Hrvatska je dobila 68 novih doktora znanosti: Pogledajte tko su i s kojih fakulteta dolaze

Hrvatska je dobila 68 novih doktora znanosti. Promovirani su na Sveučilištu u Splitu, a najviše ih je s tamošnjeg Medicinskog fakulteta.

Početak ovoga tjedna na Sveučilištu u Splitu obilježila je svečana proslava 52. obljetnice osnutka našeg drugog najvećeg Sveučilišta. A u srijedu su promovirani i novi doktori znanosti, njih 68, od čega ih najviše dolazi sa splitskog Medicinskog fakulteta.

Za neke je ovo početak novog istraživačkog puta

Rektor na odlasku, Dragan Ljutić, u svom je govoru rekao da put do doktorata nije jednostavan, ali da baš zato nosi posebnu vrijednost. O dok je nekima kruna dugogodišnjeg znanstvenog rada, drugima označava početak novog istraživačkog puta, naglasio je Ljutić.

- Doktorat ne predstavlja samo osobno postignuće nego i doprinos razvoju znanstvene zajednice, jer iza svakog istraživanja stoji potraga za istinom i želja da se stečena znanja podijele sa svjetskom znanstvenom javnošću. Upravo zato veći broj doktorata znači više znanstvenih radova, snažnije Sveučilište i snažniji doprinos razvoju našeg grada, županije i države, poručio je Ljutić koji je nedavno postao i akademik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Kako stoji u priopćenju Sveučilišta u Splitu, rektor Ljutić se posebno osvrnuo na činjenicu da 'mladi istraživači donose nove ideje i stvaraju rezultate, jer u vremenu kada se mnogo govori o umjetnoj inteligenciji i tehnološkim promjenama, temelj svakog znanstvenog napretka i dalje ostaje ljudska ideja'.

- Zahvaljujem svim promoviranim doktorima znanosti jer svojim uspjesima pridonose ugledu Sveučilišta u Splitu. Siguran sam da će, gdje god nastavili svoj profesionalni i znanstveni put, biti prepoznati kao stručnjaci i istraživači sposobni ravnopravno sudjelovati u međunarodnoj akademskoj zajednici. Njihov uspjeh ujedno je i uspjeh našega Sveučilišta, zaključio je rektor Ljutić na čiju poziciju s početkom nove akademske godine dolazi trenutačni prorektor Nikola Koceić-Bilan.

Tko su promovirani i s kojih fakulteta dolaze?

Promovirani su pristupnici koji su doktorsku disertaciju obranili na sljedećim fakultetima:

Ekonomski fakultet : Kalinić Milićević Tea, Laća Stjepan, Prlenda Nikša

: Kalinić Milićević Tea, Laća Stjepan, Prlenda Nikša Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje : Babić Katarina, Bašić Martina, Biliškov Ivan, Bubalo Matija, Čulić Ana, Marin Ivana, Rašić Petra, Šuljić Igor, Vidović Tino, Zovko Kristina

: Babić Katarina, Bašić Martina, Biliškov Ivan, Bubalo Matija, Čulić Ana, Marin Ivana, Rašić Petra, Šuljić Igor, Vidović Tino, Zovko Kristina Filozofski fakultet : Anić Mate, Braović Plavša Mira, Svedružić Šeparović Ivana, Žanić Mikuličić Jelena

: Anić Mate, Braović Plavša Mira, Svedružić Šeparović Ivana, Žanić Mikuličić Jelena Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije : Lovrić Vranković Jelena, Šodan Matej

: Lovrić Vranković Jelena, Šodan Matej Kineziološki fakultet : Kovačević Neven, Maleš Josip, Rezić Martina, Sveinn Thorgeirsson

: Kovačević Neven, Maleš Josip, Rezić Martina, Sveinn Thorgeirsson Medicinski fakultet : Bandić Ružica, Batinović Franko, Batistić Darko, Bojčić Ružica, Bradarić Božena, Cvek Maja, Ćatipović Ardalić Tatjana, Franković Lucija, Frketić Marović Kristina, Jerković Ivan, Kaliterna Mariano, Karabatić Knezović Silvana, Katić Josip, Klarić - Kukuz Ivana, Knezović Dora, Konstantinović Ivan, Krešo Ante, Krstulović Jure, Kulić Marijana, Lišnić Viktoria, Majić Ana, Maleš Ivan, Matijaš Tatjana, Pavić Maja, Pehlić Marina, Plećaš Doris, Sablić Sara, Stanić Robert, Šaler Fran, Šore Katarina, Šustić Ivan, Šuto Pavičić Jelena, Ursić Luka, Vicelić Čutura Lučana, Vuković Danica

: Bandić Ružica, Batinović Franko, Batistić Darko, Bojčić Ružica, Bradarić Božena, Cvek Maja, Ćatipović Ardalić Tatjana, Franković Lucija, Frketić Marović Kristina, Jerković Ivan, Kaliterna Mariano, Karabatić Knezović Silvana, Katić Josip, Klarić - Kukuz Ivana, Knezović Dora, Konstantinović Ivan, Krešo Ante, Krstulović Jure, Kulić Marijana, Lišnić Viktoria, Majić Ana, Maleš Ivan, Matijaš Tatjana, Pavić Maja, Pehlić Marina, Plećaš Doris, Sablić Sara, Stanić Robert, Šaler Fran, Šore Katarina, Šustić Ivan, Šuto Pavičić Jelena, Ursić Luka, Vicelić Čutura Lučana, Vuković Danica Prirodoslovno-matematički fakultet : Bonačić Tina, Peraić Ivan, Raić Sanda, Sabljić Antonio

: Bonačić Tina, Peraić Ivan, Raić Sanda, Sabljić Antonio Pomorski fakultet: Asanni Nur, Bojić Filip, Boko Zlatko, Bratić Karlo, Martinić-Cezar Siniša, Peša Tomislav