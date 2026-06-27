Među 10 najpoželjnijih je studija, a svi pomisle da ste policajac: 'Najzanimljivija je obrada mjesta događaja'

Studij Kriminalistike na Veleučilištu kriminalistike i javne sigurnosti i dalje je među najpoželjnijim studijima po umjeru broja mjesta i prijava.

Studij Kriminalistike, koji se provodi na Veleučilištu kriminalistike i javne sigurnosti, nalazi se među deset najpoželjnijih studija u Hrvatskoj ako se kao mjerilo uzima omjer upisnih mjesta i broja prijava kandidata. Na dan 25. lipnja stručni studij kriminalistike, koji upisuje samo 30 studenata, bio je prvi izbor čak 123 kandidata te se tako našao na sedmom mjestu po poželjnosti.

Alumni ovog studija rade na kriminalističkim istraživanjima, sigurnosnim analizama, prevenciji kriminaliteta, zaštiti imovine i drugim poslovima unutar sustava unutarnjih poslova i sigurnosnog sektora.

10 najpoželjnijih studija | Foto: Studij.hr, AZVO

Što se uči na tom studiju?

Razgovarali smo s Anom Pešom, predsjednicom Studentskog zbora Veleučilišta kriminalistike i javne sigurnosti, koja nam kaže da studij kombinira usvajanje teorijskih znanja i praktičnih vještina te da ga upravo ta kombinacija čini dinamičnim i zanimljivim. Studij je očito privlačan velikom broju kandidata, a Ana Peša pobliže nam ga je opisala.

- Studij obuhvaća širok spektar područja vezanih uz sigurnost, kriminalistiku i provođenje zakona. Najzastupljeniji su kriminalistička taktika i metodika, kazneno pravo, prekršajno pravo, kriminalistička tehnika, forenzika, kriminologija, viktimologija, sigurnosne studije, policijske ovlasti te informacijska sigurnost. Uz stručne kolegije studenti stječu znanja iz psihologije, sociologije, komunikacijskih vještina i stranih jezika, priča nam Ana Peša.

Što ga razlikuje od Policijske akademije?

Mnoge bi moglo zbuniti koja je razlika između Policijske akademije i ovog studija. Dok Policijska akademija prvenstveno obrazuje i osposobljava policijske službenike za obavljanje policijskih poslova, studij Kriminalistike pruža visokoškolsko obrazovanje usmjereno na razumijevanje kriminaliteta, sigurnosnih prijetnji i kriminalističkih metoda. Završetkom prijediplomskog studija stječe se stručni naziv prvostupnika odnosno prvostupnice kriminalistike, a završetkom diplomskog studija naziv magistra odnosno magistre kriminalistike.

- Studij kombinira teorijsku nastavu s praktičnim vježbama. Tijekom studija velik naglasak stavlja se na praktičan rad kroz simulacije očevida, kriminalistička vještačenja, rad na specijaliziranoj opremi i različite terenske vježbe, navodi studentica.

Studenti ne sudjeluju u stvarnim istraživanjima, ali upoznaju stvarne procese rada

Studenti ne sudjeluju izravno u rješavanju stvarnih kaznenih slučajeva zbog zakonskih i sigurnosnih ograničenja, ali kroz stručnu praksu i suradnju s policijskim službama imaju priliku upoznati stvarne procese rada. Većina vježbi temelji se na realističnim simulacijama koje vjerno prikazuju situacije iz prakse.

- Najzanimljiviji dio studija praktične su vježbe iz kriminalističke tehnike i forenzike, osobito obrada mjesta događaja, prikupljanje tragova i upoznavanje suvremenih metoda kriminalističkih istraživanja. Mnogim studentima zanimljivi su i kolegiji vezani uz kriminalističke intervjue i psihologiju, priča nam studentica Peša.

Studentima je obično najteže Kazneno pravo i Kriminalistička metodika

Kaže da su studentima najčešće najzahtjevniji pravni kolegiji koji sadrže veliku količinu gradiva i od njih zahtijevaju precizno razumijevanje zakonskih procesa.

- Kao posebno zahtjevne studenti često ističu Kazneno pravo i Kriminalističku metodiku. Kada govorimo o najtežem kolegiju, to ovisi o više čimbenika, a ne isključivo o sadržaju kolegija. Svaki profesor može učiniti da upravo njegov kolegij bude najteži, ispričala nam je Ana Peša.

Razgovarali smo s još studenata nekih od najpoželjnijih studija u Hrvatskoj. Martin Bučić opisao nam je studij Radiološke tehnologije, Fabijan Lasić studij Arhitekture i urbanizma, a Dora Krušelj opisala nam je kako teku njene pripreme za prijemni na studij Glume, trenutno najpoželjniji studij po omjeru broja prijava i raspoloživih mjesta.