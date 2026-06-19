Optužnica protiv bivše rektorice već dvije godine bez odluke na sudu

Nastavnik izradio mural Luke Modrića: 'On to zaslužuje'
Zadarski nastavnik već je prošle godine izradio mural na drugoj lokaciji, no uništili su ga vandali. Sada je pravda došla na svoje.
16:06 11 d 08.06.2026
19. lipanj 2026.
USKOK je protiv bivše rektorice Dijane Vican optužnicu podignuo u ljeto 2024. Dvije godine kasnije ona na sudu još nije potvrđena niti odbačena.
Bio je studeni 2023. godine kada je u istražnom zatvoru završila bivša rektorica Sveučilišta u Zadru Dijana Vican, zbog sumnji da je obustavila naplatu garancije za gradnju studentskog doma i menze te time Sveučilište oštetila za tadašnjih 1,45 milijuna kuna, današnjih 192.448 eura. Tri tjedna nakon puštena je na slobodu, a u lipnju 2024. USKOK je podigao optužnicu. Ona ni dan danas, nakon dvije godine, nije ni prihvaćena ni odbačena na Županijskom sudu u Zagrebu.
Naime, odluka o optužnici još nije donesena. Nakon što je USKOK podigao optužnicu, nadležni sud na sjednici optužnog vijeća mora odlučiti je li optužnica utemeljena na dovoljnom broju pravno valjanih dokaza koji opravdavaju provođenje središnjeg stadija kaznenog postupka, rasprave pred sudom, objašnjeno je na stranicama Ministarstva pravosuđa. Tu je zapelo.
- Odluka o potvrđivanju optužnice još nije donesena i spis se trenutno nalazi na Visokom kaznenom sudu povodom žalbe na odluku kojom se odbija prijedlog obrane za izdvajanje nezakonitih dokaza, odgovorio nam je glasnogovornik Županijskog suda u Zagrebu, sudac Krešimir Devčić.
Valja napomenuti kako su istom optužnicom obuhvaćeni i bivša državna tajnica Josipa Pleslić (ex Rimac) i Ante Stanišić iz tvrtke Graditelj svratišta. Naime, USKOK sumnja da je Vican obustavila naplatu garancije na zahtjev bivše državne tajnice. Kada je uhićena, odvjetnik bivše rektorice kazao je kako je ona istražiteljima ukazala na razloge zbog kojih ne postoji nikakva njezina odgovornost u ovom slučaju te da je izjavila kako nema nikakve veze s Pleslić i da nije postupala po njezinim traženjima.
Nastavnik izradio mural Luke Modrića: 'On to zaslužuje'
Zadarski nastavnik već je prošle godine izradio mural na drugoj lokaciji, no uništili su ga vandali. Sada je pravda došla na svoje.
16:06 11 d 08.06.2026
Preokret oko gašenja veleučilišta zbog nepravilnosti: Sud poništio odluku Fuchsa
Nakon redovitog ocjenjivanja Agencija i Ministarstvo naložili su zatvaranje privatnog Veleučilišta Aspira. Sud je sada donio odluku koja to poništava.
15:06 3 d 16.06.2026
Kolika je šansa da optužnica u konačnici bude potvrđena? To, dakako, ovisi o odluci višeg suda. Ono što govore podatci Državnog odvjetništva za 2025. godinu jest kako se na sudovima potvrdi 90,74 posto podignutih optužnica. Tako su lani sudovi njih 7,6 posto vratili odvjetništvu radi ispravka ili boljeg objašnjenja, dok je njih 1,65 posto odbačeno.
Spomenimo i kako Zakon o kaznenom postupku ne navodi rok u kojem su sudovi dužni donijeti odluku o potvrđivanju optužnice. Ono što bi trebalo imati na umu jest da, kako stoji na stranicama Ministarstva pravosuđa, prema ustaljenoj praksi sudski postupak treba biti pravomoćno okončan u roku tri godine od njegovog započinjanja. Sam Zakon o kaznenom postupku navodi kako se postupak mora provesti bez odugovlačenja.
Ravnateljica obrazovne agencije nije predala imovinsku karticu, prijeti joj kazna
Srednja.hr uočila je kako ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje nije predala imovinsku karticu. To je učinila tek nakon našeg upita.
15:57 1 d 18.06.2026
Novi dekan o planovima, ali i gašenjima veleučilišta: 'Imamo inflaciju novih studija'
Dekan Veleučilišta u Šibeniku od jeseni će biti Dragan Zlatović. Planira nastaviti jačati veleučilište, a s obzirom na rezultate, gašenja se ne boje.
09:36 5 d 14.06.2026
Cijelo ovo vrijeme, pa tako i dok je bila u istražnom zatvoru, Vican je na čelu Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO). Otamo su nam u studenom 2023. odgovorili kako će se donijeti odgovarajuće mjere i pokrenuti postupci 'nakon pravomoćnosti optužnice'. To se još nije dogodilo, budući da sud o njoj još nije pravomoćno odlučio.
Na mjesto predsjednice Upravnog vijeća bivšu rektoricu imenovao je premijer Andrej Plenković. Njih dvoje oduvijek su njegovali bliske odnose. Nakon uhićenja premijer je kazao da je to veliko iznenađenje za sve koji je poznaju te je naglašavao njezin velik doprinos Sveučilištu. S druge strane, zadarski gradski vijećnik govorio je kako se na financiranje projekta gradnje doma i menze upozoravalo godinama ranije. Rekao je da Ministarstvo obrazovanja nije htjelo financirati dodatne troškove koje je na kraju pokrio Grad Zadar.
