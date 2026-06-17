Oko 90.000 zaposlenika treba provjeriti bankovni račun: Kreće isplata teška 26 milijuna eura

Započinje isplata regresa za djelatnike škola, fakulteta i znanstvenih instituta, njih 90.000. Riječ je o ukupnom iznosu od 26 milijuna eura.

Ove srijede, 17. lipnja, počinje isplata regresa u iznosu od 300 eura za gotovo 90.000 zaposlenika škola, fakulteta i instituta, priopćilo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Riječ je o materijalnom pravu ugovorenom Temeljnim kolektivnim ugovorom za zaposlenike u javnim službama, pa je taj iznos isti za sve javne službenike.

Tko ima pravo?

Prema istom propisu, djelatnicima javnog sektora regres za godišnji odmor isplaćuje se bez obzira na to rade li u punom ili nepunom radnom vremenu. Temeljni kolektivni ugovor za javne službenike propisuje i da se regres isplaćuje jednokratno najviše jednom godišnje najkasnije do 15. srpnja tekuće godine.

- Pravo na isplatu regresa ima svaki zaposlenik koji u tekućoj godini koristi barem i razmjerni dio godišnjeg odmora, a zaposlenicima koji se kasnije zaposle ili nisu u to vrijeme na poslu zbog duljeg bolovanja, korištenja rodiljinog, roditeljskog dopusta i sličnih razloga, regres se isplaćuje najkasnije sedam dana prije početka korištenja godišnjeg odmora, navode iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Ukupno će se isplatiti 26 milijuna eura

Izdvojili su i brojke, a ukupno je za 2026. godinu riječ o iznosu od oko 26 milijuna eura.

- Regres za korištenje godišnjeg odmora u 2026. godini bit će isplaćen za 69.076 zaposlenika školskih ustanova. Riječ je o ukupnom iznosu od oko 20,7 milijuna eura. Regres za korištenje godišnjeg odmora za 15.543 zaposlenika u sustavu visokog obrazovanja isplatit će se u iznosu većem od 4,6 milijuna eura. U sustavu znanosti riječ je o ukupno 2.596 djelatnika te je stoga ukupan iznos regresa 778.800,00 eura, priopćilo je Ministarstvo.