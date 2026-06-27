Studenti prozvali ravnateljicu SC-a, potom joj dali glas na izborima: 'Nejasno je'

Kormilom Studentskog centra u Puli (SCPU) i naredne će četiri godine upravljati aktualna ravnateljica Sanda Rojnić Sinković. Njezin reizbor svojim je glasom podržao čak i Studentski zbor Sveučilišta u Puli, koji je koncem ožujka, ususret natječaju za (novog) ravnatelja, objavio pismo puno kritika na račun rada ovog SC-a. Rad SC-a u mandatu Rojnić Sinković ocijenili su negativnim, a najviše kritika išlo je na račun studentske prehrane i smještaja.

Studenti nisu ispoštovali institucionalnu proceduru

U intervjuu za srednja.hr povodom novog mandata Rojnić Sinković ističe da je odluka Upravnog vijeća o njezinu imenovanju donesena jednoglasno, a jednoglasno ju je potvrdio i Senat Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Stoga je, smatra ravnateljica, nejasno 'nedavno iznošenje netočnih i neprovjerenih podataka o radu Studentskog centra Pula, bez komunikacije sa mnom ili rektorom, a budući da službeni podaci Sveučilišta govore suprotno'.

- Također, prije nekoliko dana održan je sastanak predstavnika SC-a, Studentskog zbora i rektora, a prije toga i neformalno s Domskim odborom, gdje je ustanovljeno da je propušteno poštivanje institucionalne procedure, odnosno o eventualnim problemima prvotno obavještavanje svih tijela - Domskog odbora, voditelja doma, voditelja restorana, Lokalnog povjerenstva za prehranu, ravnateljice, Upravnog vijeća i rektora. Navedeno je izostalo prethodno javnom istupu, kojim se je znatno naštetilo kako izvrsnom renomeu Studentskog centra, tako i cijeloj ustanovi. Jedini zaprimljen upit od strane Studentskog zbora odnosio se na otvaranje studentskog restorana u novom Kampusu, a što je pod ingerencijom Sveučilišta, te je pritisak na SC po ovom pitanju u potpunosti neutemeljen, pojašnjava Rojnić Sinković.

Studenti su pulski SC svrstali među najbolje ocijenjene na državnoj razini

Istup Studentskog zbora neobičan je i zbog toga što su studenti pulskog sveučilišta putem službenih anketa iskazali zadovoljstvo radom ovog SC-a. Podaci u svim segmentima ukazuju na rast studentskog standarda u posljednje četiri godine, od 2022. do 2026., a najviši porast prema ocjeni studenata upravo je u segmentu prehrane.

- Prema ocjeni studenata, odnosno službenim podacima Ureda za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete i strateško planiranje Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, cjelokupna ocjena Studentskog centra Pula je visokih 4,373 od mogućih 5, što nas svrstava u sam vrh na državnoj razini. Vrlo značajno, porast je evidentan u svim segmentima, pa su tako prehranu u službenoj anketi Sveučilišta studenti 2022./2023 ocijenili s 3,78, a 2024./2025. čak 4,23, što je za ovu djelatnost vrlo visoka ocjena. Smještaj je s 4,32 dostigao 4,39, posredovanje u zapošljavanju studenata, odnosno rad Student servisa porastao je s 4,15 na 4,50, a cjelokupno, kao što je navedeno, rad Studentskog centra Pula, studenti su ocijenili s visokih 4,373. Zaista, velika većina studenata našeg Sveučilišta je zahvalna i skromna, spremna izraziti konstruktivnu kritiku u čemu ih svesrdno podržavamo jer jedino zajedno možemo još više podizati studentski standard. Potrebni su nam njihovi prijedlozi, primjedbe, ideje i ostali inputi, kako bismo ih mogli realizirati te djelovati još efikasnije. Moj način rada oduvijek se temelji na otvorenoj komunikaciji, transparentnosti te i ovim putem pozivam studente na dostavu konkretnih prijedloga, primjedbi, ideja u cilju poboljšanja studentskog života, navodi Rojnić Sinković.