Unatoč optužnici Vican je nedavno dobila počasno zvanje professorica emerita na zadarskom sveučilištu. Sama Vican na dodjeli je rekla kako je njezin rad bio sa srcem i s puno ljubavi te da tko se latio rektorskog posla, zna da je to plivanje uzvodno. Plaketu joj je predao sadašnji rektor Josip Faričić koji je, kada je Vican uhićena, izjavio kako je poznavajući njezin rad taj događaj nespojiv s njome. Dodao je da se nada kako će istraga što prije završiti.
Da biste nastavili sa čitanjem naših pretplatničkih tekstova, morate se pretplatiti.
Čitajte portale srednja.hr, mirovina.hr i bauštela.hr cijelu godinu uz 50 % popusta! Prilikom kupnje unesite kod: GODISNJA50, a popust vrijedi za prvu godinu pretplate.
Već ste pretplaćeni? Prijavite se
Za sva pitanja javite nam se na [email protected]
Izjave likova opsjednutih nogometom koje ćete možda čuti pred prvu utakmicu Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
Nogomet igraju kao da imaju dvije lijeve, ali tvrde da su mogli igrati za repku, samo da nisu zeznuli koljeno. Njihovih bisera ćemo se naslušati.
14:20 2 d 17.06.2026
Ida je najvolonterka godine i studira na jednom od najpopularnijih studija, a evo kako joj sve polazi za rukom
Obveze na faksu i volontiranje nije joj lako uskladiti, ali Ida kao volonterka daje sve od sebe, pa je za svoj rad dobila i Volonterski Oskar.
13:51 7 d 12.06.2026
Nije svejedno gdje studirate ekonomiju: Pogledajte kakve prilike imaju studenti ovog faksa još tijekom studija
Studij nije samo diploma. Važno je i kakve ćete prilike dobiti tijekom studiranja, upoznati ljude iz struke i steći iskustvo, a FET u Puli nudi puno.
13:19 7 d 12.06.2026
Najbolji studenti najvećeg faksa u zemlji otkrili su nam tajnu svog uspjeha: 'To je stvar discipline'
Anita, Antonio i Damjan su među top studentima na EFZG-u. U tome nema nikakve misterije, otkrili su nam - samo disciplina i iskren interes za studij.
07:00 7 d 12.06.2026
Profesor nam je otkrio kako izgleda studij koji obrazuje tražene stručnjake: 'Studenti nisu samo promatrači'
Jedan nastavnik može promijeniti smjer cijeloga života. Saznajte kako FOI u Varaždinu obrazuje ljude koji će jednog dana biti taj nastavnik.
09:54 8 d 11.06.2026
Pronašli smo jedan od najzanimljivijih pametnih satova na tržištu: Evo pet razloga zašto je genijalan
Plaćate bez novčanika, prati vaš san i raziinu stresa, detaljno prati vaše rezultate u više od stotinu sportova, a baterija mu traje do deset dana.
11:30 9 d 10.06.2026
Izračunajte hoćete li upasti u željenu srednju školu: Saznajte imate li dovoljno bodova
S Kalkulatorom bodova brzo i jednostavno provjerite bodove za upis u školu te kroz online predstavljanje saznajte sve o željenim srednjim školama.
15:21 4 d 15.06.2026
Čitajte portal srednja.hr cijele godine u pola cijene: Velika akcija traje još kratko
Kupite godišnju pretplatu i čitajte sve članke bez oglasa uz 50 % popusta. Velika akcija traje još samo tjedan dana, do 23. lipnja u ponoć.
12:00 18 d 01.06.2026
USKOK ju teretio da je oštetila Sveučilište, oni joj dali počasno zvanje: 'Moj rad je bio sa srcem'
Sveučilište u Zadru dodijelilo je najvišu akademsku počast bivšoj rektorici Dijani Vican, koju USKOK tereti da ga je oštetila za 1,45 milijuna kuna.
11:36 85 d 26.03.2026
Studenti i učenici svojim radom uplaćuju milijune za umirovljenike: Njima ne ide ništa
Od učeničkog i studentskog rada uplaćuje se samo za mirovine sadašnjih umirovljenika, dok se njima staž ne upisuje. Iznos je višemilijunski.
16:19 3 h 19.06.2026
Stiže produženi vikend, evo koje će menze raditi: U ovim gradovima nećete ostati gladni
U ponedjeljak je neradni dan, no obroke ćete moći pojesti u dvije menze Studentskog centra u Zagrebu. Od utorka sve rade po uobičajenom rasporedu.
11:04 8 h 19.06.2026
Ravnateljica je tri godine, sudski proces oko njezina zapošljavanja još traje
Iako je niži sud donio oslobađajuću presudu, cijeli slučaj oko zapošljavanja ravnateljice obrazovne agencije još uvijek je na višem sudu.
09:41 9 h 19.06.2026
Niste polagali maturu? I dalje možete upisati kratki stručni studij, a nudi se i jedan u području ekonomije
U Hrvatskoj je za upis na studij potrebna državna matura, no od tog pravila postoji iznimka. Kratki stručni studiji mogu se upisati i bez mature.
07:00 12 h 19.06.2026