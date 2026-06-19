Studenti i učenici svojim radom uplaćuju milijune za umirovljenike: Njima ne ide ništa

Od učeničkog i studentskog rada uplaćuje se samo za mirovine sadašnjih umirovljenika, dok se njima staž ne upisuje. Iznos je višemilijunski.

Dok redovito zaposlene osobe od svoje bruto mjesečne plaće izdvajaju 15 posto za mirovine sadašnjih umirovljenika u prvi stup, a pet posto za svoju buduću mirovinu u drugom stupu, studenti svojim radom isključivo pune mirovine sadašnjih umirovljenika. Naime, njima se mirovinski staž ne upisuje, ali doprinosi od mirovinskog idu solidarno u prvi stup.

Studenti i učenici uplatili 19,18 milijuna eura za umirovljenike u 2025.

Na svaki studentski ugovor poslodavac plaća 18 posto provizije. Od toga studentski centri izdvajaju pet posto kao doprinos za mirovinsko osiguranje u prvi stup. Isto pet posto u mirovinsko odvaja se za svaki učenički ugovor. Zato smo od Porezne uprave zatražili podatak koliko su učenici i studenti uplatili u prvi mirovinski stup, odnosno za mirovine sadašnjih umirovljenika, u prošloj, 2025. godini.

- Izvješćujemo Vas kako je temeljem podataka iz zaprimljenih Obrazaca JOPPD za 2025. godinu za ukupno 125.110 stjecatelja primitaka učenika i redovnih studenata ostvarenih radom preko posrednika pri zapošljavanju iskazano ukupno 19.117.471,79 eura doprinosa za mirovinsko osiguranje, I. stup, odgovaraju iz Porezne uprave.

Dakle, radi se o iznosu višem od 19 milijuna eura. Ako uzmemo posljednji recentni podatak da je prosječna mjesečna mirovina 587 eura, što je godišnje 7.044 eura, dolazimo do računice kako su studenti i učenici u prošloj godini zaradili za približno 2.714 umirovljenika s prosječnom mirovinom. Drugim riječima, iznos koji je otišao u prvi stup u teoriji bio bi dovoljan za 2.714 umirovljenika s prosječnom mirovinom u jednoj kalendarskoj godini.

Iznos u odnosu na lani narastao za 2,47 milijuna eura

Vidljivo je i kako iz godine u godinu raste iznos koji se uplaćuje u prvi stup, što je posljedica rasta učeničkih i studentskih satnica, kao i sve veći broj učenika i studenata koji rade. Tako je taj iznos u 2023. godini bio 14,59 milijun eura, u 2024. godini 16,65 milijuna eura, dok je u 2025. godini 19,12 milijuna eura, pokazuju usporedni podatci s onima koje je ranije objavio naš sestrinski portal mirovina.hr. Dakle, u odnosu na lani ove godine iznos je viši za 2,47 milijuna eura.