Stiže produženi vikend, evo koje će menze raditi: U ovim gradovima nećete ostati gladni

U ponedjeljak je neradni dan, no obroke ćete moći pojesti u dvije menze Studentskog centra u Zagrebu. Od utorka sve rade po uobičajenom rasporedu.

Pred nama je produženi vikend, a vrata brojnih menzi u ponedjeljak, na Dan antifašističke borbe, bit će zatvorena. Ipak, tog 22. lipnja u Zagrebu će dežurati dvije menze.

Riječ je o restoranu u Studentskom domu Stjepan Radić te restoranu u Studentskom domu Cvjetno naselje, koji će raditi od 14 sati. Od utorka 23. lipnja, potvrdili su iz Studentskog centra u Zagrebu, menze će raditi po uobičajenom radnom vremenu.

Detalje za produženi vikend objavio je i Studentski centar u Splitu. U subotu će se ručak u Restoranu Kampus posluživati do 16 sati. Večera će biti u restoranu STOP od 18 do 21:30. U nedjelju će se ručak u Restoranu Kampus posluživati do 15 sati. Večera će biti u restoranu STOP od 18 do 21:30. U Splitu će u ponedjeljak dežurati Restoran STOP, Zalogajnica B.B. i Restoran Indeks.