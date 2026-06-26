Na još jednom sveučilištu niknulo radničko vijeće, dva sindikata borila se za mjesta

Na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli osnovano je radničko vijeće. Među kandidatima bile su liste Nezavisnog sindikata i Akademskog sindikata.

Nakon Rektorata Sveučilišta u Zagrebu radničko vijeće osnovano je i na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Kako proizlazi s njihovih internetskih stranica, na izborima održanim u svibnju odabrani su članovi prvog radničkog vijeća.

Razlog osnivanja predlaganje konkretnih promjena

Konkretno, predlagatelj utemeljenja radničkog vijeća bio je Dominik Tomislav Vladić, povjerenik podružnice Akademskog sindikata na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Na skupu radnika u travnju progovorio je zašto osnivaju radničko vijeće.

- Kao razloge navodi potrebu stvaranja alata kojim će sindikati i radnici moći predložiti konkretne promjene po pitanju poboljšanja uvjeta rada, materijalnih i nematerijalnih prava koje su sada samo na razni pisanja javnih priopćenja i nitko nema obvezu niti ih pročitati. Također ističe podatke DZS-a i odnos prosječne plaće i plaće nenastavnog i nastavnog osoblja koji je svake godine ponovno sve lošiji, stoji u zapisniku spomenute sjednice.

Izbori su održani elektronički u svibnju, putem poveznice na Intranetu djelatnika, korištenjem službenog UNIPU elektroničkog identiteta. Na izborima borile su se dvije liste, lista kandidata Akademskog sindikata i lista kandidata Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja. Glasalo je 126 radnika od njih ukupno 314 s pravom glasa, što je 40,12 posto radnika. Rezultati su bili sljedeći:

- Lista Akademskog sindikata: 50 glasova. Lista Nezavisnog sindikata znanosti: 76 glasova. S obzirom na broj dobivenih glasova, primjenjujući D'Hontovu metodu raspodjele, lista Akademskog sindikata, nositelja liste Dominika Tomislava Vladića, ostvarila je dva mjesta u Radničkom vijeću Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, a lista Nezavisnog sindikata znanosti nositeljice Mariete Djaković tri mjesta. Slijedom toga i izbornih lista u Radničko vijeće ulaze tri člana s liste NSZ i dva člana s liste Akademskog sindikata. A to su: Za Akademski sindikat: 1. Dominik Tomislav Vladić 2. Lorena Bestulić. Za Nezavisni sindikat znanosti: 1. Marieta Djaković 2. Barbara Ferro Ghiraldo 3. Denis Modrušan. Zamjenici: za Akademski sindikat: 1. Marijana Crljen 2. Nikolina Fornažar, za Nezavisni sindikat znanosti: 1. Rozana Veselica Celić 2. Kristina Šepak 3. Kristina Djaković, stoji u zapisniku sjednice.

Radničko vijeće štiti prava radnika, ali ne smije pripremati štrajk

Osnivanje radničkog vijeća zakonsko je pravo. Zakon o radu kaže kako radničko vijeće zastupa djelatnike kod poslodavca u zaštiti i promicanju njihovih prava i interesa. Nadalje, pazi na poštivanje zakona o radu, pravilnika o radu, kolektivnih ugovora te drugih propisa te pazi ispunjava li poslodavac uredno i točno obveze obračunavanja i uplaćivanja doprinosa u skladu s posebnim propisa te u tu svrhu ima pravo uvida u odgovarajuću dokumentaciju. Radničko vijeće ne smije sudjelovati u pripremanju ili ostvarenju štrajka. Poslodavac je pak dužan najmanje svaka tri mjeseca obavijestiti radničko vijeće o stanju, rezultatima poslovanja te organizaciji rada, kretanju i promjenama u plaćama, opsegu i razlozima uvođenja prekovremenog rada, broju i vrsti radnika, strukturi zaposlenika, rezultatima provedenih inspekcijskih nadzora u području rada i zaštite na radu. Isto, poslodavac se mora savjetovati s radničkim vijećem prije donošene odluke važne za položaj radnika.

Podsjetimo, prvo radničko vijeće stručnih službi na Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu osnovano je u 2024. godini. Tamošnja predsjednica tada je poručila kako će radničko vijeće doprinijeti u procesu donošenja nove sistematizacije radnih mjesta te da će jačati internu komunikaciju i informiranost djelatnika.

Spomenimo i kako Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih svaki mjesec na svojim internetskim stranicama objavljuje prosječne i medijalne plaće zaposlenika u obrazovanju. Posljednji dostupni podatci za sustav visokog obrazovanja oni su za travanj 2026. Prosječna plaća asistenta bila je 1.479 eura neto, a višeg asistenta 1.867 eura neto. Prosječna plaća docenta bila je 2.201 eura neto, a izvanrednog profesora 2.581 eura neto. Na najvišim radnim mjestima prosječna plaća bila je 2.956 eura neto za redovitog profesora i 3.406 eura neto za redovitog profesora u trajnom izboru. Što zapravo znači prosječna plaća i koja je metodologija prikupljanja ovih podataka, pročitajte ovdje.