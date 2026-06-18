Hrvatska je dobila 68 novih doktora znanosti: Pogledajte tko su i s kojih fakulteta dolaze

Hrvatska je dobila 371 novog doktora znanosti: Pogledajte tko su i s kojih fakulteta dolaze
Na Sveučilištu u Zagrebu ovog je vikenda promoviran 371 novi doktor znanosti. Najviše ih dolazi s PMF-a i Filozofskog fakulteta.
12:10 52 d 27.04.2026
18. lipanj 2026.
Hrvatska je dobila 68 novih doktora znanosti. Promovirani su na Sveučilištu u Splitu, a najviše ih je s tamošnjeg Medicinskog fakulteta.
Početak ovoga tjedna na Sveučilištu u Splitu obilježila je svečana proslava 52. obljetnice osnutka našeg drugog najvećeg Sveučilišta. A u srijedu su promovirani i novi doktori znanosti, njih 68, od čega ih najviše dolazi sa splitskog Medicinskog fakulteta.
Rektor na odlasku, Dragan Ljutić, u svom je govoru rekao da put do doktorata nije jednostavan, ali da baš zato nosi posebnu vrijednost. O dok je nekima kruna dugogodišnjeg znanstvenog rada, drugima označava početak novog istraživačkog puta, naglasio je Ljutić.
- Doktorat ne predstavlja samo osobno postignuće nego i doprinos razvoju znanstvene zajednice, jer iza svakog istraživanja stoji potraga za istinom i želja da se stečena znanja podijele sa svjetskom znanstvenom javnošću. Upravo zato veći broj doktorata znači više znanstvenih radova, snažnije Sveučilište i snažniji doprinos razvoju našeg grada, županije i države, poručio je Ljutić koji je nedavno postao i akademik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
Kako stoji u priopćenju Sveučilišta u Splitu, rektor Ljutić se posebno osvrnuo na činjenicu da 'mladi istraživači donose nove ideje i stvaraju rezultate, jer u vremenu kada se mnogo govori o umjetnoj inteligenciji i tehnološkim promjenama, temelj svakog znanstvenog napretka i dalje ostaje ljudska ideja'.
- Zahvaljujem svim promoviranim doktorima znanosti jer svojim uspjesima pridonose ugledu Sveučilišta u Splitu. Siguran sam da će, gdje god nastavili svoj profesionalni i znanstveni put, biti prepoznati kao stručnjaci i istraživači sposobni ravnopravno sudjelovati u međunarodnoj akademskoj zajednici. Njihov uspjeh ujedno je i uspjeh našega Sveučilišta, zaključio je rektor Ljutić na čiju poziciju s početkom nove akademske godine dolazi trenutačni prorektor Nikola Koceić-Bilan.
Hrvatska je dobila 371 novog doktora znanosti: Pogledajte tko su i s kojih fakulteta dolaze
Na Sveučilištu u Zagrebu ovog je vikenda promoviran 371 novi doktor znanosti. Najviše ih dolazi s PMF-a i Filozofskog fakulteta.
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Promovirani su pristupnici koji su doktorsku disertaciju obranili na sljedećim fakultetima:
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