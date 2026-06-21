Još jedan faks dozvolio AI: Studenti ga smiju koristiti kao potporu pri učenju

Još jedan zagrebački faks dozvolio korištenje ChatGPT-a: 'Naša je temeljna zadaća...'
Zagrebački Fakultet političkih znanosti svojim je studentima dozvolio korištenje umjetne inteligencije, ali uz poštivanje smjernica.
11:45 21 d 31.05.2026
21. lipanj 2026.
Prema smjernicama PMF-a AI alati dozvoljeni su za pomoć pri učenju i uređivanje teksta, a zabranjeni za generiranje sadržaja i pisanje ispita.
Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF) u Zagrebu objavio je smjernice za korištenje umjetne inteligencije (AI) u nastavi i studentskim radovima. U dokumentu ističu da je određivanje smjernica bilo potrebno kako bi studentski radovi odražavali stvarno znanje, odnosno da se spriječi zloupotreba dostupnih alata.
Smjernice su namijenjene studentima i nastavnicima, a u njima je navedeno što je dopušteno, a što ne. Istaknuto je da je cilj smjernica osigurati akademski integritet, spriječiti plagiranje te potaknuti razvoj samostalnog i kritičkog mišljenja.
Smjernicama je propisano da je korištenje AI alata na zagrebačkom PMF-u dopušteno isključivo kao potpora učenju, s time da se svi rezultati dobiveni korištenjem AI alata moraju kritički analizirati i dodatno provjeriti.
Još jedan zagrebački faks dozvolio korištenje ChatGPT-a: 'Naša je temeljna zadaća...'
Zagrebački Fakultet političkih znanosti svojim je studentima dozvolio korištenje umjetne inteligencije, ali uz poštivanje smjernica.
11:45 21 d 31.05.2026
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Studentima nije dozvoljeno predati generirani sadržaj kao vlastiti rad, bilo da je riječ o tekstu ili kartama, slikama ili dijagramima koje moraju samostalno izraditi. Zabranjeno je i generiranje programskog koda bez razumijevanja i navođenja korištenog alata ako je dozvoljeno. Korištenje AI alata zabranjeno je na ispitima, osim akko ga profesor eksplicitno ne dozvoli.
Studentima je korištenje AI alata dozvoljeno za objašnjavanje nastavnih sadržaja, pomoć u organizaciji i uređivanju teksta rada te učenje i provjeru razumijevanja gradiva. Ako student koristi AI za pomoć pri uređivanju ili organizaciji teksta, mora navesti koji je alat koristio i kako.
Student snosi punu odgovornost za točnost i vjerodostojnost rada, što znači da sve informacije dobivene AI alatima za pretragu znanstvenih i stručnih izvora, mora i samostalno provjeriti. Smjernice podsjećaju da plagiranje, pa ni ono potpomognuto AI alatima, nije dozvoljeno. Fakultet zadržava pravo provjere autentičnosti radova. U smjernicama se podsjeća na propise o zaštiti podataka. U AI alate je zabranjeno unošenje osobnih povjerljivih ili zaštićenih podataka.
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U slučaju da nastavnik sumnja da je došlo do zloupotrebe AI alata, može ograničiti ili zabraniti korištenje AI-a u pojedinim zadacima, zahtijevati dodatna pojašnjenja o načinu izrade rada ili provesti usmenu provjeru znanja, odnosno ponavljanje eksperimenta.
- Nepridržavanjem ovih smjernica smatra se: neovlašteno korištenje AI alata, prikrivanje korištenja AI alata, predaja neautentičnog rada (generiranog AI alatom na nedopušten način). U slučaju povrede mogu se izreći sljedeće mjere: poništenje rada ili ispita, dodjela negativne ocjene, pokretanje stegovnog postupka, teže povrede mogu rezultirati postupcima u skladu s općim aktima Fakulteta i Sveučilišta, stoji u dokumentu.
Podsjetimo, AI smjernice već je usvojio niz sveučilišta i fakulteta u državi. Među prvima koji su to učinili bili su fakulteti usmjereni na informatiku i računalstvo, FOI i FER. Nakon njih svoje smjernice objavio je i Fakultet političkih znanosti u Zagrebu, a smjernice je usvojilo i čitavo Sveučilište u Zadru.
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