoj dostupnoj imovinskoj kartici Horvatek Tomić za 2024. godinu navodi se da joj je neto plaća 3.099 eura mjesečno. Bruto iznos tada je prelazio 5.000 eura. Nije članica političke stranke. Između ostalog, opisala je kako posjeduje kuću s okućnicom u Oroslavlju u Hrvatskom zagorju vrijednosti 144.000 eura, gdje je vlasnica udjela od 80 posto.