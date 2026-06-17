Oko 90.000 zaposlenika treba provjeriti bankovni račun: Kreće isplata teška 26 milijuna eura

POV: Sutra pišeš esej na maturi iz Hrvatskog, a sve o čemu razmišljaš je novac
Svatko od nas ima svoj stil učenja koji mu pomaže zapamtiti gradivo. Što kad je sve o čemu razmišljaš novac, a sutra pišeš esej na maturi?
16:30 2 d 15.06.2026
17. lipanj 2026.
Započinje isplata regresa za djelatnike škola, fakulteta i znanstvenih instituta, njih 90.000. Riječ je o ukupnom iznosu od 26 milijuna eura.
Ove srijede, 17. lipnja, počinje isplata regresa u iznosu od 300 eura za gotovo 90.000 zaposlenika škola, fakulteta i instituta, priopćilo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Riječ je o materijalnom pravu ugovorenom Temeljnim kolektivnim ugovorom za zaposlenike u javnim službama, pa je taj iznos isti za sve javne službenike.
Prema istom propisu, djelatnicima javnog sektora regres za godišnji odmor isplaćuje se bez obzira na to rade li u punom ili nepunom radnom vremenu. Temeljni kolektivni ugovor za javne službenike propisuje i da se regres isplaćuje jednokratno najviše jednom godišnje najkasnije do 15. srpnja tekuće godine.
- Pravo na isplatu regresa ima svaki zaposlenik koji u tekućoj godini koristi barem i razmjerni dio godišnjeg odmora, a zaposlenicima koji se kasnije zaposle ili nisu u to vrijeme na poslu zbog duljeg bolovanja, korištenja rodiljinog, roditeljskog dopusta i sličnih razloga, regres se isplaćuje najkasnije sedam dana prije početka korištenja godišnjeg odmora, navode iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.
POV: Sutra pišeš esej na maturi iz Hrvatskog, a sve o čemu razmišljaš je novac
Svatko od nas ima svoj stil učenja koji mu pomaže zapamtiti gradivo. Što kad je sve o čemu razmišljaš novac, a sutra pišeš esej na maturi?
16:30 2 d 15.06.2026
Kolike su plaće šefova obrazovnih agencija? Zavirili smo u 'friške' imovinske kartice
Zavirili smo u imovinske kartice ravnateljice Agencije za odgoj i obrazovanje te ravnatelja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
10:12 59 d 19.04.2026
Izdvojili su i brojke, a ukupno je za 2026. godinu riječ o iznosu od oko 26 milijuna eura.
- Regres za korištenje godišnjeg odmora u 2026. godini bit će isplaćen za 69.076 zaposlenika školskih ustanova. Riječ je o ukupnom iznosu od oko 20,7 milijuna eura. Regres za korištenje godišnjeg odmora za 15.543 zaposlenika u sustavu visokog obrazovanja isplatit će se u iznosu većem od 4,6 milijuna eura. U sustavu znanosti riječ je o ukupno 2.596 djelatnika te je stoga ukupan iznos regresa 778.800,00 eura, priopćilo je Ministarstvo.
Za sva pitanja javite nam se na [email protected]
Izjave likova opsjednutih nogometom koje ćete možda čuti pred prvu utakmicu Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
Nogomet igraju kao da imaju dvije lijeve, ali tvrde da su mogli igrati za repku, samo da nisu zeznuli koljeno. Njihovih bisera ćemo se naslušati.
14:20 4 h 17.06.2026
Ida je najvolonterka godine i studira na jednom od najpopularnijih studija, a evo kako joj sve polazi za rukom
Obveze na faksu i volontiranje nije joj lako uskladiti, ali Ida kao volonterka daje sve od sebe, pa je za svoj rad dobila i Volonterski Oskar.
13:51 5 d 12.06.2026
Nije svejedno gdje studirate ekonomiju: Pogledajte kakve prilike imaju studenti ovog faksa još tijekom studija
Studij nije samo diploma. Važno je i kakve ćete prilike dobiti tijekom studiranja, upoznati ljude iz struke i steći iskustvo, a FET u Puli nudi puno.
13:19 5 d 12.06.2026
Najbolji studenti najvećeg faksa u zemlji otkrili su nam tajnu svog uspjeha: 'To je stvar discipline'
Anita, Antonio i Damjan su među top studentima na EFZG-u. U tome nema nikakve misterije, otkrili su nam - samo disciplina i iskren interes za studij.
