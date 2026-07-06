Nije za cure i one loše u matematici: Razbili smo pet mitova o popularnoj grani studija

Koliko su istinite priče o IT studijima? S prodekanom FERIT-a provjerili smo najčešće mitove i otkrili što buduće studente doista očekuje.

Česta asocijacija na IT studije jest čovjek koji sjedi za računalom i programira - dan za danom, sam, okružen ekranima. No IT je puno više od toga, a ta pretpostavka tek je jedan od mitova koji se vuku internetom i ulaze u glave maturanata pri odabiru studija. Kako bismo raščistili najčešće, razgovarali smo s prodekanom za nastavu i studente Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (FERIT) Ivanom Vidovićem.

Upravo je FERIT dobar primjer koliko je slika o IT-ju promašena. Fakultet u području IT-ja i elektrotehnike nudi prijediplomske studije koji pokrivaju daleko šire područje od onoga što većina maturanata zamišlja.

Na sveučilišnoj razini možeš birati između dva studija. Ako odabereš Računarstvo, bavit ćeš se programskim ili računalnim inženjerstvom. U slučaju da te više zanima Elektrotehnika i informacijska tehnologija, moći ćeš birati između smjera Elektrotehnika i smjera Informacijske i komunikacijske tehnologije. Ako se ipak više želiš usmjeriti na neki praktični, stručni smjer, tu su stručni prijediplomski studiji Računarstvo te Elektrotehnika s usmjerenjima na automatiku ili elektroenergetiku.

Širina studijske ponude samo je odgovor na prvi mit koji ćemo razbiti, a to je da IT znači isključivo programiranje. Timski rad u IT-ju | Foto: Canva

'IT znači samo programiranje'

Ako te programiranje baš i ne privlači, ovo je dobra vijest: IT je puno, puno više od jedne discipline. Mnogima je prva asocijacija na IT upravo programiranje, no svesti cijelo područje na jedan alat isto je kao reći da medicina znači samo uzimanje krvne slike.

- IT obuhvaća širok spektar disciplina poput umjetne inteligencije, kibernetičke sigurnosti, podatkovne analitike, računalnih mreža, osiguranja kvalitete, upravljanja informacijskim sustavima ili dizajna digitalnih rješenja, uz taj očekivani, klasičan razvoj aplikacija, objašnjava prodekan.

Svako od tih područja zahtijeva drugačije vještine, a programiranje je samo jedan od alata koji se pritom koristi. I zato se studenti ne moraju gurati u kalup koji im ne odgovora.

- FERIT ne obrazuje samo stručnjake za IT, već i inženjere iz područja elektrotehnike, energetike, automatizacije, robotike i slično. Upravo ta širina područja omogućuje studentima da pronađu onaj smjer koji najbolje odgovara njihovim interesima i talentima. Programiranje na računalu | Foto: Canva

'Bez petice iz Matematike ne upisuj IT'

Ovo je prema prodekanovim riječima, vjerojatno najrasprostranjeniji mit koji kruži među maturantima i zna odvratiti mnoge od toga da uopće razmotre upis. Logika je naizgled jasna, ali je li to stvarno tako crno-bijelo?

- U praksi često vidimo da uspješni studenti nisu nužno oni koji su u srednjoj školi imali najbolje ocjene, nego oni koji su znatiželjni, uporni i spremni učiti. Matematika je svakako važan dio obrazovanja budućih inženjera jer razvija logičko i analitičko razmišljanje, no ključ uspjeha nalazi se u kombinaciji kontinuiranog rada, motivacije te želje za osobnim i profesionalnim razvojem, ističe prodekan.

Kroz laboratorijske vježbe, projektne zadatke i stručne prakse studenti postupno stječu sva potrebna znanja. I zato petica iz matematike nije uvjet, ali volja za učenjem jest. Učenje matematike | Foto: Canva

'IT nije za cure'

Kratak odgovor: apsolutno netočno. Ovaj mit odavno je prevladan i u akademskom i u poslovnom svijetu, no nekako i dalje živi u razgovorima pri odabiru studija.

- Danas žene uspješno grade karijere kao programerke, inženjerke, podatkovne znanstvenice, voditeljice projekata, istraživačice i poduzetnice u tehnološkom sektoru. IT i druga inženjerska zanimanja namijenjena su svima koji žele bolje razumjeti tehnologiju i njezinu primjenu u svakodnevnom životu, bez obzira na spol, kaže prodekan.

