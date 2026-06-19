Optužnica protiv bivše rektorice već dvije godine bez odluke na sudu

USKOK je protiv bivše rektorice Dijane Vican optužnicu podignuo u ljeto 2024. Dvije godine kasnije ona na sudu još nije potvrđena niti odbačena.

Bio je studeni 2023. godine kada je u istražnom zatvoru završila bivša rektorica Sveučilišta u Zadru Dijana Vican, zbog sumnji da je obustavila naplatu garancije za gradnju studentskog doma i menze te time Sveučilište oštetila za tadašnjih 1,45 milijuna kuna, današnjih 192.448 eura. Tri tjedna nakon puštena je na slobodu, a u lipnju 2024. USKOK je podigao optužnicu. Ona ni dan danas, nakon dvije godine, nije ni prihvaćena ni odbačena na Županijskom sudu u Zagrebu.

Spis je na višem sudu

Naime, odluka o optužnici još nije donesena. Nakon što je USKOK podigao optužnicu, nadležni sud na sjednici optužnog vijeća mora odlučiti je li optužnica utemeljena na dovoljnom broju pravno valjanih dokaza koji opravdavaju provođenje središnjeg stadija kaznenog postupka, rasprave pred sudom, objašnjeno je na stranicama Ministarstva pravosuđa. Tu je zapelo.

- Odluka o potvrđivanju optužnice još nije donesena i spis se trenutno nalazi na Visokom kaznenom sudu povodom žalbe na odluku kojom se odbija prijedlog obrane za izdvajanje nezakonitih dokaza, odgovorio nam je glasnogovornik Županijskog suda u Zagrebu, sudac Krešimir Devčić.

Valja napomenuti kako su istom optužnicom obuhvaćeni i bivša državna tajnica Josipa Pleslić (ex Rimac) i Ante Stanišić iz tvrtke Graditelj svratišta. Naime, USKOK sumnja da je Vican obustavila naplatu garancije na zahtjev bivše državne tajnice. Kada je uhićena, odvjetnik bivše rektorice kazao je kako je ona istražiteljima ukazala na razloge zbog kojih ne postoji nikakva njezina odgovornost u ovom slučaju te da je izjavila kako nema nikakve veze s Pleslić i da nije postupala po njezinim traženjima.

90 posto optužnica u konačnici bude potvrđeno

Kolika je šansa da optužnica u konačnici bude potvrđena? To, dakako, ovisi o odluci višeg suda. Ono što govore podatci Državnog odvjetništva za 2025. godinu jest kako se na sudovima potvrdi 90,74 posto podignutih optužnica. Tako su lani sudovi njih 7,6 posto vratili odvjetništvu radi ispravka ili boljeg objašnjenja, dok je njih 1,65 posto odbačeno.

Spomenimo i kako Zakon o kaznenom postupku ne navodi rok u kojem su sudovi dužni donijeti odluku o potvrđivanju optužnice. Ono što bi trebalo imati na umu jest da, kako stoji na stranicama Ministarstva pravosuđa, prema ustaljenoj praksi sudski postupak treba biti pravomoćno okončan u roku tri godine od njegovog započinjanja. Sam Zakon o kaznenom postupku navodi kako se postupak mora provesti bez odugovlačenja.

Vican i dalje na čelu Upravnog vijeća obrazovne agencije

Cijelo ovo vrijeme, pa tako i dok je bila u istražnom zatvoru, Vican je na čelu Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO). Otamo su nam u studenom 2023. odgovorili kako će se donijeti odgovarajuće mjere i pokrenuti postupci 'nakon pravomoćnosti optužnice'. To se još nije dogodilo, budući da sud o njoj još nije pravomoćno odlučio.

Na mjesto predsjednice Upravnog vijeća bivšu rektoricu imenovao je premijer Andrej Plenković. Njih dvoje oduvijek su njegovali bliske odnose. Nakon uhićenja premijer je kazao da je to veliko iznenađenje za sve koji je poznaju te je naglašavao njezin velik doprinos Sveučilištu. S druge strane, zadarski gradski vijećnik govorio je kako se na financiranje projekta gradnje doma i menze upozoravalo godinama ranije. Rekao je da Ministarstvo obrazovanja nije htjelo financirati dodatne troškove koje je na kraju pokrio Grad Zadar.

Unatoč optužnici Vican je nedavno dobila počasno zvanje professorica emerita na zadarskom sveučilištu. Sama Vican na dodjeli je rekla kako je njezin rad bio sa srcem i s puno ljubavi te da tko se latio rektorskog posla, zna da je to plivanje uzvodno. Plaketu joj je predao sadašnji rektor Josip Faričić koji je, kada je Vican uhićena, izjavio kako je poznavajući njezin rad taj događaj nespojiv s njome. Dodao je da se nada kako će istraga što prije završiti.