07:00 5 d 12.06.2026
Profesor nam je otkrio kako izgleda studij koji obrazuje tražene stručnjake: 'Studenti nisu samo promatrači'
Jedan nastavnik može promijeniti smjer cijeloga života. Saznajte kako FOI u Varaždinu obrazuje ljude koji će jednog dana biti taj nastavnik.
09:54 6 d 11.06.2026
Pronašli smo jedan od najzanimljivijih pametnih satova na tržištu: Evo pet razloga zašto je genijalan
Plaćate bez novčanika, prati vaš san i raziinu stresa, detaljno prati vaše rezultate u više od stotinu sportova, a baterija mu traje do deset dana.
11:30 7 d 10.06.2026
Izračunajte hoćete li upasti u željenu srednju školu: Saznajte imate li dovoljno bodova
S Kalkulatorom bodova brzo i jednostavno provjerite bodove za upis u školu te kroz online predstavljanje saznajte sve o željenim srednjim školama.
15:21 2 d 15.06.2026
Tražimo novog člana ili članicu tima: Zapošljavamo video snimatelja/icu i montažera/ku
Zapošljavamo videografa ili videografkinju koji će snimati i montirati video sadržaj za naše portale. Rok za prijavu je 17. lipanj do 23:59 sati.
13:45 14 d 03.06.2026
Čitajte portal srednja.hr cijele godine u pola cijene: Velika akcija traje još kratko
Kupite godišnju pretplatu i čitajte sve članke bez oglasa uz 50 % popusta. Velika akcija traje još samo tjedan dana, do 23. lipnja u ponoć.
12:00 16 d 01.06.2026
Velik skok u budućnost na zagrebačkom faksu: Dobili najnapredniju tehnologiju, povezuju sport i AI
Zagrebački KIF predstavio je KINNOVATE centar, u kojem povezuju napredne dijagnostičke metode, AI i sport. Uz centar obnovljena je i sportska dvorana.
08:43 10 h 17.06.2026
Preokret oko gašenja veleučilišta zbog nepravilnosti: Sud poništio odluku Fuchsa
Nakon redovitog ocjenjivanja Agencija i Ministarstvo naložili su zatvaranje privatnog Veleučilišta Aspira. Sud je sada donio odluku koja to poništava.
15:06 1 d 16.06.2026
Upravo je pokrenut novi studij psihologije: Prijave već otvorene, traži se B razina mature
Studiji psihologije među najtraženijima su kod maturanata, a novi te vrste upravo je pokrenut na privatnom Sveučilištu Algebra Bernays u Zagrebu.
12:30 2 d 15.06.2026
Poznat datum isplate regresa u 2026. Provjerite imate li pravo na tih 300 eura
Zaposlenicima škola regres od 300 eura bit će isplaćen sredinom idućeg tjedna, a pravo imaju zaposlenici koji u tekućoj godini koriste godišnji odmor.
11:28 7 d 10.06.2026
Najpoznatiji sindikalist aktivan i u mirovini: Sad je dobio titulu počasnog predsjednika
Sindikat znanosti i visokog obrazovanja održao je izbore. Osim članova ključnog tijela, dodijelili su titulu počasnog predsjednika Vilimu Ribiću.
11:21 2 d 15.06.2026
Hrvatska sada broji 11 studija za koje nije potrebno položiti maturu. Imamo detalje novog
Učenici strukovnih škola mogu i bez položene državne mature upisati takozvane kratke stručne studije. Novi na listi je primijenjena agrotehnologija.
09:54 2 d 15.06.2026
Kreću ispitni rokovi, u domu osvanula poruka: 'Ako može Tony Cetinski...'
Ispitni se rokovi zahuktavaju, bruse se zadnji detalji za obranu diplomskih radova. Motivacija za studente stiže iz domske učionice u Rijeci.
09:33 2 d 15.06.2026
Novi dekan o planovima, ali i gašenjima veleučilišta: 'Imamo inflaciju novih studija'
Dekan Veleučilišta u Šibeniku od jeseni će biti Dragan Zlatović. Planira nastaviti jačati veleučilište, a s obzirom na rezultate, gašenja se ne boje.
09:36 3 d 14.06.2026