Prodekan je objasnio kako FERIT iz godine u godinu bilježi porast broja studentica. Fakultet aktivno sudjeluje u inicijativi Girls in ICT Day kroz radionice, predavanja i susrete sa stručnjakinjama iz akademske zajednice i industrije, a studentice redovito ostvaruju zapažene rezultate na natjecanjima i projektima. Žene u IT-ju | Foto: Canva

'AI će sve preuzeti, početnici nemaju šanse'

Ovo je mit koji se u posljednje vrijeme čuje sve češće i razumljivo je zašto, s obzirom na to koliko se brzo razvijaju alati umjetne inteligencije. No slika je puno složenija od 'roboti će nas zamijeniti'.

- Kao i prethodne tehnološke revolucije, umjetna inteligencija će neke zadatke automatizirati, ali će istovremeno stvoriti nove prilike, zanimanja i područja razvoja. Na FERIT-u potičemo odgovornu primjenu AI alata, ne kao zamjenu za znanje i vještine, već kao sredstvo koje može doprinijeti kreativnosti, produktivnosti i učinkovitosti. Studente učimo kako razvijati nova rješenja zasnovana na umjetnoj inteligenciji te kako postojeća rješenja koristiti etično, kritički i profesionalno. Na taj način studente pripremamo za tržište rada koje se neprestano mijenja, ističe prodekan.

Poslodavci će i dalje tražiti ljude koji znaju kritički razmišljati, rješavati probleme i surađivati, a to su vještine koje se ne mogu automatizirati. Prema prodekanu, FERIT ima za cilj obrazovati stručnjake koji razvijaju rješenja zasnovana na novim tehnologijama i znaju se prilagoditi promjenama, što je upravo ono što tržište rada danas sve više traži. Kritičko razmišljanje | Foto: Canva

'IT-jevci su loši s ljudima i to je posao za samotnjake'

I na kraju, možda i najzabavniji mit od svih, slika usamljenog genija u mračnoj sobi koji izbjegava kontakt s ljudima. Prepoznatljiva slika, ali netočna.

- IT projekti danas se u velikoj mjeri temelje na timskom radu i suradnji različitih stručnjaka. Razvoj proizvoda i usluga uključuje programere, inženjere, dizajnere, menadžere i korisnike, zbog čega su komunikacijske vještine, sposobnost rada u timu i razumijevanje potreba drugih jednako važni kao i tehničko znanje, pojašnjava prodekan.

Naravno, kao i u svakom drugom zanimanju, ima onih koji su više introvertiranog karaktera, no to ne znači da je cijela struka takva, niti da je to uvjet za uspjeh. A da studentski život na FERIT-u nije rezerviran za samotnjake, dokazuju i događaji koje fakultet organizira ili podržava.

Na DOVIK-u – Danima otvorenih vrata i karijera studenti se upoznaju s budućim poslodavcima i mogućnostima stručne prakse, dok na LABUS sajmu sudjeluju u izvođenju radionica za učenike osnovnih i srednjih škola. Za one koji vole natjecanja tu su STEM Games, a za sve one koji vole gaming postoji i aktivna esports sekcija. Uz sve to, alumni udruga AMA-FERIT drži vezu između bivših i sadašnjih studenata, a međunarodni programi i razmjene otvaraju vrata i izvan Hrvatske. Timski rad | Foto: Canva

Studentski život u Osijeku

Studiranje nije samo faks, važno je i gdje živiš i kako izgleda tvoja svakodnevica izvan predavaonica. Osijek je pravi grad po mjeri studenata zbog razvijene infrastrukture, pristupačnih cijena, žive kulturne scene i dobrog noćnog života.

Smještaj je dostupan u studentskim domovima, grad je dovoljno velik da ne dosadi, a dovoljno mali da brzo stekneš prijatelje i stvoriš svoju ekipu. Za one koji dolaze iz drugih gradova Osijek je dobro prometno povezan, a studentska zajednica na FERIT-u poznata je po tome da brzo prima nove ljude.

Ako razmišljaš o upisu, ne vjeruj svemu što čuješ jer mitovi su tu da se ruše, a IT područje nudi puno više mogućnosti nego što se na prvi pogled čini. Pogledaj ponudu studija na službenim stranicama FERIT-a.

Sadržaj je nastao u suradnji Native studija srednja.hr i Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (FERIT).