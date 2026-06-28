Za ove fakultete maturanti moraju predati potvrdu župnika i krsni list

Kako bi postali studenti njihovih fakulteta, maturanti moraju priložiti krsni list i preporuku župnika, ali i položiti motivacijski razgovor.

Za tri fakulteta u Hrvatskoj maturanti će morati na nedjeljnu misu i potom povući svog župnika 'za rukav'. Naime, kako bi pristupili prijemnim ispitima na katoličko-bogoslovnim fakultetima, valja predati krsni list i preporuku svećenika.

Zagreb - za pristup testu motivacije potrebno mišljenje župnika

Na Katoličko-bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu maturanti se mogu odlučiti za integrirani filozofsko-teološki studij, prijediplomski studij teološko-religijskih znanosti ili prijediplomski studij crkvene glazbe. Ukupna kvota za sljedeću akademsku godinu je 158. Za svaki od spomenutih studija trebaju pristupiti prijemnom ispitu, što je zapravo usmeni i pisani test motivacije, dok je za crkvenu glazbu to provjera solfeggia, teorije glazbe, harmonije, harmonije na glasoviru i glasovir. Preduvjet za pristup je predati potvrdu o krštenju ili krsni list, kao i mišljenje župnika. Dio kandidata ima prednost.

- Pristupnici koji su kandidati za svećeničko zvanje na Filozofsko-teološkom studiju stječu prednost pri upisu temeljem pismene preporuke mjerodavnog ordinarija odnosno od njega za to određenih osoba ako su zadovoljili sve navedene uvjete, stoji u natječaju, a dodajmo i kako kandidati za provjeru posebnih sposobnosti moraju uplatiti 20 eura fakultetu.

Split - potrebna preporuka župnika za motivacijski razgovor

Eliminacijski uvjet za upis na Katoličko bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu jest ostvaren dovoljan broj bodova na motivacijskom razgovoru. Kako bi njemu pristupili, maturanti između ostalog moraju dostaviti krsni list i preporuku ordinarija ili župnika. Kandidati koji nisu pohađali katolički vjeronauk u srednjoj školi moraju i uspješno položiti dodatnu provjeru znanja iz tog predmeta. Na ovom fakultetu upisuje se prijediplomski studij teološko religijskih znanosti te integrirani filozofsko teološki studij. Ukupna kvota za nadolazeću akademsku godinu je 54. Nema naznaka da se prijemni naplaćuje.

Đakovo - za studente laike potrebna preporuka župnika

Krsni list i preporuku župnika za studente laike treba predati i na Katoličko bogoslovnom fakultetu u Đakovu koji djeluje pod osječkim sveučilištem. Kandidati za svećeničko ili redovničko zvanje stječu prednost na upisima temeljem preporuke mjerodavnoga ordinarijata. Za njihov integrirani filozofsko-teološki studij, čija je ukupna kvota 40, treba položiti motivacijski razgovor. Dodatna provjera, stoji na stranicama fakulteta, obuhvaća motivacijski razgovor kandidata s mjerodavnim članovima povjerenstva. Motivacijski razgovor ujedno je eliminacijski uvjet. Troškove provjere maturanti moraju platiti 20 eura.