Plan za osiguravanje pristupačnih cijena za studente

Na pitanje smatra li da SCPU ipak može bolje po pitanju studentske prehrane i smještaja, ravnateljica ističe da je način pružanja usluga prehrane, smještaja i posredovanja u zapošljavanju studenata reguliran na državnoj razini. Dakle, jednako je važeći za sve studente u zemlji.

- Precizno je propisan način rada u svim djelatnostima. Unatoč tome, težimo u što je mogućoj većoj mjeri zadržati niske cijene smještaja te drugih usluga poput pranja i sušenja, besplatne dodatne sadržaje, poput teretane i radionica, te da sve naše usluge studentima budu što pristupačnije i dostupnije. Izazovi su uvijek prisutni, a ponajviše se odnose na gospodarska kretanja koja donose kompleksnost u poslovanju. Moj je cilj studentima što je moguće više zadržavati niske cijene prehrane i smještaja, a uz sve više cijene namirnica i energenata te održavanja sustava, to je vrlo teško. Stoga ćemo s ciljem postizanja istog, u narednom razdoblju posvetiti razvoju komercijalnog dijela u smislu ponude jela otvorenog tipa, odnosno ostalim građanima, najavljuje Rojnić Sinković.

Ciljevi u novom mandatu

Prioritet u novom mandatu bit će joj 'zadržati postignute visoke razine kvalitete' te unaprijediti sve usluge koje pružaju u segmentu prehrane, smještaja i zapošljavanja studenata. Primarni cilj je, objašnjava, osiguravanje sigurnosti te nesmetanog i ugodnog boravka studenata u svim objektima SC-a, odnosno dostupnost svih usluga koje pružaju.

- Sustav je vrlo kompleksan, podrazumijeva zadovoljavanje svih sigurnosnih standarda. Od vatrodojavnih, protuprovalnih do zadovoljenja javnozdravstvenih standarda, kao i onih vezanih uz mjere zaštite od bolesti legionele, što iziskuje i značajne troškove, no to su prioriteti kojima sam zajedno sa svojim izvrsnim timom konstantno posvećena, te smo uvijek pozitivno ocjenjivani od strane nadležnih ustanova. Poštujući sve norme i standarde, u tom smjeru ćemo nastaviti i dalje. Kako bi navedeno bilo moguće, u narednom razdoblju značajna sredstva uložit će se u nadogradnju ili zamjenu opreme i tehnologije, budući da je neka, poput uređaja u restoranu, sustava grijanja i klimatizacije dotrajala, odnosno nema podudarnosti s novima. Nadalje, nastavit ćemo ulagati u digitalizaciju, opremu i usavršavanje djelatnika, kako bi naše usluge studentima bile što dostupnije i prihvatljivije, budući da trend promjena u životu studenata koji kontinuirano pratimo, ukazuje na sve veću užurbanost i dinamiku, kaže Rojnić Sinković.

Povrh navedenog, u narednom razdoblju fokusirat će se na dodatne aktivnosti kako bi studentima boravak u Puli bio što ugodniji i sadržajniji. Trenutačno u planu imaju nabavku roštilja koji će biti na Studentskom trgu, 'a osim čašćenja SC-a, studenti će moći feštati u svojoj režiji'. Intenzivirat će promo akcije u restoranu, pojačati ponudu pizza, organizirati kulinarske radionice s poznatim gastro chefovima, stand up nastupe, movie nights, večeri plesa, iznenađenja, kreativne, edukativne i kulturne radionice, poticati sportske aktivnosti, volonterizam, darivanja i druge događaje po želji studenata. U svemu im pomaže odlična suradnja sa Sveučilištem kao osnivačem, Studentskim zborom, svim studentskim udrugama i nadležnim institucijama na državnoj razini.

- I nadalje ćemo podupirati rad studentskih udruga i organizacija, kao što to uspješno činimo već dugi niz godina. Volim reći kako je Studentski centar zapravo 'živi organizam' koji studentima nudi usluge iz osjetljivih djelatnosti - prehrane, smještaja i zapošljavanja, stoga nema prostora za pogreške i propuste. Odgovorno i kontinuirano, maksimalno se posvećujem napredovanju i unaprjeđenju Studentskog centra, a najveći rezultat uvijek je bio i bit će - zadovoljan student, zaključuje Rojnić Sinković.