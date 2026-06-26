Faks Na još jednom sveučilištu niknulo radničko vijeće, dva sindikata borila se za mjesta

Na još jednom sveučilištu niknulo radničko vijeće, dva sindikata borila se za mjesta

Hrvoje Debeljak
Hrvoje Debeljak

26. lipanj 2026.

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Na još jednom sveučilištu niknulo radničko vijeće, dva sindikata borila se za mjesta

Foto: Unsplash

Na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli osnovano je radničko vijeće. Među kandidatima bile su liste Nezavisnog sindikata i Akademskog sindikata.

Nakon Rektorata Sveučilišta u Zagrebu radničko vijeće osnovano je i na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Kako proizlazi s njihovih internetskih stranica, na izborima održanim u svibnju odabrani su članovi prvog radničkog vijeća.

Razlog osnivanja predlaganje konkretnih promjena

Konkretno, predlagatelj utemeljenja radničkog vijeća bio je Dominik Tomislav Vladić, povjerenik podružnice Akademskog sindikata na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Na skupu radnika u travnju progovorio je zašto osnivaju radničko vijeće.

Kao razloge navodi potrebu stvaranja alata kojim će sindikati i radnici moći predložiti konkretne promjene po pitanju poboljšanja uvjeta rada, materijalnih i nematerijalnih prava koje su sada samo na razni pisanja javnih priopćenja i nitko nema obvezu niti ih pročitati. Također ističe podatke DZS-a i odnos prosječne plaće i plaće nenastavnog i nastavnog osoblja koji je svake godine ponovno sve lošiji, stoji u zapisniku spomenute sjednice.

Izbori su održani elektronički u svibnju, putem poveznice na Intranetu djelatnika, korištenjem službenog UNIPU elektroničkog identiteta. Na izborima borile su se dvije liste, lista kandidata Akademskog sindikata i lista kandidata Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja. Glasalo je 126 radnika od njih ukupno 314 s pravom glasa, što je 40,12 posto radnika. Rezultati su bili sljedeći:

- Lista Akademskog sindikata: 50 glasova. Lista Nezavisnog sindikata znanosti: 76 glasova. S obzirom na broj dobivenih glasova, primjenjujući D'Hontovu metodu raspodjele, lista Akademskog sindikata, nositelja liste Dominika Tomislava Vladića, ostvarila je dva mjesta u Radničkom vijeću Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, a lista Nezavisnog sindikata znanosti nositeljice Mariete Djaković tri mjesta. Slijedom toga i izbornih lista u Radničko vijeće ulaze tri člana s liste NSZ i dva člana s liste Akademskog sindikata. A to su: Za Akademski sindikat: 1. Dominik Tomislav Vladić 2. Lorena Bestulić. Za Nezavisni sindikat znanosti: 1. Marieta Djaković 2. Barbara Ferro Ghiraldo 3. Denis Modrušan. Zamjenici: za Akademski sindikat: 1. Marijana Crljen 2. Nikolina Fornažar, za Nezavisni sindikat znanosti: 1. Rozana Veselica Celić 2. Kristina Šepak 3. Kristina Djaković, stoji u zapisniku sjednice.

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Radničko vijeće štiti prava radnika, ali ne smije pripremati štrajk

Osnivanje radničkog vijeća zakonsko je pravo. Zakon o radu kaže kako radničko vijeće zastupa djelatnike kod poslodavca u zaštiti i promicanju njihovih prava i interesa. Nadalje, pazi na poštivanje zakona o radu, pravilnika o radu, kolektivnih ugovora te drugih propisa te pazi ispunjava li poslodavac uredno i točno obveze obračunavanja i uplaćivanja doprinosa u skladu s posebnim propisa te u tu svrhu ima pravo uvida u odgovarajuću dokumentaciju. Radničko vijeće ne smije sudjelovati u pripremanju ili ostvarenju štrajka. Poslodavac je pak dužan najmanje svaka tri mjeseca obavijestiti radničko vijeće o stanju, rezultatima poslovanja te organizaciji rada, kretanju i promjenama u plaćama, opsegu i razlozima uvođenja prekovremenog rada, broju i vrsti radnika, strukturi zaposlenika, rezultatima provedenih inspekcijskih nadzora u području rada i zaštite na radu. Isto, poslodavac se mora savjetovati s radničkim vijećem prije donošene odluke važne za položaj radnika.

Podsjetimo, prvo radničko vijeće stručnih službi na Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu osnovano je u 2024. godini. Tamošnja predsjednica tada je poručila kako će radničko vijeće doprinijeti u procesu donošenja nove sistematizacije radnih mjesta te da će jačati internu komunikaciju i informiranost djelatnika.

Spomenimo i kako Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih svaki mjesec na svojim internetskim stranicama objavljuje prosječne i medijalne plaće zaposlenika u obrazovanju. Posljednji dostupni podatci za sustav visokog obrazovanja oni su za travanj 2026. Prosječna plaća asistenta bila je 1.479 eura neto, a višeg asistenta 1.867 eura neto. Prosječna plaća docenta bila je 2.201 eura neto, a izvanrednog profesora 2.581 eura neto. Na najvišim radnim mjestima prosječna plaća bila je 2.956 eura neto za redovitog profesora i 3.406 eura neto za redovitog profesora u trajnom izboru. Što zapravo znači prosječna plaća i koja je metodologija prikupljanja ovih podataka, pročitajte ovdje.

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