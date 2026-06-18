Studentima opet poskupljuje ljetni smještaj: Ponovno će biti u istom domu iako ondje kreću radovi

SC u Zagrebu objavio je najvažnije informacije o ljetnom smještaju 2026. Cijena raste na 196 eura, a postoji i mogućnost produženog smještaja.

Cijena ljetnog smještaja za zagrebačke studente i ove godine raste, a iznosit će 196 eura za razdoblje od 16. srpnja do 31. kolovoza. Studenti će kao i ranijih godina biti smješteni u Studentskom domu Stjepan Radić, na popularnoj 'Savi', potvrdili su iz Studentskog centra u Zagrebu (SCZG). Podsjetimo, ovog ljeta u istom bi domu trebala započeti i obnova starih paviljona, točnije pete kategorije smještaja.

Pripazite na rok za prijavu na ljetni smještaj

Cijena je rasla i prošle godine, na 180 eura, nakon što je prethodne dvije iznosila 150 eura. Svi studenti koji ove godine žele koristiti ljetni smještaj na njega se mogu prijaviti u upravi studentskog doma u kojem trenutačno stanuju, a rok je 3. srpnja 2026. godine. Studenti koji trenutačno nisu smješteni u studentskom domu, a žele koristiti ljetni smještaj, mogu se prijaviti u Poslovnici za smještaj studenata, turizam i sport. Adresa je Savska cesta 25, a radno vrijeme radnim danom od 8 do 15 sati. Prijave se zaprimaju i putem e-mail adrese: [email protected]. Potrebno je poslati: ime, prezime, datum rođenja, OIB i kontakt broj mobitela.

Iz SCZG-a dodaju da studenti koji su ostvarili pravo na ljetni smještaj u studentskome domu, a trenutačno nisu stanari studentskog doma, mogu useliti isključivo uz predočenje potvrde o obavljenom liječničkom pregledu. Iznimno studenti koji ne obave liječnički pregled kod liječnika školske ili sveučilišne medicine, mogu ga obaviti kod svog liječnika opće prakse u mjestu stanovanja.

Mogućnost produženog smještaja

Studenti koji nakon 15. srpnja 2026. imaju fakultetske obveze, uz predočenje potvrde fakulteta mogu koristiti pravo na produženi smještaj. Cijena navedenog smještaja iznosi 5,50 eura po noći. Potvrdu za ostvarivanje prava na produženi smještaj potrebno je dostaviti u Poslovnicu za smještaj studenata, turizam i sport. Na potvrdi treba biti jasno naznačeno do kada student ima fakultetske obaveze.

Iz SCZG-a napominju da će studentima i tijekom ljetnog smještaja biti dostupan domski internet. Iako u obavijesti ne stoji u kojim će paviljonima Studentskog doma Stjepan Radić studenti biti smješteni, prijašnjih su godina to bili različiti paviljoni treće kategorije. Podsjetimo na još jednu važnu informaciju, a to je da su menze tijekom ljetnog smještaja zatvorene.

Odluku o korištenju ljetnog smještaja i Odluku o korištenju produženog i prijevremenog smještaja možete pronaći u dokumentu u nastavku. Napomena: Dokument ima više stranica, kako biste vidjeli sve, potrebno je listati s desna na lijevo.