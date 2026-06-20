Četiri hrvatska sveučilišta uvrštena na svjetsku listu najboljih. Naše najveće nema razloga za slavlje

Na novoj QS ljestvici najboljih sveučilišta četiri su iz Hrvatske. Sveučilište u Zagrebu je palo u odnosu na lani, a ostala su na istoj poziciji.

Izašla je nova rang-lista najboljih sveučilišta na svijetu, QS World University Ranking za 2027., britanske analitičke kompanije Quacquarelli Symonds. Rangirano je preko 1.500 institucija, a na njoj su i četiri najveća sveučilišta u Hrvatskoj.

Zagrebačko sveučilište palo, dva velika zadržala pozicije

Sveučilište u Zagrebu nalazi se na zbirnoj poziciji između 721. i 730. mjesta, a sveučilišta u Splitu, Rijeci i Osijeku zauzela su poziciju u rasponu od 1201. do 1400. mjesta. Sveučilište u Zagrebu palo je u odnosu na proteklu godinu, kada se na istoj ljestvici nalazilo na poziciji u rasponu od 701. do 710. mjesta. Sveučilišta u Splitu i Rijeci na istoj su poziciji kao na prošlom rangiranju, dok Sveučilište J.J. Strossmayera protekle godine nije bilo na ovoj ljestvici. Podsjetimo, na nedavno objavljenoj CWUR ljestvici naša sveučilišta bilježe blagi pad.

Iako je i ono palo za pet mjesta u odnosu na lani, najbolje rangirano u okruženju je Sveučilište u Ljubljani, kojeg QS Ranking smješta na 530 mjesto. Sveučilište u Mariboru je rangirano između 901. i 950 pozicije, a Sveučilište Primorska između 1.201 i 1.400 pozicije. Na ljestvici su i dva sveučilišta u Srbiji, Sveučilište u Beogradu (zbirna pozicija 801.-850.) i Sveučilište Novi Sad (zbirna pozicija 1.201. - 1.400.) te jedno u Bosni i Hercegovini, Sveučilište u Sarajevu (zbirna pozicija 1.400+).

Top pet sveučilišta svijeta prema QS ljestvici su redom: Massachusetts Institute of Technology (MIT) u SAD-u, Imperial College London u Ujedinjenom Kraljevstvu, Sveučilište Stanford u SAD-u, Sveučilište u Oxfordu u Ujedinjenom Kraljevstvu te Sveučilište Harvard u SAD-u.

Što se vrednovalo?

Nova QS ljestvica sveučilišta vrednovala je visoka učilišta kroz pet glavnih područja procjene. Najveću težinu u ukupnom rezultatu ima područje istraživanje i otkrića, koje nosi 50 posto ukupne ocjene. Unutar tog područja posebno se vrednuje akademski ugled, s udjelom od 30 posto, dok citiranost po članu nastavnog osoblja čini dodatnih 20 posto ukupnog rezultata. Drugo važno područje je zapošljivost i ishodi, koje prilikom rangiranja donosi 20 posto bodova. U tom se segmentu mjeri koliko su sveučilišta prepoznata među poslodavcima te kakve ishode ostvaruju njihovi studenti i diplomanti. Ugled među poslodavcima nosi 15 posto ukupne ocjene, dok se ishodi zapošljavanja vrednuju s 5 posto.

Područje iskustvo učenja čini 10 posto ukupnog rezultata. U toj se kategoriji promatra omjer nastavnika i studenata, koji služi kao pokazatelj kvalitete i intenziteta nastavnog procesa te dostupnosti nastavnog osoblja studentima.

Značajan dio metodologije odnosi se i na globalnu uključenost sveučilišta, koje je 'teško' 15 posto ukupne ocjene. U okviru tog područja vrednuju se međunarodna obilježja sveučilišta: udio međunarodnog nastavnog osoblja, međunarodnu istraživačku mrežu i udio međunarodnih studenata, pri čemu svaki od tih pokazatelja nosi po 5 posto. Pokazatelj međunarodne raznolikosti studenata u ovoj je metodologiji naveden s ponderom od 0 posto. Konačno, održivost čini 5 posto ukupne ocjene. Time QS u svoju metodologiju rangiranja uključuje i procjenu doprinosa sveučilišta održivom razvoju te odgovornom djelovanju u akademskom i širem društvenom okruženju.

Sveučilište u Rijeci: Rastu nam bodovi u dva pokazatelja

Sveučilište u Rijeci objavilo je i priopćenje o svom plasmanu. Ondje smatraju da je zadržavanje pozicije 'odraz dosljednosti i kvalitete znanstvenog i obrazovnog rada Sveučilišta.'

- Osim pozicije na ljestvici, ohrabrujuću sliku daje i kretanje rezultata po pojedinim pokazateljima. U razdoblju od 2023. do 2027. godine Sveučilište u Rijeci bilježi izražen rast bodova na dva pokazatelja koja su među najvažnijima u QS metodologiji: Akademska reputacija je uz postojan uzlazni trend kroz svih pet promatranih godina narasla s 5,4 na 8,7 boda dok je Citiranost po nastavniku narasla s 3,9 na 8,2 boda, što potvrđuje jačanje istraživačkog odjeka i vidljivosti znanstvenog rada Sveučilišta. Budući da akademska reputacija i istraživački učinak čine težišni dio QS metodologije, ovaj rast pokazuje da temeljni pokazatelji kvalitete Sveučilišta jačaju, stvarajući temelje za buduća izdanja ljestvice, priopćilo je Sveučilište u Rijeci.

Ljestvice imaju svoja ograničenja

Pisali smo u više navrata i o tome da ovakve ljestvice imaju svoja ograničenja, a prije godinu dana razgovarali smo o tome Irenom Petrušić, zamjenicom ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), koja je autorica niza radova iz područja osiguravanja kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju. Iako sveučilištima mogu biti korisna kod usporedbe s drugim institucijama, metodologije na kojima se temelje obuhvaćaju samo dio sveučilišne djelatnosti, naglasila je Petrušić ranije za srednja.hr.

Ključno ograničenje tih ljestvica jest to što najčešće mjere ono što je lako kvantificirati: znanstvenu produktivnost, broj publikacija, citiranost, međunarodnu vidljivost, reputaciju ili nagrade. Tako se ponekad u drugi plan stavljaju elementi koji su važni studentima i društvu, ali ih je teže mjeriti, poput kvalitete poučavanja, stvarnog obrazovnog iskustva, rada s lokalnom zajednicom, prijenosa znanja ili šire društvene uloge sveučilišta.

Važno ograničenje je i komercijalna narav pojedinih rangiranja. Mnoge ljestvice izrađuju privatne tvrtke koje, osim samog rangiranja, zarađuju na prodaji analitičkih izvješća, konferencijama, konzultantskim uslugama i licencama za korištenje oznaka ili logotipa.