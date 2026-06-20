Poruka u paviljonu doma na Savi rastopila studente: Napokon nema veze s kosom u tušu, baš suprotno

Stresno je razdoblje za studente, a netko od kolega odlučio ih je podsjetiti da žive u trenutku i manje se stresiraju jer im to - ne pomaže.

Uslijed ispitnih rokova i iseljavanjima iz doma za ovu akademsku godinu, a za neke možda i zauvijek, u paviljonu Studentskog doma Stjepan Radić ovog je tjedna osvanula dirljiva poruka. Netko od stanara kolegama je poručio - uživaj u danima prije iseljenja.

- Zašto bismo gubili vrijeme na živciranje i stresiranje kad to ništa ne pomaže u životu? Tu si. Sad. Super si. Položit ćeš i te ispite, a ako ne, pa nije smak svijeta - ispita će još biti. Uživaj u danima prije iseljenja, stoji u poruci.