Širok izbor studija i mediteranski način života: Evo zašto ovaj grad privlači sve više maturanata

Od robotike do logopedije: Sveučilište u Zadru nudi moderne studije, međunarodnu suradnju i studentski život uz more koji se ne zaboravlja.

Odabir studija jedna je od najvažnijih odluka u životu mladih ljudi, a Sveučilište u Zadru studentima nudi spoj bogate akademske tradicije, suvremenih studijskih programa i iznimnog životnog okruženja. Kao najstarije sveučilište na prostoru današnje Hrvatske, s korijenima koji sežu u 1396. godinu, danas je moderno i integrirano europsko sveučilište koje studentima pruža priliku za kvalitetno obrazovanje, međunarodnu suradnju i osobni razvoj u jedinstvenom mediteranskom ambijentu.

Što možete studirati?

Studijski programi organizirani su kroz 28 odjela i obuhvaćaju širok raspon područja: od humanističkih, društvenih i prirodnih znanosti do biomedicine, robotike, zdravstva i pomorstva. Budući studenti mogu birati između brojnih prijediplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija.

Posebnost Sveučilišta u Zadru je velik broj dvopredmetnih kombinacija koje omogućuju povezivanje različitih interesa i stjecanje širih kompetencija. Tako studenti mogu kombinirati strane jezike s poviješću, geografijom, pedagogijom, arheologijom i drugim područjima te oblikovati obrazovni put prema vlastitim interesima i profesionalnim ciljevima. Zašto upisati Sveučilište u Zadru | Foto: Sveučilište u Zadru

Novi studiji u korak s vremenom

Nova dimenzija razvoja Sveučilišta dolazi kroz pokretanje sveučilišnog prijediplomskog studija Mehatronike i robotike. Riječ je o programu usmjerenom na tehnologije koje oblikuju suvremeni svijet - robotiku, automatizaciju, umjetnu inteligenciju i digitalne sustave. Studij objedinjuje znanja iz strojarstva, elektrotehnike, računarstva i automatizacije te stavlja snažan naglasak na praktičan rad.

Prošle godine pokrenut je i studij Logopedije, čime je odgovoreno na zahtjeve tržišta rada te rastuću potrebu u društvu za stručnjacima koji pružaju podršku u području komunikacije i govora.

Jedna od prednosti studiranja u Zadru je neposredan odnos nastavnika i studenata. Nastava se u velikom broju programa odvija u manjim skupinama, što omogućuje kvalitetniju komunikaciju, individualniji pristup i aktivnije uključivanje studenata u znanstvene i stručne projekte.

Pružanje podrške svim studentima

Kroz Studentsko savjetovalište studentima je dostupna stručna podrška u suočavanju sa studijskim, osobnim i profesionalnim izazovima. Posebni programi potpore namijenjeni su studentima s invaliditetom i studentima slabijeg socioekonomskog statusa, dok se za izvrsne studente osiguravaju stipendije i različiti oblici potpore za razvoj njihovih potencijala.

Važan dio studentskog iskustva čini i međunarodna suradnja. Sveučilište u Zadru član je europske alijanse EU-CONEXUS, koja okuplja visokoškolske ustanove iz Francuske, Španjolske, Grčke, Rumunjske, Litve, Irske, Njemačke, Cipra i Ukrajine.

Kroz zajedničke projekte, radionice, ljetne škole i programe razmjene studenti stječu međunarodno iskustvo i kontakte koji često postaju važan dio njihove buduće karijere. Dodatne mogućnosti mobilnosti pruža i program Erasmus+, zahvaljujući kojem studenti mogu dio studija provesti na partnerskim sveučilištima diljem Europe. Studentske razmjene | Foto: Sveučilište u Zadru

Učenje ne staje nakon diplome

Osim redovitih studijskih programa, Sveučilište razvija i niz oblika cjeloživotnog obrazovanja. Centar za strane jezike organizira programe učenja engleskog, njemačkog, francuskog i španjolskog jezika, dok su zainteresiranima dostupni i programi za stjecanje nastavničkih kompetencija, seminari za turističke vodiče te specijalizirani pomorski tečajevi. Na taj način Sveučilište pruža mogućnosti usavršavanja ne samo studentima nego i svim građanima koji žele unaprijediti svoje znanje i profesionalne vještine.

Posebna pažnja posvećuje se studentskom standardu. Dva studentska doma osiguravaju smještaj za oko 500 studenata, a studentski restorani Diadora i Barbakan omogućuju kvalitetnu i subvencioniranu prehranu na dvije lokacije u gradu. Studentima su dostupni i različiti sportski sadržaji, rekreativni programi te mogućnost sudjelovanja u radu brojnih studentskih udruga. Foto: Sveučilište u Zadru

Kakav je studentski život u Zadru?

Studentski život u Zadru upotpunjuju brojne studentske udruge, među kojima se ističu ESN Zadar, EGEA Zadar, USP KASPER, AIESEC Zadar i ISHA Zadar. Dodatnu vrijednost studentskom iskustvu pruža UNIZD Studentski klub Božo Lerotić kao mjesto kreativnosti, druženja i međusobnog povezivanja.

Za one koji se uz studij aktivno bave sportom osigurane su dodatne pogodnosti, uključujući sportske stipendije i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim studentskim natjecanjima. Među studentima Sveučilišta nalaze se i sportaši koji nastupaju u najvišim rangovima natjecanja u košarci, vaterpolu, plivanju i jedrenju.

Spoj povijesne jezgre grada, mediteranskog načina života i dinamične akademske zajednice čini Zadar jednim od najprivlačnijih studentskih središta na hrvatskoj obali. Foto: Sveučilište u Zadru

Bilo da vas privlače jezici, društvene i humanističke znanosti, prirodoslovlje, pomorstvo, zdravstvo ili najnovije tehnologije poput robotike i umjetne inteligencije, Sveučilište u Zadru nudi priliku za stjecanje znanja, iskustava i kompetencija potrebnih za uspješnu budućnost. Više o Sveučilištu možete saznati na njihovoj web stranici te na Instagram i TikTok profilima.