Faks Poruka u paviljonu doma na Savi rastopila studente: Napokon nema veze s kosom u tušu, baš suprotno

Poruka u paviljonu doma na Savi rastopila studente: Napokon nema veze s kosom u tušu, baš suprotno

Korana Povijač
Korana Povijač

20. lipanj 2026.

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Poruka u paviljonu doma na Savi rastopila studente: Napokon nema veze s kosom u tušu, baš suprotno

Poruka u Studentskom domu Stjepan Radić | foto: srednja.hr/čitatelj

Stresno je razdoblje za studente, a netko od kolega odlučio ih je podsjetiti da žive u trenutku i manje se stresiraju jer im to - ne pomaže.

Uslijed ispitnih rokova i iseljavanjima iz doma za ovu akademsku godinu, a za neke možda i zauvijek, u paviljonu Studentskog doma Stjepan Radić ovog je tjedna osvanula dirljiva poruka. Netko od stanara kolegama je poručio - uživaj u danima prije iseljenja.

- Zašto bismo gubili vrijeme na živciranje i stresiranje kad to ništa ne pomaže u životu? Tu si. Sad. Super si. Položit ćeš i te ispite, a ako ne, pa nije smak svijeta - ispita će još biti. Uživaj u danima prije iseljenja, stoji u poruci.

S obzirom na to da se na listu papira nalazi i crtež, poruka završava rečenicom - 'evo ti i malo cvijeća za veseo i šaren dan'. Na ovoj poveznici možete pronaći i poruke koje su studenti napisali djelatnicima menze ovog doma.

Poruka u Studentskom domu Stjepan Radić | foto: srednja.hr/čitatelj
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