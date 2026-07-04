Studenti, jedna greška na sezoni može vas koštati studentskog doma: Evo kako ju izbjeći

Ako tijekom sezone uđete u radni odnos, potpišete ugovor o radu, gubite pravo redovnog studenta, a automatski i pravo na subvencionirano stanovanje.

Kako biste bili sigurni da ćete izbjeći jedan veliki kiks zbog kojega dio studenata ne uspije dobiti studentski dom, tijekom sezone nemojte potpisivati ugovor o radu. Od ukupnog broja studenata koji rade tijekom akademske godine, većina ih radi upravo tijekom ljetnih mjeseci. To je također vrijeme kada studentski centri diljem Hrvatske otvaraju natječaje za studentske domove u novoj akademskoj godini.

Sa studentskim ugovorom ste sigurni

Kada u kolovozu stignu rezultati tih natječaja, neke studente dočeka hladan tuš. Njihovo ime ne nalazi se na popisu studenata koji su ostvarili pravo na subvencionirani smještaj. Razlog je nerijetko taj što su tijekom provedbe natječaja bili u radnom odnosu, ali ne preko student servisa.

Podsjetimo, Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti propisuje da osoba treba studirati u redovitom statusu i ne biti u radnom odnosu ili obavljati samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja kako bi ostvarila sljedeća prava: pravo na zdravstveno osiguranje, pravo na subvencionirano stanovanje i prehranu, pravo na obavljanje studentskih poslova u skladu sa zakonom koji uređuje obavljanje studentskih poslova te pravo na državne stipendije i druge novčane potpore.

Sustav to prepoznaje

Iako ćete možda krajem ljeta ili početkom nove akademske godine otići s tog radnog mjesta, u trenutku provedbe natječaja niste ispunjavali jedan od glavnih uvjeta - da niste u radnom odnosu. Sustav to bilježi i automatski vas 'diskvalificira'.

U ovom članku možete detaljnije pročitati tko nema pravo na studentski dom. U istom članku detaljno smo objasnili i kada ostajete bez drugih studentskih prava - bez iksice, studentskog ugovora, stipendije...